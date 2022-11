10 věcí, které musíte udělat na zahradě před prvními mrazíky

Desítka věcí, které byste měli mít na seznamu. Desítka činností, na které už je za pět dvanáct. Co byste měli mít hotovo teď v listopadu? Rozlučte se se zahradou v té nejlepší kondici, ať ji na jaře najdete pěknou a bující zdravím.

Zdroje: www.nasehobby.cz, www.bobvila.com

V listopadu dejte listí sbohem

Jistě že brzy z jara toho bude bujet málo, ale každý, kdo kdy zapomněl shrabat listí dobře ví, jak nepříjemný až nemožný je takový úklid na jaře, kdy se z hromádky suchých listů stane vlhká, téměř nepropustná upěchovaná vrstva čehosi, co jen s velkou námahou můžete nabrat na lopatu a kolečkem odvézt. Pokud byste nechali takovou hromádku na trávníku, pak najdete na zeleném koberci fleky, plíseň či hnilobu.

Mulčujte, kompostujte

I když je samozřejmě možné, nechat nějakou část zahrady neuklizenou, třeba proto, aby se měl kam schovat hmyz či malí živočichové, nedá se jednoduše říct, že je bezúklidový podzim dobrým řešením pro okrasnou či užitkovou zahradu. Shrabané listí můžete kompostovat nebo použít jako mulč. Napadené listy a větve stromů a rostlin raději palte.

Nemocné části zeleně raději spalte. Zdroj: Heidi Ihnen Photography / Shutterstock

Před zámrzem můžete ještě sázet

Listopad je poslední možností zasadit dřeviny. Okrasné i užitné stromky teď můžete přesadit či vysadit nové. Není to nic náročného, nutné je dodat do začátku rostlině dost místa, dobrou půdu, kvalitní zálivku a případnou oporu. Rozhodně nehnojte. Na to už je teď pozdě.

Nyní je také poslední možnost zasadit cibuloviny. I když se některé z nich doporučuje zasadit už v září a říjnu, listopadem, pokud nemrzne, nic nezkazíte, jen vám vykvetou o něco později.

Cibuloviny můžete zasadit ještě i v listopadu. Zdroj: Profimedia

Poslední vypletí záhonů, sběr semen a rytí

I podzim je ideální dobou k pletí. Likvidace plevelů je celoročním a nekonečným hobby, kterému se můžete věnovat intenzivně i nyní. Na jaře budou vaše záhony o poznání uklizenější a prostší protivného plevelu.

Pokud jste nechali na rostlinách květy, které uzrály v plody, posbírejte poslední semena. Neznamená to však, že musíte rostliny ostříhat a zbavit těchto, byť suchých květů. Některé vypadají nádherně i v zimním hávu, proto nechejte klidně šípky na keřích či tobolky se semínky na různých trvalkách.

Záhony pohnojte

Ke klasické údržbě patří také zrytí a hnojení zeleninových záhonů hnojem. Při té příležitosti záhony zbavte plevelů a po zrytí přidejte na povrch asi dvaceticentimetrovou vrstvu hnoje. Nyní v zimě můžete být i čerstvý, do jara vyzraje a stane se ideálním zdrojem živin pro vaše budoucí pěstění.

Rytí je klasickou podzimní činností, následovat by měla vrstva hnoje. Zdroj: Shutterstock

V listopadu je čas zazimovat

Zvažte, co je třeba přichystat na příchod mrazů a sněhu. Chvojí, větve, juta, geotextilie, bublinková folie, ale i sláma a rohože vám pomohou. Každý zahrádkář zná svoji zahradu nejlépe, jistě víte, kde mráz škodí nejvíce a zda máte na zahradě rostliny, které pravidelně omrzají.

Nezapomeňte ani na rostliny v květináčích a nádobách. Pokud nejsou mrazuvzdorné může je zimní vláha potrhat a rostliny pomrznou. Izolace je možná od spodu díky rohoži nebo postavení na dřívka, ze stran omotáním třeba bublinkovou folií a z vrchu se dá položit na zeminu kokosová rohož, která se pro tyto účely vyrábí v různých velikostech, aby do kruhového květináče padla jako ulitá.

V listopadu už je vhodné zazimovat rosliny, které jsou náchylné na omrzání a změny teplot. Zdroj: Ludmila Kapustkina / Shutterstock

Pozor na vodu!

Připravte na mrazy také vodu na zahradě. Především pokud máte zavlažovací systém, venkovní kohouty s hadicemi či barely na sběr vody. V případě skruží nebo napůl vypuštěného bazénu stačí ponořit do vody PET lahve s trochou písku uvnitř. Stanou se z nich jakési bójky, díky nim ledová kra nepotrhá bazén nebo nádobu na sběr vody.

Vyvarujte se velkých zásahů do tvaru a střihání rostlin. Na to je určitě příhodnější jaro. Raději zahradu ještě zalijte, usychání rostlin je častějším problémem než omrznutí.