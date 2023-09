Zahrada podle Měsíce: Co všechno stihnout na zahradě v září den po dni

Horké a bouřlivé léto si podává ruku s počátkem podzimu. Snad bude vlídný, hřejivý a vlahý tak akorát, plný hojnosti a pohody. Září je poslední měsíc, kdy můžete nejen sklízet, ale rovněž zasít poslední letošní úrodu. A myslet je třeba i na to, že se zahrada pomalu připravuje na zimní odpočinek. Při péči o ni je třeba řídit se podle počasí, ovšem pomoc můžete přijmout i od lunárního cyklu. Vnáší do zahradničení odvěký rytmus a řád, který činí dobře zahradě i duši zahradníka.

Luna a zahrada pro ZÁŘÍ

1. polovina září

Měsíc ubývá, je čas sklizně a zavařování

1.–3. putuje ubývající Měsíc znamením Berana. Za ubývajícího měsíce v Beranu je ideální čas pro sklizeň a zpracování úrody. Můžete ji ukládat do sklepa, mrazit, sušit či zavařovat. Pozor však na to, že zatímco jablkům a hruškám svědčí chladný a vlhký sklep, dýně je třeba skladovat v suchu. A sklízet je pouze dokonale vyzrálé, kdy je odříznete i s kouskem již suché stopky.

3.­–4. ubývající Měsíc prochází znamením Býka, který posiluje především kořeny rostlin. Nyní je ideální čas pro sklizeň a zpracování zejména kořenové zeleniny. Mrkev k uskladnění můžete uložit do mírně vlhkého písku do sklepa, kde vydrží jako čerstvá po mnoho měsíců.

První polovina září je čas hojnosti a sklizně. Zdroj: Shutterstock

6.-7. se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Blíženců, znamení spojeného s květy. Pestrost kvetoucích rostlin, které si podávají štafetu od jara do podzimu, potěší jak vás, tak motýly, čmeláky, pestřenky i včelky samotářky. A právě na ně je dobré ve dnech Blíženců myslet. Když kvetoucí letničky zavlažíte a přihnojíte, budou kvést až do mrazu. Trvalky ani keře už však hnojivy obsahujícími dusík nehnojte, připravují se na zimní odpočinek.

8.–10. prochází ubývající Měsíc znamením Raka. Rak je plodné znamení, které podporuje růst listů. Sklízíme salát, špenát nebo roketu. Pozornost si zasluhují i všechny trvalky s okrasnými listy. Můžete je zalévat a ošetřovat, odstraňovat poškozené či zaschlé listy. Doplnění vrstvy mulče jim před zimou rovněž prospěje.

11.–12. putuje ubývající Měsíc znamením Lva. Je ideální čas pro sběr a zpracování veškerých plodů, které nám štědrá zahrada dává. Ve Lvu je vhodné rovněž plít, plevel se nebude tak snadno obnovovat – i na konci sezony je pletí důležité. Pokud rostliny nenecháte vysemenit, budete mít méně práce v dalším roce. Vypletou a kyprou půdu ihned překryjte mulčem, posečenou trávou, štěpkou nebo slámou, která zabrání dalšímu růstu plevelů, vysychání a erozi a podporuje zdraví a úrodnost půdy.

13.–15. ubývající Měsíc prochází znamením Panny, která je spojena se zemí, půdou a kořeny. Pokud je sucho a zavlažujete, zalévejte tak, aby se voda dostala ke kořenům a nezůstala pouze na povrchu půdy. 15. pak nastává novoluní. Tento den je stvořený k opatřením, která podpoří zdraví zahrady. A zahradničení v souladu s lunárními cykly znamená zahradničení v souladu s přírodou. Zdraví proto podpořte skrze péči o přírodní rovnováhu zahrady.

