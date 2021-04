Zahrada podle feng-šuej: které prvky snadno a levně použijete na vaší zahrádce

Toto 6000 let staré čínské umění si už našlo cestu do západní kultury. Ve své domovině tvoří základ všech oblastí života. Bydlení a zahrada nejsou výjimkou. A není divu, díky němu se vytvoří harmonické prostředí plné pohody a vzácného pokoje.

Zahrada pro nás představuje především kontakt s přírodou. Ať už s rostlinami nebo živočichy. I ti by se měli na našem „malém kousku ráje" cítit v bezpečí. Pozvěte proto do své zahrady životní energii čchi. Podle feng-šuej by měla tato energie proudit přirozeně a ničím nerušena. Základem je proto volný prostor a oblé tvary. Nejde tu o zahradu, kde nerostou žádné rostliny a sousedé na vás mávají ze všech stran. Právě naopak. Rostliny by měly růst tak, aby se navzájem neutlačovaly, a vše by mělo působit harmonickým a čistým dojmem.

Dřevo, oheň, země, kov a voda

Z dynamické souhry sil jing a jang vzniká podle feng-šuej pět prvků, které symbolizují různé projevy čchi. Nejdůležitější je, aby mezi nimi vládla vyváženost a žádný z prvků nebyl dominantní:

Dřevo zastupují všechny rostliny od stromů, keřů, popínavých rostlin nebo třeba dekorativních sloupků. Jeho barva je zelená.

zastupují všechny rostliny od stromů, keřů, popínavých rostlin nebo třeba dekorativních sloupků. Jeho barva je zelená. Oheň vystihuje červená a purpurová barva. Patří sem všechny rostliny se špičatými listy, trny nebo doplňky s trojúhelníkovým tvarem.

vystihuje červená a purpurová barva. Patří sem všechny rostliny se špičatými listy, trny nebo doplňky s trojúhelníkovým tvarem. Země je zastoupena ve žluté, oranžové a hnědé barvě. Do zahrady si ji zakomponujete pomocí chodníků. Z tvarů můžete použít obdélníky, čtverce nebo rovné ploty. Zajímavostí je, že holá půda bez výsadby nebo dekorace do zahrady ve stylu feng-šuej nepatří.

je zastoupena ve žluté, oranžové a hnědé barvě. Do zahrady si ji zakomponujete pomocí chodníků. Z tvarů můžete použít obdélníky, čtverce nebo rovné ploty. Zajímavostí je, že holá půda bez výsadby nebo dekorace do zahrady ve stylu feng-šuej nepatří. Kov charakterizuje bílá a stříbrná barva, která se objevuje jak na rostlinách, tak i v dekoracích. Zastupujícím tvarem je kruh.

charakterizuje bílá a stříbrná barva, která se objevuje jak na rostlinách, tak i v dekoracích. Zastupujícím tvarem je kruh. Pro vodu je typická modrá a černá barva. Zastupují ji zatáčky, vodní plochy a v moderní zahradě také sklo.

Nemusíte však kupovat drahé dekorace nebo kopat bazén. Stačí, když si vyrobíte ze staré vany drobné jezírko lákající ptáky a další zvířata k osvěžení. Pokud nemáte na zahradě místo, můžete si pořídit malou fontánku nebo pítko. Dřevo zase může zastupovat altánek nebo pergola. Pokud máte rádi dekorace v podobě kovových lamp nebo svícnů, máte prvek kov. Krásně také vypadá skalka s různými barevnými druhy rostlin a krb nebo ohniště na kraji zahrady. Neměli byste také zapomenout na klikatící se cestičku. Ta by však neměla procházet středem zahrady. Pěšina nikdy nesmí být rovná. Po ní se pohybují pouze zlí duchové.

Jaké rostliny zvolit?

Zahrada podle feng-šuej nepřikazuje konkrétní druhy rostlin. Vždy tedy myslete na velikost a styl zahrady. Vyberte si takovou výsadbu, která je aktivní po celý rok. Nezapomeňte na čas květenství, barvu listů a celkový estetický dojem dospělé rostliny. I na malé zahradě by neměly chybět stromy, volné travnaté prostranství, trvalky, bylinky a okrasné keře. Letničky v tomto stylu zahrady nejsou vhodné kvůli hustějšímu porostu. (Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki)

Podle světových stran

Východ vaší zahrady je zaměřen na energii týkající se zdraví a dlouhověkosti. Směrem na východ umístěte dřevěné předměty, zelené a modré květináče a jiné dekorace. Na této světové straně se vyhýbejte kovu, zvonkohrám a špičatým dekoracím.

Západ je ideální pro umístění hřiště pro děti. Tato orientace je totiž spojena s novými projekty, potěšeními a koníčky. Rostliny by měly být voňavé, v bílé, zlaté, stříbrné nebo modré barvě. Zde kov a kovové dekorace nevadí.

Na sever umístěte bílé a modré truhlíky, které by měly zůstat symbolicky prázdné. Číňané totiž věří, že tímto způsobem můžete přijat dary z vesmíru. Kombinujte zde kámen a vodu. Tato oblast zahrady je zaměřena především na energie související s vaší životní cestou, včetně vaší kariéry.

Dřevěné doplňky a dekorace vyniknou nejvíce na jihu. Podpoříte tak slávu, úspěch a uznání. Klíčovým prvkem je oheň, proto zde umístěte ohniště nebo gril. (Zdroj: www.countryliving.com)

Do zahrady také můžete zakomponovat nějaké umělecké dílo. Podle feng-šuej by to mělo podpořit úspěchy v soukromém i pracovním životě.