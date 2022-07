Feng shui: Posezení na zahradě vám může i uškodit, když není správně

Zahrada by měla být oázou klidu a hlavně místem, na kterém se cítíme dobře. Pokud se ale na své zahradě z nějakého důvodu necítíte úplně komfortně, případně během pobytu v ní cítíte únavu, možná jste nevědomky zatarasili proudění pozitivní energie. Víte, jak správně zahradu uspořádat podle feng shui?

Pokud disponujete zahradou, je třeba brát na vědomí, že by měla být v co největším souladu s přírodou. Měla by působit čistě a harmonicky, aby nabíjela pozitivní energií a pobyt na ní byl co možná nejpříjemnější. Toho není nijak složité docílit, poměrně málo lidí ale ví, jak na to.

Podle feng shui by mělo být v rovnováze všech pět elementů, tedy oheň, země, voda, kov a dřevo. Když tomu tak není, může na zahradě docházet k blokování pozitivní energie či dokonce zesílení té negativní. V důsledku toho se na své zahradě nemusíte cítit příjemně, můžete být unavení a možná se jí pak z neznámého důvodu raději vyhýbáte. Špatné uspořádání zahrady může být také zodpovědné za depresivní stavy.

Zahrada podle feng shui

V první řadě je třeba říci, že by zahrada podle feng shui měla být kruhovitého tvaru. Toho můžete alespoň vizuálně docílit vysázením nejrůznějších keřů. Měla by zároveň působit volně a ne nijak přeplácaně. Dbejte proto na to, aby byl trávník vždy posekaný a rostliny se neutalčovaly. Střed zahrady je třeba udržovat zcela volný a průchozí, aby mohla energie správně proudit.

Ohniště lze nahradit květinami

Element oheň pochopitelně na zahradách nejčastěji zastupuje ohniště, případně také gril. Pokud ale grilem nedisponujete a ohniště se vám nechce na zahradě stavět, vystačíte si i s květinami kvetoucími červenými či oranžovými květy. Například tedy třapatkami anebo zavinutkami.

Je třeba, aby byl na zahradě zastoupen element ohně. Zdroj: Profimedia

Voda

Na každé zahradě by podle feng shui měla být zastoupena také voda. V ideálním případě například malým jezírkem anebo malou fontánkou. Nejde-li to ale jinak, element vody můžete zastoupit i pítkem pro ptáky.

Element vody zastoupí fontána, element kovu zase kovové posezení. Zdroj: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Vybírejte posezení z kovu

Dalším elementem je kov, a to v nejlepším případě oblých tvarů. Z kovu si můžete vybrat například zahradní nábytek, který zahradu krásně zútulní a udělá z ní ještě hezčí místo. Navíc nábytek z kovu působí elegantně. Posezení umísťujte na kraj zahrady. Jak již bylo zmíněno, i když může střed zahrady lákat právě k umístění posezení anebo altánu, docházelo by pak k blokování proudění energie.

Dřevo a země

I když by se na první pohled mohlo zdát, že element země zahrada reprezentuje sama o sobě, neplatí to vždy. Přestože si například nepotrpíte na vysazování rostlin a udržování záhonů, půda by alespoň na několika místech zahrady měla být hmatatelná. Pokud ovšem nejste vášnivými zahrádkáři a nechcete zbytečně ničit trávník, ozdobte zahradu alespoň několika kusy hliněných dekorací či květináčů z kameniny. Ty element země posílí.

Element dřeva zase zastoupí stromy a keře, lépe uděláte, když zahradu ještě obohatíte například o pár dřevěných dekorací anebo také pořídíte dřevěný stůl. A pamatujte na to, že podle feng shui by mělo být u stolu vždy pět židlí.