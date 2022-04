Zahrada v dubnu: Seznam prací, které byste měli stihnout do konce měsíce

Začíná náročné období, měsíc, na který se všichni zahrádkáři těší, i když tuší, že se stejně jako každý rok mezi záhony pěkně zapotí. Co všechno musíte udělat v dubnu na zahradě, aby prospívala?

Jarní výsadbou česneku předejdete napadení houbomilkou česnekovou, ale také případným hnilobám a bakteriím. Vysaďte si česnek nyní, ale pospěšte si, musíte to stihnout do 10. dubna. Rané brambory už také netrpělivě čekají na to, až je zasadíte. Půdu jim pěkně vylepšete blahodárným kompostem, aby se jim dobře dařilo v růstu. Mezi jednotlivými brambory dodržujte v řádku mezery asi 40 cm.

Salát i bylinky

Přichází také čas na prořez peckovin, pokud jste to neprovedli loni po sklizni. Rány po řezu se v teplejším počasí lépe zcelí. Do záhonků už můžete vysévat salát, ředkvičky či kořenovou zeleninu, jakmile se duben přehoupne do své druhé poloviny, přijde na řadu i červená řepa a letní salát. Vypěstovali jste si bylinky ze semínek? Sazeničky už určitě máte trochu vzrostlé, přesaďte je až po 20. dubnu.

Už je čas na salát v záhonu. Zdroj: Profimedia

Péče o stromy

Jakmile se v kalendáři přiblíží konec měsíce, je to pro vás znamení, že lze do skleníku vysadit rajčata i okurky, a to ve večerních hodinách. Stromy si také zaslouží péči, okopejte zeminu kolem kmene a namulčujte ji. Udržíte tak vláhu v půdě. Na konci dubna, kdy jsou už dřeviny plné mízy, se připravte na přeroubování stromů za kůru.

Vertikutace nutná

Na okrasné zahradě je také spousta jarní práce. Pokud na některých místech v zahradě potřebujete nový trávník, je ten pravý čas k jeho založení, a to do půdy plné humusu a živin. Stávající trávník bude také vyžadovat vaši pozornost. Zbavte se mechu a trávník provzdušněte. Nemáte-li vertikutátor stačí ho propíchat vidlemi, ideálně pravidelně druhý a čtvrtý týden v měsíci. Víte, kdy můžete poprvé sekat trávu? Příroda vám sama napoví, a to květy zlatice. Jakmile se objeví, můžete se pustit do sečení. Poté trávník zalijte a dodejte mu živiny vhodným hnojivem.

Provzdušňovat trávník můžete i pomocí těchto úžasných nástavců. Zdroj: Profimedia

Nezapomeňte na hnojivo

I během dubna lze vysévat letničky, jakmile vzejdou, tak je musíte vyjednotit. Připravte si hnojivo, budete jej potřebovat na všechny okrasné keře i trvalky, nezapomeňte je zalít a namulčovat. Odstraňte plevel v záhonech, proveďte i jarní řez růží a nezapomeňte zasadit okrasné keře i stromky, které později raší. Chladnou zimu totiž ne moc dobře snáší. Pokud je tedy zasadíte v dubnu, stihnou si vytvořit odolný kořenový systém.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.bydleni12.cz