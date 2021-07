Zahradní tipy pro seniory: Tyhle vychytávky vám usnadní práci. Pořiďte si je!

Zahradničení je nejen zábava a činnost pro potěšení duše, ale je to kolikrát i dost namáhavá dřina s velkým množstvím fyzické aktivity. A nejvíce času na ni z celé rodiny mají většinou starší lidé, kterým se k usnadnění ne vždy lehkých prací hodí mnohé vychytávky. Jak by měla vypadat zahrada pro seniory?

Sázení, pečlivé zalévání, hnojení a zápas s případnými škůdci, pravidelné okopávání plodin, sekání trávníku a kdoví, co ještě. To je jen nepatrný výčet prací, které zahrada potřebuje. A když už vám není zrovna „dvacet“, jak se říká, člověku to dá kolikrát pěkně zabrat. Proč si tedy práci neusnadnit? Pomůže to hlavně našim rodičům, prarodičům či lidem s pohybovým hendikepem. Co všechno se dá na zahradě v tomto ohledu vylepšit?

Na prvním místě pohoda a hlavně ne stres

Každý, kdo má zahradu ví, že je to o každodenní povinnosti, protože jakákoliv zanedbaná činnost se časem projeví. Dát vše do pořádku znamená potom vynaložit více sil. Ale důležité je mít na paměti, aby úsilí přineslo především radost a klid a v žádném případě ne stres. Péče o zahradu by měla přinášet zdravou fyzickou námahu, která je potěšením, nikoliv strachem, že to člověk nezvládne a nebude vše stíhat včas. Nic totiž neuteče a mnohé se dá ulehčit a mít při tom úsměv na tváři.

Pro seniory se určitě vyplatí nákup zahradní sekačky, která se bude snadno ovládat a bude pro ně bezpečná. Zdroj: shutterstock.com

Kratší vzdálenost je praktická a velkou výhodou

Upravovaná a opečovávaná část zahrady by měla být hlavně okolo domu nebo alespoň, co nejblíž. Většinou tam člověk stráví nejvíce času, tak proč zbytečně překonávat nepříjemné vzdálenosti. Odlehlá místa zahrady mohou být klidně v přírodním stylu, který dovolí růst rostlinám v přirozených podmínkách, kde často ani omezená péče nevadí. A hlavně? Je dobré si uvědomit, že není potřeba pěstovat všechnu zeleninu a ovoce, nemusíte mít plantáže všeho co plodí. Naopak je dobré zvážit, co se vyplatí a na co jsou síly. Protože na zahradě se i odpočívá a relaxuje s přáteli.

Technika ulehčí a pomůže

Technické vybavení je pro seniory nejlepší dárek a velmi se vyplatí. A dnes je v nabídce obrovská škála strojků a nářadí, které jim práci neskutečně usnadní. A protože je ke každému výrobku poskytován i dlouhodobý pozáruční servis, není se čeho bát. Případná oprava bude v rukách odborníků i s potřebnými radami.

Pro většinu starších lidí je velmi obtížné se k záhonům ohýbat a pak od nich vstávat. Pro většinu starších lidí je velmi obtížné se k záhonům ohýbat a pak od nich vstávat.yřeší to vyvýšené záhony. Zdroj: shutterstock.com

Travnaté plochy

Máte na zahradě velkou plochu opečovávaného trávníku? V tomto případě se určitě vyplatí nákup zahradní sekačky, která se bude snadno ovládat a bude pro ně bezpečná. Spíše nějaký malý, ale dostatečně výkonný stroj s pojezdem a užším záběrem. Nejlepší je poradit se ve specializovaných prodejnách, kde vám doporučí to nejlepší „na míru“.

Pravidelná závlaha

Samozřejmě ruční zalévání zavlažovací konvicí není na velkou zahradu nic moc. To je tak pokropit záhonek nejbližšími květinami. Obtížnou práci s taháním těžkých nádob s vodou je možné nahradit kropící hadicí a nejlépe s navijákem pro možný pohyb po celé zahradě. Jestliže máte velmi rozlehlou zahradu a třeba částečně omezený přístup k vodě, máme pro vás další tip. V tomto případě má určitě smysl pořídit automatický zavlažovací systém s jednoduchým ovládáním. Místo zalévání se senioři mohou kochat zahradou a dát si třeba kávičku či čaj.

Opěrný systém pro bezpečí a odpočinková místa

Pohyb po zahradě je někdy pro seniory obtížný a měl by být maximálně bezpečný, a to nejen po schodech, ale i po rovných plochách. Pomůže jim k tomu možnost opory či odpočinkové zóny v celém areálu zahrady. Může to být zábradlí, sloupky, opěrná místa či posezení ve formě laviček, židlí či křesel. Kromě jiného poslouží i k relaxaci a odpočinku, protože únava občas přijde na každého, nejen na seniory. Vše by mělo být správně a dostatečně zajištěno a umístěno na stabilním podkladu.

Vyvýšené záhony

Pro většinu starších lidí je velmi obtížné se k záhonům ohýbat a pak od nich vstávat. Prostě pohyb stále nahoru a dolů. A právě to vyřeší vyvýšené záhony! Seniorům se bude o pěstované plodiny hned lépe starat a budou se cítit mnohem komfortněji!

Posezení v zahradě poslouží k relaxaci a odpočinku, protože únava občas přijde na každého, nejen na seniory. Zdroj: shutterstock.com

Zastřešení

Senioři by měli mít možnost ukrýt se před nevlídným počasím, protože je může při práci na zahradě náhle zastihnout nějaký ten liják či bouřka. Nikdy není na škodu vybudovat na zahradě prostor, který bude zastřešený. Bude sloužit nejen k odpočinku, ale i k možným drobným zahradnickým pracím.

Dobré osvětlení

Skvělým pomocníkem bude také dostatečné osvětlení zahrady, protože pohyb v šeru či po tmě je kolikrát velmi nebezpečný. Stačí trochu nepozornosti a na malér je hned zaděláno.

V dnešní době je v nabídce nejen mnoho druhů venkovního solárního osvětlení, ale i dalších typů světel do exteriéru. Nezapomeňte, že i pohybová čidla mají svůj smysl, nejlepší je, umístit je hned u vstupu do zahrady a na všechna frekventovaná místa, jako je třeba sušák na prádlo, vstup na terasu, nerovné terény a především u všech schodišť.