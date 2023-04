Úžasná inspirace: I mrňavá zahrádka u řadovky může být originální. Podívejte!

Zahrady u řadových domků mají jedno společné: jsou úzké, maličké a neposkytují moc soukromí. Zkuste to změnit. Jak?

Ne každý má to štěstí, aby měl vlastní zahradu. Pokud máte alespoň malý plácek, využijte toho a vybudujte si svou vlastní zelenou oázu. Zútulníte tak prostor, ve kterém žijete a zároveń si přinesete domů i kousek přírody. Když zahrádku dobře naplánujete, může se stát i vaším „zeleným štítem“ bránícím vaše soukromí. Proto spojte příjemné s užitečným a pusťte se do práce.

Skvělou inspiraci na zvelebení zahrady u řadových domků najdete v tomto videu:

Chodníčky a cestičky

Při plánování zahrádky platí pravidlo: méně je více. Proto určitě odolejte pokušení svůj pozemek „přeplácat“ nadbytkem roslin, keříků a dekorací. Prostor by pak působil neútulně, chaoticky a navíc by byl i opticky menší. Pokud je vaše zahrada úzká a dlouhá, zkuste ji rozšířit pomocí chodníčků. Cestičky vytvarujte do obloučků, přinesou do prostoru nádech romantiky. Při vybavování prostoru dbejte na jednotnost barev a materiálů. Na zahradě hezky vyniknou přírodní materiály, jako jsou dřevo, kamení, keramika, kov.

Chodníčky zahradu oživí. Zdroj: Profimedia

Využijte terénní vlnu

Podle zahradních architektů je dobré malou zahrádku „rozbít“ výškově členěnými částmi. Říká se tomu „terénní vlna“ a úplně vám postačí, když například přední část zahrady zvednete jako terasu a oddělíte ji třemi, čtyřmi schůdky od zbytku pozemku. Vyvýšené posezení hezky vynikne, když ho ještě ohraničíte záhony aromatických bylinek, například levandule. Vyplatí se vsadit i na trvalky jako je třeba flox (Phlox), třapatka (Echinacea) nebo zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Terénní vlna pozemek opticky rozšíří. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na popínavky

V menších zahradách krásně vyniknou popínavé rostliny, které zkrášlí prostor a nezaberou moc místa. Sázka na jistotu je třeba plamének (Clematis), vistárie (Wisteria sinensis) nebo zimolez (Lonicera). Při volbě květin se vyhněte příliš výrazným barvám, například ohnivě červené. Takové odstíny zbytečně přitahují pozornost a opticky zmenšují prostor. Stejný efekt bohužel mají i rostliny s velkými listy nebo dřeviny s tmavším zabarvením.

Popínavka plamének (Clematis) ušetří místo. Zdroj: Profimedia

Trávník: ano, nebo ne?

Na malém prostoru pěstovat trávník se vyloženě nevyplatí. Pokud ale toužíte po pažitu, tak ho alespoň vytvarujte dokulata nebo jiného zaobleného tvaru. Případně můžete k ohraničení zelené plochy využít i různé cestičky. Budou o to krásnější, když je osadíte půdokryvnými rostlinami jako je třeba škornice ( Epimedium), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), kopytník evropský (Asarum europaeum) nebo barvínek menší ( Vinca minor).

Drobné stromy

Pokud jste milovníky stromů, i na menší zahradě si je můžete dovolit. Nevhodné jsou jehličnany, které bývají vzrostlejší a zbytečně by vám stínily. Daleko lepší variantou jsou drobné listnáče jako je třeba javor japonský, javor ginnala, javor dlaňolistý, babika nebo mléč.

Na menší zahrady jsou ideální nízké listnáče, třeba javor japonský. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.youtube.com