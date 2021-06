Přiveďte vodu do vaší zahrady a vytvořte relaxační oázu klidu a pohody

Osvěží vzduch i naše smysly a rozzáří zahradu. A vybereme si raději klidnou plochu, nebo zvolíme vodu v pohybu

1. Jezírko

Kam jezírko umístíme, je třeba dobře promyslet, pomoci může i rada zahradního architekta. Přirozeněji působí v nižší části zahrady, nevadí ani blízkost stromů, na podzim lze hladinu pokrýt sítí. Pokud máme dostatek prostoru, vyplatí se velkorysost – větší jezírko lépe vypadá a snáze v něm udržíme přírodní rovnováhu a čistou vodu.

Okrasné jezírko není na údržbu tak náročné Zdroj: Shutterstock.com

Okrasné, či koupací?

Koupací jezírko je na rozlohu i údržbu náročnější, spojuje však výhody okrasného jezírka a bazénu. Vodu čistí bujně rostoucí vodní rostliny, rostlinná zóna však musí být dostatečně rozsáhlá. Čištění je účinnější, pokud vodu uvede do pohybu výkonné čerpadlo.

Přínos pro přírodu

Pokud je nádrž plná živé, nikoli chemicky upravované vody, přiláká mnoho vzácných živočichů z širého okolí. Třeba třpytivé vážky, neposedné potápníky, elegantní bruslařky a vodoměrky. Pokud zjara nakladou vajíčka žáby, pulci jezírko dokonale vyčistí od řas. V létě se z něj rádi napijí ježci i ptáci, pokud jim vytvoříme mělký břeh.

Neplýtváme vodou: do malých i velkých jezírek může ústit přepad dešťovky.

Jezírko v nádobě může stát kdekoli na zahradě i na terase Zdroj: Shutterstock.com

Jezírko v nádobě

Jezírko v nádobě může stát kdekoli na zahradě i na terase. Vytvoříme ho ve vědru, plastové, kameninové, glazované či plechové nádobě. Netěsnící či korodující vyložíme fólií. I v minijezírku lze pěstovat vodní vegetaci. Pro výsadbu použijeme štěrk či písek smísený s jílem nebo substrát pro bahenní rostliny. Čistou vodu udržíme snáze, pokud bude nádoba za horkých letních dní alespoň zčásti zastíněná – kvůli malým rozměrům se snadno přehřeje. Jezírko ve vědru může nahradit i ptačí napajedlo. Jestliže nádobu opatříme malým čerpadlem a oživíme fontánkou, získáme ještě působivější podívanou a okysličení vodě prospěje.

2. Voda v pohybu

Můžeme zakoupit již hotové sestavy nebo vytvořit vlastní Zdroj: Shutterstock.com

Vodotrysk a vodopád

Vodotrysk lze vytvořit stejně jako fontánku, ovšem aby se voda neztrácela, nesmí jeho výška přesahovat polovinu délky záchytné nádrže pod ním. Vodotrysk oživí také jezírko, trysky s výměnnými hlavicemi pak umožní střídat rozmanité efekty.

Zahradní fontánka

Můžeme zakoupit již hotové sestavy nebo vytvořit vlastní. Čerpadlo určené pro fontánky umístíme do nejnižšího místa vodotěsné nádrže, vodu vedeme vzhůru (hadici lze skrýt do bambusu, dřeva aj.) a necháme spadat zpět do nádoby, která může být vyplněná třeba oblázky nebo hostit vlhkomilné rostliny. I malý pramínek vykouzlí poutavou zvukovou kulisu, pokud jej necháme stékat z výšky. Efektní jsou i volně stojící nádoby, v jejichž hrdle bublá voda – co přetéká, zachytí nádržka zapuštěná v zemi pod nádobou.

Jak čistit živou vodu?

Vodní a bahenní rostliny vodu nejen krášlí, ale také čistí. Kořeny odčerpávají přebytečné živiny, a řasám tak nenechají dostatek potravy, aby se množily. Listy leknínů a dalších vzplývavých rostlin navíc brání přehřívání vody, které by řasy a sinice rovněž podporovalo. Třetina hladiny by však měla zůstat volná, vybereme proto kultivary vhodné velikosti. Dokonale čistou vodu zajistí čerpadlo a čisticí filtr, v němž se o kvalitu vody starají speciální bakterie. Vodě prospívá i samotný pohyb a prokysličení, malý vodopád nebo vodotrysk je proto nejen krásný, ale i užitečný. Výkonné čisticí bakterie a enzymy však můžeme přidat i do jezírka bez čerpadla a filtru. Zakoupit je lze v podobě prášku.

3. Rychlé osvěžení

V nádobě bez přístupu světla vydrží voda čistá déle Zdroj: Shutterstock.com

Lákavá vana

Starou vanu lze na zahradu umístit snadno a rychle. Koupel v čisté vodě pod širým nebem je lákavá, bohužel však voda čistá dlouho nezůstane. Zvláště na slunci se zazelená velmi rychle. Můžeme ji však použít na zalévání, proto je dobré myslet na pohodlné vypouštění. Vana může zachytávat také dešťovku.

Zahradní sprcha

V nádobě bez přístupu světla vydrží voda čistá déle, proto jsou tolik oblíbené zahradní sprchy se samospádem. Ve výše umístěném sudu necháme předehřát vodu, jež stéká do sprchy. Ovšem v létě osvěží spíš sprcha studená, a pak je nejjednodušší nasadit na ni hadici z vodovodu, studny či z podzemní nádrže na dešťovku. Fontánky a vodotrysky oživí zahradní jezírko, lze je však využít i samostatně, třeba na malé zahrádce či terase. Obejdeme se i bez kabelů a elektřiny, pokud zvolíme solární napájení.

Koupel pro ptáky

Za to, že nám pomáhají lovem hmyzu, zaslouží si ptáci nejen budky a keře pro hnízdění, ale také letní osvěžení. Stačí jim mělká voda, ve které si očistí peří i uhasí žízeň. Jako napajedla poslouží mělké nádoby, nejlépe s drsnějším povrchem, nebo prohlubně v kameni. Napajedla na vysoké noze, která ptáky chrání před útokem kočky, jsou navíc krásným doplňkem zahrady. Mohou být keramická, kamenná, kovová i plastová, nebo můžete vytvořit vlastní, umístit je na kůl nebo zavěsit na větev.

