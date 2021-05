Jak ze zahrady udělat úžasnou kuchyň, tělocvičnu i zelenou knihovnu

Od jara do podzimu se ze zahrady stává letní kuchyně, obývací pokoj mezi rozkvetlými květinami, tělocvična, herna i zelená knihovna, kde si každý najde svůj vlastní zážitek. Proto je dobré se už ve fázi plánování zamyslet, kde „zelená místnost“ pod širým nebem vznikne.

Od zahrady většina majitelů požaduje hlavně okrasný efekt, případně užitkové záhony. Plánování však mnohdy probíhá hekticky a na to důležité se zapomíná. Až časem se přijde na to, že časová a mnohdy i finanční úspora kvalitě projektu nepřidá. Důsledkem bývá nedostatek kvalitních tematických prostorů, které nabídnou zcela jiné možnosti. Zatímco při některých aktivitách si budete užívat blízkost sousedů nebo dalších členů rodiny, v jiném případě si zase mnohem radši najdete klidný stinný kout, kde si i během horkého léta přečtete svou oblíbenou knihu. Jaké jsou tedy nejoblíbenější zelené pokoje a na co je dobré myslet při jejich budování?

DOBRÝ NÁPAD

Tematické celky každé zahrady se liší zaměřením a také praktickým zpracováním. Každý člověk je navíc úplně jiný, takže co vyhovuje jednomu, může být absolutně nevhodné pro druhého. Na vaše požadavky by měl při projektování myslet zahradní architekt a na vás je mu všechny požadavky sdělit. Na každé zahradě se stále opakuje trojice nejčastějších činností, a těmi je odpočinek, práce a sportovní vyžití.

Zahradu se už ve fázi plánování snažte rozčlenit do různých tematických celků, které budou reagovat na potřebu zajištění soukromí Zdroj: Lucie Peukertová

Požadavky majitelů se zaměřují zejména na vytvoření klidu a soukromí, což je obzvláště těžké hlavně na malých pozemcích v husté městské zástavbě. Pokud třeba plánujete soukromé zákoutí určené pro četbu nebo hraní deskových her, kdy se potřebujete soustředit, je nutné mít na mysli hlavně zajištění soukromí, ale také by na vás nemělo intenzivně svítit slunce, což se dá vyřešit mobilní zástěnou. Úplným protipólem jsou pak terasy určené ke grilování s přáteli, kde už aspekt klidu a soukromí ustupuje do pozadí. Při plánování bude tedy nutné u každého takového celku pamatovat na hlavní funkci, pro kolik osob bude přibližně sloužit a zda ho je nutné pohledově nebo prostorově oddělit od okolí.

POHODA A KLID

Ne každý se chce při odpočinku úplně izolovat od okolí. Dobrým příkladem jsou odpočinkové terasy, které se nejčastěji budují v přímé návaznosti na dům, ideálně poblíž vchodu. Nejde tedy o úplnou izolaci, ale i tak je to prostor částečně odcloněný od okolí vegetací, treláží, dočasnou zástěnou nebo jiným řešením.

Odpočívadla ve vzdálenějších částech zahrady jsou vhodná pro případ, že si chcete užít více samoty Zdroj: Lucie Peukertová

Druhou možností je tyto odpočinkové prostory posunout dál do zahrady a umístit je třeba pod vzrostlé stromy, k vodnímu prvku nebo na místo, odkud je efektní výhled na okolní krajinu. Pokud si chcete užít soukromí i ve větší vzdálenosti od domu, je třeba důkladně promyslet prvky pro zvukové a pohledové odclonění. Nemusíte se omezovat výhradně na tvarované živé ploty ze stálezelených dřevin. Lepší službu mnohdy odvede kombinace přirozeně rostlých stromů s keřovým a bylinným podrostem, který navíc působí přírodním dojmem bujné vegetace. V malých zahradách ale pro takové velkorysé výsadby většinou nebývá dostatek místa, proto se odclonění řeší pomocí tvarovaných živých plotů, stěn nebo třeba náhradou těchto tvarovaných variant v podobě výsadby vzrůstných okrasných trav, u kterých je třeba počítat s dočasným efektem.

KDE SE BUDETE CÍTIT NEJLÉPE

Majitelé zahrad mohou mít různé požadavky i představy o tom, v jaké zelené oáze se budou cítit nejlépe. Jedině v dobře vytvořeném zahradním konceptu se dá odpočívat a nabrat nové síly. Ačkoli se moderní člověk značně vzdálil od přírody, i dnes se za důležitý aspekt pro vytvoření pohodlí v zeleni považuje bujná zahrada v mnohém připomínající volnou přírodu nebo takříkajíc krajinu dětství plnou vzrostlých stromů, květnatých luk a rozkvetlých květin.

