Uprostřed léta plného hojnosti je čas nejen sklízet, ale i sít další úrodu. Kromě osvědčené klasiky můžete vyzkoušet i méně známé, lahůdkové druhy zeleniny, které výtečně zpestří jídelníček.

Stejně jako v květnu a červnu, můžete i nyní znovu sít keříčkové fazolky, hrášek, mangold, salát, špenát, salátovou čekanku, kozlíček polníček, lebedu, roketu, kopr, šruchu zelnou, černou ředkev, červenou řepu, kedluben, brokolici, černý kořen či ozimou cibuli. Přidat můžete i mrkev, ideální jsou odrůdy s kratším či kulatým kořenem, nebo zelí pro podzimní a zimní sklizeň.

Florentinský fenykl

Fenykl zvaný sladký, zeleninový, hlíznatý či florentinský (Foeniculum vulgare var. azoricum, syn. Dulce) se pěstuje nikoli pro semena, ale pro sklizeň aromatických, zdužnatělých listových bulev. Nyní zaseté rostliny již díky krátícím se dnům nevybíhají do květu, proto je červenec ideální. Fenyklu připravte propustnou půdu, například směs písku či perlitu a kompostu – v těžké se mu dařit nebude. Na jílovitých půdách se vyplatí pěstování na vyvýšeném záhoně. Sejte do sponu kolem 10 cm, semena zahrňte tenkou vrstvou kompostu a lehce přitlačte. Rostoucí semenáčky vyjednoťte na vzdálenost kolem 30 až 40 cm, rostliny jsou rozložité. V době, kdy jsou bulvy velké jako vajíčko, k nim můžete přihrnout kompost, aby byly bělejší a křehčí. Mulčování kompostem nebo vrstvičkou zaschlé trávy je vhodné i proto, že fenykl nemá rád okopávání.

close info barmalini / Shutterstock zoom_in Bulvy fenyklu sklízejte, jakmile dosáhnou velikosti kolem 10 cm

Bulvy se vyplatí sklízet, jakmile dosáhnou velikosti kolem 10 cm. Poté jsou již tužší a méně šťavnaté. Svrchní listy, stejně jako řapíky a jemné lístky, jsou výtečné do polévky, které dodají chuť i vůni. Vnitřní dužnaté listy jsou chutné i syrové. Můžete je však také dusit, plnit nebo zapékat. Šetrná tepelná úprava zjemní výrazné aroma, a ještě podpoří sladkou chuť.

Čínské zelí

V obchodech je mnohem běžnější zelí pekingské, za čínské často zaměňované. Pravé čínské zelí (Brassica rapa chinensis) však rozhodně stojí za vyzkoušení. Jídelníček může zpestřit na mnoho způsobů. Mladé listy se hodí do salátů, starší k šetrné tepelné úpravě. Můžete je orestovat, přidat do polévek, připravit na páře jako přílohu či krátce zapéci.

Semena sejte stejně jako u listových hořčic, do sponu kolem 10 cm. Pokud si přejete sklízet mladé listy, po vzejití rostlinky proberte na 20 cm. Aby dorostly celé hlávky, potřebují rostliny spon až 40 cm. Čínské zelí je otužilé a sklízet ho můžete až do zimy, snese i lehké mrazíky. Pokud ho přikryjete netkanou bílou textilií, nebo vysadíte do skleníku či fóliovníku, budete moci sklízet i v průběhu mírnější zimy. Za chladných dní již neroste, vydrží však čerstvé.

close info Nungning20 / Shutterstock zoom_in Listy čínského zelí se hodí do salátů i k tepelné úpravě

Orientální listí

Orientální druhy listové zeleniny a takzvané listové hořčice nabízejí rychlou a velmi pestrou úrodu. Mladé listy nyní zasetých rostlin můžete sklízet již za měsíc a dále v průběhu podzimu – při postupném otrhávání stále dorůstají. Velmi pikantní listy má brukev sítinovitá (B. juncea), zvaná díky svému zabarvení též červená hořčice. Jen lehce pikantní je mibuna (Brassica rapa), jemnou chuť nabízejí zdobně vykrajované listy mizuny (B. rapa japonica), zelené či červené dle odrůdy. Středně pikantní a velké listy nabízí komatsuna (B. rapa komatsuna).

close info Peter Turner Photography / Shutterstock zoom_in Mibuna je nenápadná rostlina s lehce pikantními listy

Semena sejte do kompostem obohacené, kypré půdy, zahrňte je tenkou vrstvou prosátého kompostu nebo jemného substrátu a dlaněmi či prkénkem lehce přitlačte. Pro sklizeň mladých listů můžete sít hustě, v rozestupech kolem 3 cm. Pokud si však přejete sklízet po celý podzim, rostliny proberte na vzdálenost 20 až 30 cm dříve, než se začnou vzájemně dotýkat. Sazeničky si můžete také předpěstovat a vysadit, až budete mít připravené místo. Při sklizni můžete seříznout celé listové růžice – pokud ponecháte srdéčko, časem obrazí. Ještě rychlejšího dorůstání se však dočkáte, pokud budete otrhávat jen vnější listy. Mladé jsou výtečné do salátů, starší krátce orestované, podušené nebo zapečené.

Přitažlivá endivie

Štěrbák čili eskariol (Cichorium endivia crispum) má listy lehce nahořklé, podobně jako salátová čekanka. A díky tomu, že snese teploty až -10 °C, můžete ho sklízet na podzim i v zimě. Po přejití mrazíkem bude dokonce chutnat jemněji. Narůst však musí ještě v létě – díky zkracujícím se dnům však již rostliny nebudou vybíhat do květu, zato budou tvořit pěkné listové růžice. Jemnější chuť zajistí také zatemnění – rostlinu týden až tři před sklizní zakryjte květináčem. Pokud vám však hořká chuť nevadí, vězte, že hořčiny velmi prospívají zdraví.

close info Yulia von Eisenstein / Shutterstock zoom_in Chuť štěrbáku je podobný hořké čekance

Půdu připravte stejnou jako pro fenykl (viz výše). Odrůdy menšího vzrůstu můžete pěstovat ve sponu kolem 20 cm, větší kolem 30 až 40 cm. Můžete však sít hustěji, rostoucí štěrbáky probrat a zkonzumovat. Na výběr je více typů této zeleniny. Oblíbený je dekorativní, kadeřavý štěrbák, řidčeji pěstovaný je batávský štěrbák se širokými listy fádnějšího vzhledu a drsnější chuti, který však vyniká lahodným, bělavým srdéčkem. Pokud hlávku či růžici štěrbáku seříznete přibližně 3 cm nad zemí, obrazí novými listy. U kadeřavého štěrbáku můžete rovněž postupně obírat vnější listy.

Tipy pro péči

Aby byla křehká a lahodná, je třeba listovou zeleninu v létě pravidelně zalévat, a to nejen při vzcházení.

Rostlinám, které sklízíte opakovaně zatímco dorůstají, prospěje přihnojení. Nejlepším základem je vyzrálý kompost, který můžete na záhon před výsevem či výsadbou rozprostřít ve vrstvě 5 až 10 cm silné. Porci živin navíc doplní například silně naředěný kopřivový výluh, který jednou týdně přidáte do zálivky.

Prospěšné je i mulčování tenkou vrstvou posečené trávy. Pokud však bojujete se slimáky, postačí jako mulč i samotný kompost.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v červencovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář