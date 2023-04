Osvětlení zahrady: Triky, jak vytvořit dokonalou atmosféru a neutratit majlant

Přemýšlíte nad tím, co ještě vaší zahradě chybí? Není to světlo? Zahrada nemusí svítit jako o pouti, ale není nutné přistupovat k osvětlení zahrady jen čistě prakticky. Vytvořte si kouzelnou atmosféru i na vaší zahradě či předzahrádce. I to je váš prostor, který by měl sloužit i hýčkat. Jak vybírat světla do zahrady? Prozradíme vám některé triky.

Zdroje: www.living.cz, www.nasezahrada.com Budiž světlo Osvětlení nejen interiéru, ale i exteriéru je důležité. Rozhodně nejde jen o atmosféru. V první řadě je osvětlení nutné pro zajištění bezpečného pohybu okolo domu. Osvětlené by mělo být rozhodně schodiště, ale také vchodové dveře, případně branky, vjezd ke garáži a posezení či cestičky v zahradě. Podívejte se, jak může vypadat plánování osvětlení rodinného domu. V 18. díle pořadu Střecha nad hlavou se dozvíte, z čeho můžete vybírat: Atmosféru v noční zahradě dělá osvětlení Zatímco architekt vám dá vybrat z různých stylových nástěnných či samostatně stojících nebo i vestavěných lamp, my sami později dekorujeme okolí domu, zahradu či balkon různými světélky, která jsou méně či více vkusná a patří spíš jen k těm, která vytvoří atmosféru. Nezapomeňte ani na bodová světla, ta se hodí k nasvícení dominanty zahrady či útulného zákoutí. Především se hodí, pokud vytvoří ještě navíc hru stínů na pozadí. Osvětlení: teplé nebo studené? Nejčastěji jde o samostatně stojící či zapíchnutá světla, řetězy, ale zajímavé a moderní jsou i LED pásky. Všechny typy světel jsou navíc zpracovány také v různých stylech. Při výběru volíme nejen barvu osvětlení a samotného světla, bílou, teplou nebo studenou, jejichž označení na škále chromatičnosti najdeme pod označením CRI, ale také způsob napájení. I solární osvětelní může být výkonné, bývá však podstatně dražší než bludičky k osvětlení chodníčků. Zdroj: Grisha Bruev / Shutterstock.com Solární, na elektřinu nebo na baterky? Jaký zdroj elektřiny zvolit záleží na vašich potřebách, možnostech, ale hlavně plánu. Každou instalaci, i obyčejného světelného řetězu, je potřeba promyslet. Pokud potřebujete, aby svítilo světlo jen v noci nebo v určenou hodinu, možná vám postačí solární zdroj. Můžete využít i spínací hodiny, osvětlení se soumrakovým senzorem, v některých případech dokonce postačí čidlo pohybu. Jak rozumět označení osvětlení? Venkovní světla by měla fungovat při napětí 12V - dnes jde především o LED osvětlení. Při výběru těchto světel zvažujte i požadovanou intenzitu osvětlení. Každý výrobek by měl uvádět, zdali je určen pro venkovní použití. Takové druhy světel se označují hodnotou IP. Označení IP44 a více je osvětlení určené ven, IP68 patří k speciálnímu bazénovému osvětlení. Obyčejný světelný řetěz udělá spoustu parády. Zdroj: bbernard / Shutterstock Pozor, abyste osvětlení nepřehnali! I když jsou světla krásná, i zde platí, že všeho moc škodí. A to nejen vám a vaší zahradě, ale také vašemu okolí. Jednoduché osvětlení prostoru přede dveřmi směrem do ulice často necílí jen před práh vlastního domu, ale také do oken sousedům. Zohledněte tento fakt a osvětlení přizpůsobte či konzultujte se sousedy. Byť krásné, noční osvětlení je také světelné znečištění. Přemíra osvětlení ve městech narušuje přirozenou noční tmu a tím i biorytmus všeho živého. Buďte proto ohleduplní nejen ke své peněžence, ale také k životnímu prostředí a zvířatům. Čtěte také: Jak zvítězit nad mechem v trávníku? Stačí pár drobných úprav Čtěte také: Vertikální zahrada zadarmo: Využijte PET lahve, vznikne vám fantastická věc