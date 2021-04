Jak efektivně zvelebit zahradu za 5000 Kč: Co všechno užitečného pořídíte?

Chcete trávit na zahradě ještě více času, ale nechcete zatížit rodinný rozpočet nákupem designových vychytávek? Ani nemusíte. Stačí totiž recyklovat a pěstovat cenově dostupné rostliny.

Každý nadšenec do pěstování květin nebo zeleniny to zná. Stačí jediný výlet do zahradnictví a už mince cinkají. Pytel speciálního substrátu, květináče, misky pod květináče, sazeničky, semínka, nářadí... A najednou zjistíme, že každoroční péče o zahradu nás stojí přinejmenším několik tisíc korun. Na další vychytávky nebo na zdokonalení zeleného prostoru už nezbývá rozpočet. Pokud chcete zvelebit vaši zahradu levně, zkuste některý z našich nápadů. (Zdroj: horticulture.co.uk)

Paletový nábytek

Stůl, křeslo nebo celý gauč. Dřevěné palety jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů pro cenově dostupný zahradní nábytek. Palety můžete často získat zdarma nebo za levný peníz od sousedů či nedaleké firmy. Pak už je jen stačí obrousit a ošetřit mořidlem. Zútulněte je pomocí polštářků a přikrývek a užijte se relax na zahradě.

Redesignujte květináče

Nové květináče nemusíte kupovat každý rok. Stačí, když staré a zašlé umyjete a natřete veselou barvou.

Květináče si můžete nabarvit s dětmi i doma! Budou originální a užijete si spoustu zábavy! Zdroj: profimedia.cz

Do této aktivity můžete zapojit i děti a udělat si tvořivé odpoledne. Poté do květináčů zasaďte oblíbenou rostlinu a vystavte je na okenním parapetu. Uvidíte, že udělají radost také sousedům a kolemjdoucím.

Recyklujte plastové láhve

Potřebujete květináče, ale nechcete do jejich nákupu investovat? Použijte místo nich plastové láhve, které zavěsíte svisle za provázek nebo vodorovně za plot. Stačí do láhve vyříznout velký otvor a na spodku udělat pár dírek, aby mohla voda odtékat. Pak je naplňte zeminou a zasaďte semínka nebo sazeničky. Podobně můžete použít i plechovky.

Květináče ze starého nábytku

Také staré zásuvky, vana, umyvadlo, komoda nebo dokonce záchod mohou sloužit jako stylové květináče nebo stojany. Obruste z nich starý nátěr a znovu je přemalujte. Na vanu nebo umyvadlo můžete nalepit zbytky z rozbitých kachliček nebo kamínky či mušle.

Zahrada může vypadat nádherně i za pár korun, stačí jen mít nápad a vůli Zdroj: profimedia.cz

Natírejte

Skvělým způsobem, jak oživit zahradu, je natřít zašlý plot nebo okap. Vyberte si barvu, která kontrastuje se zelení a barvami vašich květin. Bílá barva například opticky zahradu zvětší, modrá nebo oranžová zase nabudí pocit středomořského letoviska.

Romantická světýlka

Venkovní osvětlení je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak zahradu oživit. Světýlka můžete zavěsit na stromy nebo na altán a díky nim si prodloužit letní večery. Nejlepším řešením jsou LED světla, která spotřebovávají málo elektřiny, nebo solární světla napájená sluncem.

Cestou necestou

Nechcete investovat do speciálních dlaždic? Nevadí, stačí, když použijete štěrk nebo staré cihly. Štěrk ani cihly však nepokládejte přímo na trávu. Nejdříve vykopejte požadovaný tvar stezky a poté ji zasypte štěrkem nebo pokládejte cihly, které pak ještě zasypete zeminou, aby byly stabilní. (Zdroj: www.idealhome.co.uk)

Moje zóna, tvoje zóna

Chcete, aby vaše zahrada vypadala jako by ji tvořil zahradní designér? Ohraničujte. Oddělte záhony od trávy kameny nebo dřevěnými laťkami, které ošetříte aby v zemi nehnily. Díky tomu se vám bude také lépe sekat trávník a rostliny nebudou expandovat.

Levné a barevné rostlinky

Nemusíte kupovat drahé rostliny každý měsíc. Stačí si vybrat ty, které kvetou celé léto nebo nezatíží vaši peněženku při jednorázovém nákupu. Okamžitý efekt mají například macešky, fialky nebo brčál. Skvělý je například také hledík větší, aksamitník, podénka, třapatka a plamenka. (Zdroj: www.balkonove-kvetiny.cz)