Chcete se zbavit slimáků? Polijte je kávou. Je to drastické, ale funguje to

Jestli je něco pro vaši zahradu postrach, jedná se o slimáky, kteří sežerou vše, co vypěstujete. Pokud tedy chcete, aby z ní něco zbylo, zahajte proti nim efektivní boj. Možná se budete divit, ale většinu věcí, které vás těchto škůdců zbaví, máte standardně doma.

Zdroj: www.denik.cz, hobby.instory.cz, opavsky.denik.cz

Pokud máte zahradu, jistě vás nemusíme seznamovat se slimáky. Tito škůdci mají totiž v našem ekosystému své místo a na zahradách se vyskytují velmi často. Bohužel ale nejsou vítanou návštěvou, klidně totiž mohou zlikvidovat celou vaši úrodu. Poperte se s nimi bez chemie a dostaňte je ze svých zahrad pryč.

Pokud byste chtěli zlikvidovat slimáky chemickými postřiky, myslete na to, že likvidujete i další živé organismy, které jsou zahradě prospěšné. Raději tedy využijte přírodní metody likvidace slimáků, které také nejsou úplně příjemné, ale rozhodně jsou mírumilovnější než chemie.

Vyzkoušejte pivo

Na českého slimáka platí české pivo. Rozmístěte na zahradě pár pivních pastí. Ideální jsou PET lahve, kterým odříznete vršek. Do díry vložte nádobu a do ní nalijte pivo. Slimáci se v ní tak v noci utopí. Nechte je v pivu pár dní a teprve poté je vyhoďte na kompost. Proces pak opakujte podle potřeby. No a jestli nemáte doma pivo, nezoufejte, stačí klidně voda s rozdrobenými kvasnicemi.

Na českého slimáka platí české pivo Zdroj: Shutterstock.com

Zalijte je kávou

Slimáci nesnáší kávový lógr. Poté, co si dopřejete pořádného turka, schovejte si lógr a až vychladne, rozsypejte ho okolo záhonků. Sice na rostliny působí lógr jako hnojivo, ale na slimáky působí jako jed. Další možností je polít slimáka kávou, sice to zní drasticky, ale pomáhá to dokonale. Místům, kde je káva vylitá, se pak raději vyhnou.

Dejte ocet do rozprašovače

Pokud se někdo bojí jablečného octa, jsou to právě slimáci. Dejte ho v poměru 1:1 s vodou do rozprašovače a touto směsí pravidelně stříkejte záhonky. Kromě toho, že budete záhony vyživovat, zaženete tím i mravence.

Aromatické bylinky slimákům nevoní

Nejhumánnější cestou, jak se slimáků zbavit, je na záhonky, kde se vyskytují, zasadit bazalku, petržel, fenykl, levanduli nebo třeba majoránku. Tyto rostliny slimákům nechutnají a nevoní. Dejte je poblíž zeleniny, kterou chcete před slimáky ochránit a máte vyhráno.

Poslední šancí je sbírání

Pokud nic nepomáhá, nezbyde vám nic jiného, než si vzít rukavice a slizké nepřátele začít ručně sbírat. Sice to budete muset dělat pravidelně a důkladně, budete mít ale jistotu, že se na vašich záhoncích vyskytovat nebudou. Poté můžete podél záhonků nasypat speciální granule a každý den vysbírat jejích mrtvá těla.