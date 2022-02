Zahrádkářská sezona je tu! Co všechno je potřeba udělat na zahradě v březnu?

Věděli jste, že březen je asi tím nejdůležitějším měsícem pro všechny zahrádkáře? Jaro klepe na dveře a je potřeba se na nadcházející sezónu dobře připravit. Jaké práce byste v březnu měli zvládnout?

Skleník nebo fóliovník je prvním místem, na který byste měli směřovat svou pozornost. Klubou se tu možná už první ředkvičky a saláty, za pár týdnů už tuto jarní zeleninu můžete mít na stole. Vysévat lze už i ostatní zeleninu, jako kedlubny, brokolici, špenát, kopr nebo mrkev.

Ředkvičky patří mezi první jarní zeleninu. Zdroj: Profimedia

Kompost plný živin

Nezapomínejte na kompost, který se během několika týdnů stane zdrojem živin pro jarní záhony. Pokud jste ho na podzim zásobili všemi zbytky ze zahrádky, odmění se vám várkou kvalitního kompostu. Ale i na jaře lze ledacos zachránit, a to první posečenou trávou nebo větvemi z jarního řezu. Už jste použili i probiotika pro kompost? Pokud ne, udělejte to v březnu co nejdříve. Koupíte je v každém zahradnictví či hobby marketu. Probiotika přemění organické zbytky na výživný a kyprý substrát, tolik potřebný pro záhonky. Kompost také díky nim nezapáchá a nebují v něm patogeny ani písně.

Jarní tráva prospěje kompostu. Zdroj: Profimedia

Provzdušněte trávník

V jaké kondici se nachází váš trávník? Je na čase ho také probudit. Začněte vertikutací, speciálním přístrojem, který připomíná sekačku. Má rotující válec s několika noži, které jsou nastaveny tak, aby prořezávaly jen vrchní vrstvu půdy, a to asi 3 až 5 mm silnou. Odstraní se tak zbytky odumřelé trávy, vrstva se rozruší, takže může dobře přijímat vláhu, živiny a vzduch. Vertikutátor také přeseká travní výběžky, což je žádoucí, protože tráva pak vytváří nové výhonky, houstne a omlazuje se. Omezí se tím o růst plevele. Dejte však pozor, vertikutace se provádí pouze u starších, dobře zakořeněných trávníků, a to nejdříve třetí rok po výsevu. Půda musí být suchá, protože u mokré zeminy by se trávník mohl vytrhávat. Objevila se po tomto zásahu na trávníku holá místa? Asi po třech týdnech na nich rozhoďte substrát a vysejte nový trávník. Nemáte vertikutátor? Nevadí, pořádně trávník pročeště kovovými hráběmi.

Vertikutátor prospěje vašemu trávníku. Zdroj: Profimedia

Přepichujte a sázejte

Pokud se u rostlinky vyrostlé z vysetých semínek objevil druhý děložní lístek, přichází čas jejich přepichování. Opatrně je vydloubněte z tenké vrstvy hlíny a přeneste do květináčku či kelímku. Zalijte odstátou vodou, ideálně s rozpuštěnými probiotiky. Pokud počasí přeje a březen se přehoupl do své druhé poloviny, můžete bez obav vysadit předpěstovanou otužilou zeleninu do záhonů, a to zejména petržel, špenát, hrášek, mrkev, raný salát, kopr, česnek, cibuli sazečku a a další. S přízemními mrazíky musíte počítat, takže rostlinky raději ochraňte třeba zavařovací sklenicí nebo zakryjte bílou netkanou textilií.

V druhé půlce března už můžete vysazovat předpěstovanou zeleninu. Zdroj: Profimedia

Prořez ovocných stromů

Nezapomínejte na rostliny, které plodí ovoce. V první řadě jsou to jahodníky. Poškozené listy odstraňte, nakypřete také půdu kolem. Jakmile spatříte, že rostlinky začnou uprostřed rašit, podpořte je speciálními živinami. Prořežte rybízové a angreštové keře, vinnou révu, v druhé půlce měsíce tvarujte jabloně a hrušně. Nejdůležitější je všechny ovocné stromy a keře přihnojit. Po dlouhé zimě potřebují pořádnou porci živin. Prospěje jim chlévská mrva či vyzrálý kompost.

