Blíží se čas pohnojit trvalky na záhonech: Začněte chystat levné domácí hnojivo

Zahrada ještě vyloženě neprahne po vaší péči, okopávání a pletí. Ovocné keře a stromy můžete prořezat v závislosti na druhu, záhony můžete připravit a začít s předpěstováním sazenic. Čas na hnojení však přijde až v březnu. Už nyní však promyslete, čím pohnojiíte trvalky až nastane ten správný čas.

Nepřepalte začátek, nachystejte materiál

Většina zahrádkářů už se pomalu klepe nedočkavostí a vymýšlí, co by se už nyní dalo na zahradě dělat. Jak zahrádce pomoci, rostlinám přilepšit, zajistit chutnou a bohatou sklizeň či zabránit škůdcům k výpadu na jejich teritorium?

Chladná zima nás sice ještě chvilku potrápí, ale sezona začne už brzy. Je čas dokončit práce, které jste nestihli, jako je úklid, příprava či prohnojení záhonků nebo předpěstování letniček i zeleniny. Můžete však také nachystat vhodná hnojiva.

Nejen hnojivy, ale také kompostem přilepšíte rostlinám na zahradě. Zdroj: KaliAntye / Shutterstock.com

Levná domácí hnojiva

Vyzbrojte se na to po svém a použijte levná domácí hnojiva, která vás finančně nezruinují, a přitom rostlinám poslouží ku prospěchu.

Jak je známo, ideálními hnojivy jsou kuřince, kravský či koňský hnůj, ale také bobky králičí či kozí a ovčí. Každé toto hnojivo je maličko jiné, rozdílně výživné, ale také náročné na přípravu. Většina se totiž nepoužívá čerstvá. Tato hnojiva jsou zpravidla příliš agresivní, což je také rozdílné u každého druhu.

Právě z tohoto důvodu je vhodné započít chystání záhonů již na podzim. Po zrytí a vypletí se na záhon položí vrstva čerstvého hnoje, to během zimy vyzraje a na jaře máte nachystanou ideální půdu pro pěstování.

Hnůj patří mezi oblíbená organická hnojiva. Zdroj: Ian Francis / Shutterstock.com

Některá hnojiva můžete začít chystat už v únoru

Plánujete-li a nemůžete se dočkat, podívejte se třeba, jak založit zákvas ze slepičinců.

Podívejte se, jak připravit hnojivo ze slepičinců. I když je možné slepičince jen usušit, rozemlít a aplikovat, mnohem častější je příprava a použití zákvasu ze slepičinců. Je to hnojivou silně dusíkaté a agresivní, což se projeví nejen silným zápachem, ale také jej budete muset silně zředit.

Jak na to, se podívejte ve videopříspěvku YouTube kanálu „Zahrada pro radost“:

Zákvas ze slepičinců můžete založit už nyní a za měsíc či měsíc a půl, kdy budete poprvé hnojit už bude opravdu čím. Nicméně nízké teploty celý proces zbrzdí, proto se ujistěte, že je váš zákvas vystaven slunci, ale v místě, kde vás nebude zápach z něj obtěžovat.

Sežeňte si kuřince, králičí bobky nebo jiná hnojiva už nyní. Brzy se budou hodit. Zdroj: Profimedia

Co prospěje zahradě v únoru?

Pokud chcete začít pracovat s výživou už nyní, můžete rozdělit do záhonů dobře vyzrálý kompost, ze kterého pak budou rostliny v sezoně čerpat. Nemáte-li kompost, i vrstva dobré výživné zeminy pomůže.

U acidofilních druhů je vhodnější použití rašeliny, avšak půdu v okolí rostlin teď nerozrušujte v žádném případě.

Rašelina na zahradě patří ke kyselomilným rostlinám jako jsou borůvky nebo rododendrony. Zdroj: Shutterstock

Hnůj králičí, ovčí i kozí

Stejně tak je možné přidat do záhonu hnůj králičí, a to pouhým rozhozem. Ovčí se hodí na jaře při zakládání pařenišť, anebo se užívá ke hnojení těžké jílovité a hlinité půdy. Kozí hnůj, podobně jako králičí a ovčí, je hnojivem, které se rychle rozkládá a všechna tato hnojiva by měla být používána v malém množství, zahrádkáři se spíš jejich užívání obávají.

Tyto hnoje rostliny povzbuzují až příliš a ty jsou až příliš bujné, neopatrným zacházením můžete navíc rostliny popálit. Z těchto důvodů zahrádkáři raději volí vmísení těchto druhů hnoje do kompostu, což je zcela bezpečné a není nutné se detailně zabývat množstvím. Zjistěte si proto, zdali máte vhodné zdroje těchto hnojiv v okolí.