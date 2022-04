Květen na zahradě: Co vysadit a na co nesmíte zapomenout v květnu?

Ven už může všechno! Tedy jen co se přehoupne květen do druhé poloviny. Práce na zahradě v květnu jsou radost. Víte, na které byste neměli zapomenout? Co dohnat na zahradě v květnu?

Zdroje: www.zahrada.cz, abecedazahrady.dama.cz

Květnová zahrada volá

Po ledových mužích čili zmrzlých už může ven všechno. Alespoň tak si po generace počínali zahradníci, protože skutečně pranostika o chladných dnech na svatého Pankráce, Serváce a Bonifáce, se často stává realitou. I později v květnu je možnost výskytu krátkých nahodilých mrazíků, a proto zvažte, zda nechcete některé konkrétní náchylné sazenice chránit folií či netkanou textilií. Nicméně ochránit jednotlivé sazenice můžete i obyčejnými PET lahvemi nebo třeba papírovými krabicemi. Zahradu dobře znáte, určitě tušíte, kde by mrazíky udeřily nejhůř.

V druhé polovině května mohou ven i sazenice veškeré zeleniny a ovoce. Zdroj: Shutterstock

Na zahradě je v květnu všechno povoleno

I když je tu nepatrná možnost, že snad bude ještě trochu chladno, konec května už je jako stvořený pro vysazení všeho možného.

Ze zeleniny mohou ven i rajčata, okurky, cukety, dýně či lilky, kterým by byla doposud venku zima.

Do záhonu nebo venkovních nádob můžete přímo vysévat cukety, okurky, ale i fazole či kukuřici. Pokud chcete sklízet pozdní červenou řepu, mrkev nebo některé saláty, i ty můžete nyní vysévat přímo do záhonů.

Kdo brzy zasel, už teď v květnu sklidí první špenát, ředkvičky či salát.

I okrasné květiny už mohou ven v květnu

Také teplomilnější okrasné květiny už mohou ven. Dosny, jiřiny, ale také begonie, petúnie a muškáty můžete dát na okno či přesadit do venkovních nádob a záhonů. Nezapomeňte ani na náchylné bylinky. Především bazalka je velmi citlivá na přechody a změny teplot, ale také rozmarýn může ven.

Vysévat můžete už také dvouletky jako jsou karafiáty, zvonky a sedmikrásky, také astry, macešky nebo pomněnky. Tyto rostliny vám během sezony vyrostou do pěkných sazeniček, které si tak nachystáte na podzimní sadbu.

Dosny, jiřiny, ale také begonie, petúnie a muškáty můžete v druhé polovině května už dát na okno či přesadit do venkovních nádob a záhonů. Zdroj: Shutterstock

Květen je ve znamení práce na zahradě

Co se týče údržbových prací v květnové zahradě, pak je dobrý čas například na mulčování a nastýlání. Mulčovacích materiálů je celá řada a záleží jen na vás, čím rostlinám nastelete. Klasickými mulčovacími materiály jsou sláma, posekaná tráva, ale také drcená kůra nebo štěpka. Mulč vytvoří pod rostlinami příhodné mikroklima, které napomáhá zadržování vláhy, ale také zhoršuje podmínky pro růst plevelných rostlin, což ocení každý zahrádkář.

Na odkvetlých šeřících už můžete odstřihnout tvořící se semeníky, stejně tak jako na pěnišnících čili rododendronech. Po odkvětu je vhodné seřezat také pivoňky. O údržbu si říká také živý plot a trávník, který však můžete klidně připravit na sezonu již před druhou polovinou května, stačí k tomu pěkné suché počasí.

Pozornost je třeba začít věnovat chorobám a prevenci škůdců ve formě postřiků.

O údržbu si říká také trávník. Posekanou trávu můžete využívat jako mulč. Zdroj: Shutterstock

V květnu už začíná boj s chorobami a škůdci

Neoblíbenou a náročnou disciplínou je boj se slimáky a plzáky. Ti útočí už nyní na velmi mladou zeleninu, ale i okrasné květiny. Obranných prostředků je celá řada. Zvolte způsob boje a hrrr na ně! Sazenice můžete bránit plůtky, měděnými páskami či PET lahvemi, textilií i sklem, ale také rozsypáním přírodních materiálů v okolí záhonů či rostlin a vytvoření bariéry. Pro tyto účely se hodí dobře popel, rozmačkané vaječné skořápky, písek i štěrk, přes který slimáci neradi lezou. Tyto obrané prostředky fungují, ale ne stoprocentně. Proto se doporučuje kombinovat různé způsoby ochrany proti slimákům a rozhodně také jejich neúnavný sběr.

Slimáci bohužel nejsou jedinou škodnou. Na zahradě rozmístěte lepové desky, či opatřete stromy lepovou nástrahou okolo kmene a hned budete mít jasno v tom, jaký hmyz se po zahradě, a především vašich stromech pohybuje.

Také parazitické houby jako padlí se mohou začít objevovat už koncem května, což nejvíc záleží na počasí. Teploty nad 22 stupňů a deště, mlhy či ranní rosa mohou uspíšit výskyt padlí. Sledujte předpověď počasí, kontrolujte zahradu a případně první napadené rostliny ošetřete postřiky.