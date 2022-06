Zahrada ve svahu: Jednoduché suché zídky, schody a terasy z ní udělají ráj

Máte zahradu ve svahu? Pokud v ní nevidíte spíše výhodu, věřte, že rovný pozemek nenabízí příliš možností. Zato na zahradě z kopce můžete vytvářet nejrůznější prvky.

A mohou být velmi zajímavé, jako například zídky, terasy, schůdky… Takové zahradní prvky způsobí, že zahrada nebude vypadat příliš fádně. Pokud si se svahem dokážete poradit s vkusem a nápadem, sousedi vám ji budou závidět.

Svah má jedinou nevýhodu, a to je riziko sesuvu. Nevýhodu však můžete snadno proměnit ve výhodu. Stačí svah zpevnit, právě pomocí teras. Poté už se nemusíte bát silného deště, který terasy zachytí, a navíc déšť bude sloužit jako zálivka pro osazené rostliny. Padne na to sice spoustu materiálu, stojí to hodně práce, ale výsledek bude tou nejlepší odměnou.

Suché zídky jsou nepraktičtějším prvkem v zahradě ve svahu. Zdroj: Profimedia

Nejlepší jsou suché zídky

Terasy můžete vytvořit i pomocí suchých zídek, které stačí jen vhodně sestavit z kamenů, nepotřebujete žádnou maltu. Suché zídky poskytují domov užitečnému hmyzu a živočichům, můžete je snadno osadit vhodnými rostlinami, a hlavně, můžete je zase kdykoli rozebrat. Samozřejmě můžete vytvořit i zídky zděné, a to z nejrůznějších materiálů, včetně cihel.

Ozdobné palisády

Pro vytváření zahrady ve svahu je vždy nutné začít zespoda, a ne opačně. Buďte důkladní a raději se nejdřív poraďte s odborníkem, pokud si s něčím nevíte rady. Oblíbené jsou i ozdobné palisády, kterými svah podepřete. Jako materiál se používá dřevo i beton, bohužel dřevo později ztrouchniví a nevydrží zase tak dlouho. Betonové palisády pořídíte v obchodech se stavebninami v různých tvarech, výškách i šířkách. Osaďte je pak pnoucími nebo kobercovými rostlinami.

Gabiony jsou moderní. Zdroj: Shutterstock

Gabiony s kameny

V poslední době jsou oblíbené také gabiony, drátěné stěny z drátěných košů, které jsou naplněné kameny různých velikostí. Jejich obrovskou výhodou je to, že stěna je poměrně rychle hotová. Specializovaná firma vám přesně doporučí, co budete potřebovat a v jakém množství vzhledem k velikost zahrady a náročnosti terénu.

Tři schůdky

V zahradě ve svahu nesmíte zapomenout na vybudování schůdků. Musí být dostatečně široké, abyste mohli pohodlně chodit a odborníci doporučují mít maximálně tři schody za sebou a mezi těmito skupinami vytvořit malá odpočívadla. Materiál schůdků vždy slaďte s materiálem zídek.

Zídky se dají postavit i ze starých cihel. Zdroj: Profimedia

Vhodné rostliny

Zpevnit svah vám pomohou i rostliny, jako jsou například trávy nebo kobercové trvalky. Vhodné jsou i skalníky, poléhavé jalovce, vřesy, barvínek apod. Rychle se rozrostou a kořeny zpevní půdu ve svahu. Terasy osaďte nízkými stromky, mohou být i ovocné. Máte-li zahradu v teplém regionu, vhodná je i vinná réva. Zídky osázejte nenáročnými rostlinami, budou totiž vystaveny slunci, suchu, v zimě zase studenému větru a mrazu. Do suchých zídek vysázejte rostliny už během budování, kořenové baly by měly být usazeny za kameny.

Fantastické jsou kaskády a potůčky. Zdroj: Profimedia

Vodní kaskády

Samostatnou kapitolou jsou pak vodní plochy, kaskády, vodní přepady a potůčky. Zahrada ve svahu skýtá spoustu možností pro vodní prvky. Vždy se však obraťte na odborníka a počítejte s časovou a finanční náročností nejen během budování samotných vodních prvků, ale také během jejich pozdější údržby.