Voda je skvělým průvodcem míst určených pro odpočinek.Klidná vodní hladina zklidňuje mysl, zatímco ta tekoucí ji naopak povzbuzuje Zdroj: Lucie Peukertová

Uniformní zahrady založené na perfektně udržovaném trávníku s absencí výškově členěné vegetace většinou neumožňují odpočinek v takové míře, v jaké by se to očekávalo. Proto se nebojte trochu experimentovat a alespoň některému zahradnímu koutu dodejte kouzlo nespoutané přírody. Jedlý les, stinné posezení pod vzrostlým stromem nebo třeba lavička ukrytá za divokým trvalkovým záhonem budou mnohdy mnohem lepší volbou než zahrada přehlédnutelná z jediného místa bez druhově pestrých výsadeb. Ta by navíc nebavila ani děti. Ty totiž od zahrady očekávají plno zážitků i prostor pro vlastní aktivity a to, co dospělí oceňují jako čistý a dobře přehledný prostor, je pro ně jednoduše nezajímavé.

POZOR NA BARVY

Každý zážitek si žádá své a je až s podivem, jak moc atmosféru zahrady i jejích částí dokáží podpořit nebo zcela ochromit barvy. Jsou stejně důležité pro malíře i pro zahradního architekta, a kdo je umí správně kombinovat, dokáže ve velkém ovlivňovat i celkový dojem z díla. I v jediné zahradě se díky použitým rostlinám navodí různé nálady, a tedy i zároveň zcela odlišné pocity. Studené barvy v čele s bílou, tlumeně růžovou, modrou a fialovou navozují pocit klidu, zpomalení a vybízejí k zamyšlení. Jejich kombinace se studenými odstíny zelené budou tím nejlepším doprovodem prostorů určených k odpočinku.

Studené barevné kombinace navozují pocit klidu. V tmavém stínu nejsou ale tou nejlepší volbou Zdroj: Lucie Peukertová

Na druhou stranu takové zákoutí může na někoho a v některých situacích vyznít až smutně. Důležité je tedy nezapomínat na světlo, které je pro místo typické. Pokud je zde světla málo nebo je tmavé, zvažte raději míchání teplých i studených barev. Protipólem barev studených jsou ty v teplých odstínech. Žlutá, oranžová a červená mohou v podobě květů rostlin obklopit herní koutky pro děti i terasu určenou pro setkání s přáteli. Dokážou rozzářit i každý stín a zahradu opticky zvětšují. Patří hlavně tam, kde nechcete nutně jen odpočívat.

ŽIVÝ OHEŇ I KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK

Ještě před několika desetiletími byl plápolající oheň symbolem volných večerů a prázdnin, které trávili rodiče se svými dětmi na zahradě u domu nebo na chalupě. V mnoha případech ale postupem času klasické ohniště nahradily grily, které umožňují rychlejší a také praktičtější variantu přípravy pokrmů pod širým nebem. Jenže se tak nemálo rodin připravilo o společně strávené chvíle pohody, kterou dokáže po setmění navodit opravdu jen ohniště, u něhož se všichni zahřejete a třeba si vychutnáte i chvilku úplného ticha, protože oheň je pravou pastvou pro oči.

Ohniště bylo pro dřívější generace symbolem klidného večera v kruhu rodiny, ani dnes se o tento zážitek v zahradě neochuďte Zdroj: Lucie Peukertová

Pokud to zahrada jen trochu umožňuje, je právě prostor pro ohniště skvělým zahradním zákoutím s poměrně širokou působností. Při opékání dobrot se s rodinou skvěle pobavíte, ale zároveň si užijete chvíle klidu. Umístění ale bude poněkud jiné, než by se dalo očekávat u grilu. Otevřené ohniště vyžaduje bezpečný prostor ideálně s otevřenou oblohou bez větví stromů, které by ho zakrývaly. Stejně tak blízkost domu není příliš žádoucí kvůli kouři, proto se nebojte tento zážitkový prostor od domu trochu oddálit. Praktický a dobře přístupný dřevník bude šikovným bonusem, díky němuž se nebudete muset od ohniště na delší dobu vzdalovat.

Pokud nemáte jasno, kam by se dalo stabilně ohniště umístit, nebo čekají zahradu ještě nějaké zásahy, pak zvolte ohniště mobilní. Jedná se o dobře dostupnou variantu, která může díky atypickému zpracování například z cortenu vytvořit svébytný zahradní prvek. Na větším pozemku může ale vzniknout také stabilní plocha s ohništěm, kterou se vyplatí vydláždit, a vytvořit tak dostatek místa i pro více hostů a potřebný mobiliář.

