Zahrada před Vánoci: Které práce je třeba stihnout před Štědrým dnem?

Adventní období se pomalu blíží do finiše a možná máte plnou hlavu myšlenek, co všechno byste ještě měli stihnout. Nezapomeňte v tom všem shonu i na vaši zahradu. Je pár věcí a činností, které byste měli stihnout ještě před Vánoci.

Během zimních měsíců už není na zahradě tolik práce, většinou jde o drobnosti, které vaše zahrada ocení v příští sezóně. A vy se při tom provětráte v místě, které milujete. O to víc se budete těšit na to, jak se schoulíte doma s hrnkem teplého čaje s dobrým pocitem, že jste pro svoji zahradu udělali naprosto vše.

Zazimovali jste všechny rostliny?

Rozhlédněte se nejen po zahradě a zkontrolujte vaše rostliny, jestli jsou všechny připraveny na bezpečné přezimování. Neměly by být vyschlé. Těm, které to potřebují, dopřejte zálivku. Veškeré trvalky, růže, okrasné dřeviny, dvouleté rostliny a citlivé skalničky zakryjte chvojím. Dáte jim bezpečí a nebudou ohroženy sněhem a nepříjemným mrazem.

Ochrana před zlomením a mrazivým větrem

Sníh je sice pro rostliny také jistou ochranou před mrazem, ale všeho moc škodí. Když ho napadne větší množství, může některé stromy a keře snadno poničit. Týká se to především vysokých a sloupovitých jalovců a některých jehličnanů, u nichž by mohlo dojít k rozštěpení nebo ulomení velkých větví. Tudíž je vhodné větve nebo celé rostliny ohrožených druhů svázat. Udělejte to stejně jako když se váže vánoční stromek a provázek odstraňte až s počínajícím jarem.

V případě, že bude sníh, neleňte a odhrabte si cesty. Zdroj: profimedia.cz

Dalším řešením je keře zabalit do bílé netkané textilie, bublinkové fólie nebo do juty. Vyhněte se černé textilii, rostlina by se v ní mohla snadno přehřát. Dbejte na to, aby zakrývací materiál propouštěl světlo a mohla tak u rostlin probíhat potřebná fotosyntéza. Určitě je užitečné velké vrstvy sněhu ze stromů a keřů pravidelně setřást. Ledu se bát nemusíte, ten nevadí. Ochrání vaše rostliny před mrazivými větry, a až roztaje, rostlinu rovnou zavlaží.

Myslete na skladovanou sklizenou úrodu

Potřebuje dýchat! Proto občas vyvětrejte místnosti, kde máte ovoce či zeleninu uložené. Ale pozor, dělejte to jen v ty dny, kdy neklesne teplota hluboko pod nulu, any vám dobroty nepomrzly. Pravidelně je kontrolujte a případně vždy odstraňte plody, které by byly nahnilé či plesnivé. Choroby by se mohly rozšířit mezi zdravou zeleninu i ovoce.

Zkontrolujte dřeviny

Jestliže v tyto dny mrzne, dopřejte mladým dřevinám, jehličnanům a dvouletým květinám zálivku. Voda totiž v půdních pórech během chladných nocí zamrzne a je rostlinám nepřístupná. Proto mnoho rostlin během zimy vyschne, avšak nezmrzne. Jde o takovou „chytráckou“ ochranu. Kmeny mladých stromků obalte pletivem, aby si na nich nemohla pochutnávat zvěř.

Myslete i na ovocné stromy a nalepte na ně ochranné pásky proti nebezpečné píďalce a podobným potvorám. Z kmenů a hrubších větví odstraňte kartáčem nechtěné lišejníky a mech. Seškrábaný materiál spalte, ať se vám nezabydlí na dalších místech v zahradě! Dejte péči i citlivým stálezeleným keřům a trvalkám před mrazem, studeným větrem i ostrým zimním sluncem a obalte je pytlovinou či pokryjte silnějším kartonem.

Ještě je čas sklizně

V těchto dnech je vhodné sklízet kapustu a nejlepší chuť má právě po prvních mrazech. Jestli zatím nenastaly, nechte ji ještě v záhonu. Stejně tak můžete vykopat křen, sklidit pórek a pastiňák.

Pokud jste ještě neumístili na zahradu krmítka pro ptáky, neleňte a šup do toho. Zdroj: profimedia.cz

Rozvěšte krmítka

Vzpomněli jste si na vaše okřídlené spolubydlící, kteří se dost často vracejí na svá oblíbená místa? Jestliže jste ještě neumístili na zahradu krmítka pro ptáky, neleňte a šup do toho. Naplňte je semínky a přidejte tuk či lůj, které s oblibou zobají.

Postavte si na zahradě sněhuláka. Zabaví se s vámi i děti a bude na co koukat z okna. Zdroj: profimedia.cz

Pohrajte si se sněhem

V případě, že bude sníh, odhrabejte si cesty. Za prvé to bude bezpečné pro váš pohyb na zahradě a za druhé ušetříte trávník. Jestliže jej pokrývá svěží bílý koberec, zbytečně po něm nešlapte, mohli byste si trávu na příští sezónu zničit. A nezapomeňte, že kdo si hraje, nezlobí. Postavte si na zahradě sněhuláka. Zabaví se s vámi i děti a bude na co koukat z okna.

