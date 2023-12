Otužilost mnoha rostlin je překvapivá. Přestože se nám může zdát, že se v zimě nic neděje, některé květiny a keře jsou schopny vykvést i při nízkých teplotách. Tyto odolné krasavice jsou skvělým způsobem, jak oživit zimní zahradu a přidat do ní něco magického.

Zima může přinést klid a ticho do našich zahrad, ale to neznamená, že se musíme vzdát krásy a vůně květin. Existuje několik ohromujících rostlin, které odolávají chladným teplotám a přinášejí do zimní krajiny nádherné květy a voňavé zážitky. Představme si několik otužilých krásek, které mohou zdobit vaši zahradu i v nejchladnějších měsících.

7 zimních rostlin, které si máte dát na zahradu podle YouTube kanálu PlantDo:

Zdroj: Youtube

Voňavý Zimolez Purpusův (Lonicera x purpusii)

Zimolez Purpusův, původem z Číny, není pouze krásným keřem, ale je snadný na pěstování. S výrazným růstem a nenáročností na péči nabízí nejen zelené listy, ale také nádherně vonící květy. Jeho květy s délkou kolem 1,5 cm zůstávají na rostlině od prosince do března, a v létě se proměňují v červené plody.

Zimokvět Časný (Chimonanthus praecox)

Tato odolná rostlina se odváží kvést i při sněhu a nízkých teplotách. S krémově nažloutlými květy s červenou skvrnou ve středu zve do zimní zahrady krásu od prosince až do března. I když je nyní méně kvetoucí, stále zůstává klenotem s příjemnou vůní a nenáročností na péči.

Bílá Forsytie (Abeliophyllum distichum)

Nepřehlédněme Bílou Forsytii, která s elegancí přináší do zimní zahrady bílé nebo jemně růžové květy. S květem od ledna do dubna a schopností snášet mírně kyselou půdu, je ideální pro menší zahrady. Její proměnlivá barva květů dodává do zimní palety ještě více půvabu.

close info Profimedia zoom_in Bílá Forsytie přináší do zimní zahrady jemně růžové květy.

Jasmín Nahokvětý (Jasminum nudiflorum)

S dlouhými, slabými větvemi, které se objevují již o Vánocích, Jasmín Nahokvětý přináší do zimní zahrady slunečnou náladu. S nenáročností na pěstování a výškou 1–3 metry je ideální pro teplejší oblasti. Jeho žluté květy rozjásají zahradu v únoru a březnu.

Vilín (Hamamelis)

Vilíny s květy na holých větvích jsou skvostem zimní zahrady. S květy podobnými prvosenkám od prosince do března nabízejí nádhernou podívanou na pozadí tmavého jehličí. Péče o ně není těžká a jejich schopnost přežít mráz zajišťuje prodlouženou dobu kvetení.

Otevřete svou zahradu pro krásu těchto zimních květin a zažijte podívanou plnou barev, vůně a síly přírody i v nejchladnějších měsících. Tyto rostliny nejen oživí vaši zahradu, ale také vám přinesou radost a pohodu v srdci zimy.

Zdroj: magazinzahrada.cz