2. polovina září

Přibývající měsíc přeje výsadbě

16.–17. se čerstvě přibývající Měsíc stále nachází pod vlivem květového znamení Vah. Můžete sázet kvetoucí trvalky, které jsou základem krásné a pestré zahrady a na péči jsou přitom nenáročné. Tedy pokud zvolíte vhodné druhy na vhodná stanoviště – některé mají rády plné slunce a propustnou půdu, jiné stinnější místo a zem bohatou na humus a živiny.

18.–20. přibývající Měsíc prochází znamením Štíra. Opět nastává vhodný čas pro výsev listové zeleniny – ještě můžete vysít salát k řezu mladých listů nebo roketu. Na venkovním záhoně se vyplatí výsevy přikrýt netkanou bílou textilií – urychlíte klíčení i růst.

21.–22. přibývající Měsíc putuje znamením Střelce. Sklizeň plodové zeleniny vrcholí a brzo bude končit. Teplomilné plody, jako jsou papriky, rajčata, lilky, cukety, dýně a melouny poškodí i lehký mrazík, dokonce ani teplota pár stupňů nad nulou jejich kvalitě neprospívá. Pokud hrozí, venku pěstované plody je jistější včas sklidit, nebo rostliny chránit netkanou bílou textilií. Rajčata, která dorostla do konečné velikosti, v teple domova spolehlivě dozrají. Zvláště když jim v bedničce dopřejete společnost hrušky nebo jablka, které uvolňují etylén podporující zrání.

Začínají se krásně vybarvovat některé keře. Zdroj: Shutterstock

23.–24. se přibývající Měsíc ocitá pod vlivem Kozoroha. Ten stimuluje především kořeny rostlin. Do zimy ještě stihnou dorůst například otužilé ředkvičky. Dny Kozoroha jsou rovněž ideální pro kultivaci a zúrodňování půdy. Na podzim ji můžete mulčovat kompostem, který sklizené záhony ochrání i pohnojí zároveň. Ideální je kompost surový, ještě ne zcela dozrálý, který půdu oživuje a přiláká žížaly, aby ji nakypřily. K témuž výtečně poslouží i slabá vrstva trávy či listí.

25.–26. přibývající Měsíc putuje znamením Vodnáře, spojeného především s květy. Blíží se úplněk, je proto ideální čas k setí květin – otužilé letničky můžete vysít i nyní a pokvetou časně zjara. Rovněž je vhodný čas na sklízení semínek květin pro příští rok. Na vzdušném místě je nechte dokonale proschnout a uložte na suché místo se stálou teplotou.

27.–28. prochází Měsíc znamením Ryb. Úplněk je na dosah, již nyní proto můžete dělat vše, co je vhodné činit právě pod jeho laskavou tváří. Silně působí i pár dní před úplným zakulacením. Dny listu za úplňku a v jeho blízkosti jsou ideální k výsevu listové zeleniny. Můžete zasít poslední salát a špenát ke sklizni mladých listů, roketu či kopr. Ryby neodlučně patří k vodě, pozornost proto můžete věnovat i zahradnímu jezírku. Odumřelé části rostlin, které se rozkládají ve vodě, odstraňte, aby se voda v zimě zbytečně nekazila – suchá stébla čnící nad hladinu však ponecháme až do jara, rostliny chrání a umožňují výměnu plynů, když hladina zamrzne. Pokud však v jezírku zbude trocha spadaného listí, nevadí to. Rostliny přebytečné živiny na jaře odčerpají – a v zimě listí poslouží larvám vážek a další drobotině jako peřinka.

29.–30. ubývající Měsíc putuje znamením Berana, přičemž 29. nastává úplněk. Na setí rostlin, které pěstujete pro plody, však vhodné období již pominulo – proto bylo lepší využít blížícího se úplňku pod vlivem Ryb, které přejí listové zelenině. Za ubývajícího měsíce v Beranu je pak ideální čas pro sklizeň a zpracování úrody. Můžete ji ukládat do sklepa, mrazit, sušit nebo zavařovat.

