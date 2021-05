Zahrada podle horoskopu: Kdo by měl pěstovat ovoce a kdo vybudovat jezírko?

Zahrada je oázou klidu, na které se může člověk realizovat. Podívejte se s námi, jaké preference mají ohledně zahrádky a pěstování květin jednotlivá znamení zvěrokruhu. Není nutné mít na zahradě všechno. Někomu se bude dařit při pěstování bylinek, jiný by se měl zaměřit na budování okrasného jezírka.

Někdo práci na zahrádce miluje, jiný ji dělá jen z nutnosti. Někomu se daří pěstování růží, jiný vyniká v rybízu. Jak to máte vy? Co byste podle horoskopu měli na své zahrádce rozhodně mít a co vám nevyroste, i kdybyste se snažili sebevíc?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Na zahradě Beranů najdeme vždy několik květin v červené barvě. Mezi favority patří červené tulipány a gerbery. Berani se potřebují také zchladit a uklidnit, proto rádi poslouchají zurčící vodu ve fontáně. Mají rádi, když je na zahrádce i něco jedlého, třeba rybíz nebo angrešt. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat ředkvičky, ty se jim prostě nikdy nepodaří dokonalé.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci si chtějí na zahradě hlavně odpočinout, proto na ní mají pohodlný zahradní nábytek či rovnou dřevěnou pergolu. Býci patří mezi mlsnější znamení, proto si rádi budují udírny či venkovní krby. Jejich zahrada působí velice přirozeně, jakoby snad květiny a keře na ní rostly sami od sebe. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat růže, jejich malé děti by se o ně mohly popíchat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci mají rádi zahrádky, které působí veselým dojmem. Milují barevné kytičky a chtějí, aby jim na záhoncích vždycky něco kvetlo. Blíženci chodí na zahradu i relaxovat, proto by na ní měli vysadit rostliny, ze kterých se line příjemná a uklidňující vůně. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat cukety, nikdy jim nepřijdou na chuť a měli by je tam zbytečně.

Raci nemůžou být bez vody, proto si rádi vybudují jezírko s lekníny Zdroj: Alexander Denisenko / Shutterstock.com

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci milují květiny v modré a bílé barvě, které u nich na zahradě určitě nalezneme. Raci nemůžou být bez vody, proto si rádi vybudují jezírko s lekníny. Hotovým pokladem je pro ně studna, o kterou se starají, co jim síly stačí. Dekorace v podobě starožitných džberů na vodu je samozřejmostí. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat jahody, celá rodina po nich totiž má vyrážku.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi milují slunné zahrady, na kterých mohou v letních měsících odpočívat. Lev rozhodně nebude šetřit na zahradním posezení, které musí být pohodlné a estetické zároveň. Na zahradě Lvů převládají květiny ve žluté a zlaté barvě, slunečnice je proto pro Lvy číslo jedna. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat zeleninu, nebude se jí tam totiž dařit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Zahrádka Panny je vždy vzorně upravené a promyšlená do posledního detailu. Na záhoncích bychom marně hledali jakýkoli plevel. Panny jsou zároveň velice praktické, proto ocení, když jejich zahrada přinese nějaké to ovoce. Vysadit ovocný strom je pro ně samozřejmost. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat květiny, ty nemají s praktičností nic společného.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Zahrady Vah bývají na vysoké estetické úrovni! Váhy milují nejrůznější umělecké dekorace jako jsou sochy evokující antickou eleganci. Často zapojí i nějaký originální a zároveň praktický prvek, třeba sluneční hodiny. Z barev volí ty jemnější a pastelové. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat pažitku, nedělá jejich zažívání dobře.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Zahrada Štírů je trochu tajemná a příjemně strašidelná. Najdeme na ní osvětlení, které v noci vrhá zajímavé stíny a jitří fantazii. Štíři milují bylinky a různé léčivé rostliny, které nesmějí na jejich zahrádce chybět. Nezbytná je také přítomnost vody, nejlépe staré studny. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat skleníkové rostliny, se skleníkem to prostě neumí.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci chtějí, aby byla na zahradě zábava, proto na ní mohou mít nejrůznější sportovní náčiní, zahradní houpačku nebo trampolínu. Střelci milují vůni dálek, proto rádi sázejí exotické rostliny. Zahradu rádi ozdobí suvenýry, které si přivezli z cest. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat dýně, nikdo je totiž nebude jíst.

Zahrada Kozorohů je upravená a skýtá nejednu možnost k odpočinku Zdroj: Hannamariah / Shutterstock.com

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Zahrada Kozorohů je upravená a skýtá nejednu možnost k odpočinku. Kozorozi volí spíše jemnější a pastelové barvy, které navozují pocit pohody. Pokud mají Kozorozi děti, myslí na ně i při budování zahrady, kdy nezapomenou na pískoviště či na houpačku. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat melouny, nikdy se jim to nepodaří a děti se na ně budou zbytečně těšit.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři mají originální zahrádky, které překvapí každou návštěvu. Vodnáři si rádi pohrají s osvětlením, jenž za teplých letních večerů dráždí fantazii. Myslí i na místečko, kde se budou moci scházet s přáteli, proto zbudují malé ohniště, nebo třeba postaví indiánský stan. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat brambory, vyroste jim jich totiž jen pár, což nemá cenu. Raději ať si je koupí v supermarketu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zahrada Ryb je tak trochu melancholická. Ryby chtějí, aby jejich zahrádka byla oázou klidu, proto se rády inspirují meditačními zahradami. Na zahradě Ryb nesmí chybět prvek vody v podobě jezírka nebo fontánky, o kterou se Ryby starají jako o vlastní dítě. Na své zahrádce by rozhodně neměli pěstovat rybíz, přilákají díky němu na zahradu vosy a včely, na které mají alergii.

Zdroj:

living.iprima.cz, www.prozeny.cz