Starobylé techniky, jak bojovat se suchem a horkem na zahradě

Nejde o novinky, ale způsoby, jak ochránit zahradu před suchem a horkem, které používají zahradníci už po generace. I když se zahrádkáři na sucho chystají a většina zachytává veškerou vodu, hodí se čas od času připomenout, nač ještě myslet.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, zahradkarskaporadna.cz

Co se zahradou během období sucha?

Ostřílené zahrádkáře těchto několik tipů, jak bojovat s horkem na zahradě, určitě nepřekvapí, ale kdo ví. Na zahrádkách, dvorcích a terasách pěstujeme často rostliny, které přinášejí víc práce než radosti. Žíznivé okrasné stromy a květiny, ale i trávník mohou sucha a horka nenávratně poškodit.

Bohužel s vývojem počasí v posledních letech přicházejí i změny, které nám nemusí být po chuti. V poslední době se v extrémně suchých oblastech lidé uchylují k dramatickým změnám, které sice nejsou typické pro naše prostředí, nicméně kopírují trend. Konkrétně jde o extrémně suché a horké lokality například na Jižní Moravě, kde v předzahrádkách najdete kaktusy, fíkovníky i olivovníky.

Sudy a další sběrníky dešťové vody jsou během sucha neocenitelné. Zdroj: VPales / Shutterstock

Suché počasí nemusí zahradu zničit

Co patří na každou zahradu, aby dokázala co nejlépe čelit horkému a suchému počasí?

Sběrníky dešťové vody jsou nejen vhodné, ale naprosto nutné. Pokud můžete v nádobě či zahradě udržet jakoukoli vláhu, pak to rozhodně udělejte. Se sudů můžete vodu roznášet nebo čerpat, pokud máte funkční kohout v blízkosti dna nádrže, voda poteče sama.

Tam kde je to vhodné, zakryjte půdu mulčem nebo netkanou textilií. Mulče vyberte podle možností. Použít můžete slámu, štěrk či oblázky, kůru, štěpku, posekanou trávu i listí. Mulč pomůže nejen vláhu udržet, ale je také prevencí proti nadměrnému růstu plevelů. Mulč je také sídlem mikroorganismů, které napomáhají procesům v půdě a distribuci živin, ale dobré je vědět, že i mulč svým rozpadem ovlivňuje například pH půdy.

Mulč je důležitý i ve velmi suchém počasí. Zdroj: Maria Evseyeva / Shutterstock.com

Během sucha prolévejte

Zalévejte hospodárně. Což se nevztahuje jen k množství a frekvenci, ale také distribuci. Kropení je sice pěkné a navečer je nejen svlažením pro zahradu, ale i rituálem s nezaměnitelnou atmosférou. Nezaléváme však pro náš dobrý pocit, ale proto, aby rostliny přežily. Proto se orientujte na zalévaní ke kořenům rostlin a prolévání spíš než kropení. Stále platí, že ideální jsou ranní či večerní hodiny, kdy je půda ještě nebo už chladná.

Se zálivkou vám může pomáhat i automatická závlaha a průsakové hadice. Jednoduchý počítač, který vodu do zahrady pustí, je dnes otázkou několika set korun a nabízejí jej nejen hobbymarkety, ale i další prodejny.

S udržením vzdušné vlhkosti pomáhají i malé nádoby a pítka pro ptáky, které můžete rozmístit do okrasných záhonů. Veškerá voda se počítá.

I obyčejné pítko pro ptáky vytvoří v místě mikroklima, které pomáhá rostlinám během sucha. Zdroj: Shutterstock

Vyšší trávník čelí lépe suchu

Sekání trávníku je v horku nejen zbytečné a trávníku spíš škodí, ale hlavně je to neekonomické. Ve vyšším trávníku vznikne mikroklima, které pomůže rostlinám k udržení vláhy a s lepším hospodařením s vodou. Nemusíte mít na zahradě louku do pasu, ale každý centimetr navíc se počítá. V místech, kde není trávník nadměrně zatěžován (třeba pod stromy), ho nechejte narůst třeba na 15 cm. Pro jinak velmi žíznivý trávník je to ohromně přínosné.