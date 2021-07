Zahrada v červenci: Co všechno je třeba dělat

Červencová zahrada má své kouzlo. Rozkvetlé květiny, dozrávající plody všeho možného, všude to bzučí, zpívá, voní…ale zbytečně neusněte na vavřínech! I v tento nádherný letní čas musíte makat!

Nejdůležitější je zalívání!

Bez toho se rostliny neobejdou. I u nás v České republice bývá v červenci velmi sucho a horko, proto je to nutnost. Naprosto chápu, když má zahrádkář radost z deště, protože ho mívám také. Pokud je velmi suché léto, tak se to projeví i na složence (alespoň u mě, neboť nemáme studnu). Rostlina zalívejte ráno nebo až večer. Přes den, když svítí slunce plnou silou, byste rostlinám způsobili popáleniny. Jak já závidím lidem, co mají závlahový systém! Ale možná jednou…

Nastala i sklizeň všeho chutného

To je ta lepší část práce (ta nejlepší je samozřejmě konzumace). Je například čas třešní, višní, jahod, meruněk, rybízu, angreštu, broskví, letních jablíček a hrušek. Ale abychom nezůstali jen u ovoce! Sklidit si v sedmém měsíci můžete i cukety, brokolici, česnek, kedlubny, květák, rajčata, papriky, okurky a mnoho další vynikající zeleniny. Pokud už máte zralé ředkvičky, skliďte je a rychle vysejte ještě jednu rundu, kterou si budete moci dát k snídani v srpnu. Jestli máte pocit, že je najednou záhon trochu „chudý“, vysejte špenát, fenykl, čínské zelí nebo černou ředkev a na podzim můžou být na talíři.

I o bylinkovou zahrádku je potřeba pečovat

Pravidelně bylinky stříhejte, přidávejte čerstvé do jídla, sušte nebo zamrazte (v zimě sáhnete a máte). Nejraději suším bazalku, oregano a majoránku. Do mrazáku dávám libeček, mátu, kudrnku a pažitku. Netuším, jestli je to správně, ale dělám to.

Na zahradě sice vše úžasně kvete a roste, ale daří se i plevelu Zdroj: effective stock photos / Shutterstock

Plevel = nepřítel

U něho začíná ta pravá řehole a bolavá záda. Na zahradě sice vše úžasně kvete a roste, ale daří se i plevelu. Nezbývá nic jiného, než si vzít kýbl, rukavice a vyrazit. Nezapomeňte si něco pod kolena, já zapomínám často…jsem líná se vracet do kůlny a večer nadávám! Když už jste do záhonu ohnutí, prokypřete rovnou půdu, stejně by vás to později čekalo.

Hnojení

Většinu květin i zeleniny je dobré přihnojit. Přípravků je na výběr celá řada. Já ráda používám tyčinky, které se zapíchnou k rostlině, a na 3 týdny máte klid.

Další práce: