Inspirace pro vás: Nejkrásnější zahrady ve svahu, které lze zvládnout svépomocí

Vážně máte zahradu ve svahu? Tak to si nejsem jistá, či gratulovat nebo kondolovat? Zahrady ve svahu jsou náročné. Vlastně na všechno. Podívejte se s námi, co všechno můžete se svahy v zahradě udělat!

Úskalí zahrad ve svahu

Proč jsou zahrady ve svahu náročné? Zaprvé na fyzičku. Dokud jste mladí a zdraví, pak vás nějaký ten kopeček nebo pár schodů nerozhodí. S přibývajícím věkem a kily se ale promění v náročný výkon. Běda, když zapomenete brýle a budete muset absolvovat výstup znovu.

Za druhé je tu údržba a zajištění svahu. To je práce navíc, kterou majitel klasické zahrádky nepozná. A za třetí to někdo bude muset zaplatit. I kdybyste většinu práce zvládli vlastními silami, budete potřebovat materiál. Nebo spíš hodně materiálu. Pokud je svah skutečně příkrý a jestliže nechcete vlastnit jen kopec, bude potřeba svahy zpevnit a případně vybudovat etáže, resp. terasy. Zahrady ve svahu mohou být velice krásné a zpevnění je nedílnou součástí jejich vzhledu.

Zahrady ve svahu jsou krásně členité, ale náročné. Zdroj: Shutterstock.com

Svahy vhodné k osázení

Zajištění svahu proti odplavování půdy lze i bez vytvoření teras. Svahy sklonu menšího než 20 stupňů lze osít i travním semenem. Pokud je strmější, pak by bylo vhodné zpevnit půdu a zabránit odplavování. K tomu dobře poslouží zatravňovací plastová či betonová dlažba, geomřížovina nebo kokosové rohože či jutová síť. Textilie zabraňuje prorůstání plevelů, udrží zálivku, její vzhled je přírodní a dobře do ní zasadíte trvale rostoucí zeleň, která bude dále zpevňovat svah a držet jej kořeny. Vybírejte půdu pokryvné rostliny, které rychle rostou. Vysazujte zhruba 40 cm od sebe a během několika let se vám spojí do krásných koberců.

Zpevněte svahy v zahradě zídkami

Na zpevnění a vybudování teras jsou vhodné zídky. Takzvané suché zídky jsou z kamene, ale bez použití malty. Takovou stavbu si jistě můžete v málem někde vyzkoušet, pokud ale toužíte po zajištění příkrého svahu a zídka by měla být vysoká, zavolejte si na pomoc profesionály. Je to těžká a zdlouhavá práce. Kvalita se ale rozhodně vyplatí.

Zídku si můžete i vyzdít. Kromě kamenů budou vypadat pěkně i červené cihly bez omítnutí.

Suchá zídka a pestrá paleta rostlin, krásné na pohled a ideální pro hmyz i ještěrky Zdroj: Yolanta / Shutterstock.com

I dřevo svahy zpevní

Palisády z dřevěných kůlů nebo hranolů je také možné použít ke zpevnění. Vypadají zajímavě a mohou se jednoduše stát i vhodným doplňkem zahrady. Nevýhodou je, že se časem znehodnotí a shnijí. Ke stavbě palisád se také někdy požívají staré železniční pražce, ale tyto nelze doporučit. Pražce jsou napuštěné chemikáliemi, které znehodnotí okolní půdu.

Moderní řešení svahů pomocí gabionů

Gabiony čili klece s kameny jsou velmi moderní, funkční, ale také drahou variantou zídky. Vypadají skutečně upraveně a pokud mříž porostou rostliny, dá se říci, že působí i přírodně. Jejich použití je rychlé a můžete si vybrat různý vzhled kamenů. Dá se říct, že gabiony jsou skutečně trendy.

Použití gabionů je rychlé a efektivní. Zdroj: ThomBal / Shutterstock.com

Schody v příkré zahradě

Pro pohyb mezi terasami budete potřebovat vhodné schodiště. Doporučuje se používat schody po třech, aby nebyly příkré a nevyčerpávaly. Bohužel to není vždy možné. Pamatujte hlavně na bezpečnost. Budujte zábradlí, odpočivadla a dbejte na dostatečnou šířku schodiště i hloubku schodu samotného. Schodiště musí být bezpečné pro ty nejmladší i nejstarší členy rodiny.

Cihlové schody, pohledné i bezpečné Zdroj: Shutterstock.com / N K

Terasy ve svahu osázejte i zabydlete

Když je těžká práce hotová, přišel čas na zábavu. Tou je osázení vzniklých teras. Nemějte zábrany a vymyslete si kombinace keřů i květinových záhonů jaké vás napadnou. Opatrně s většími stromy. Časem svah zpevní, ale pokud jsou příliš blízko zídek, mohou poškodit zjištění a celý svah by se mohl utrhnout. Přemýšlejte také o náročnosti a dostupnosti konkrétních míst. Terasy blíž domu osaďte čím chcete, ale u vzdálenějších ploch vybírejte takovou zeleň, která nebude vyžadovat častou údržbu. Časem vám mohou terasy zarůst natolik, že ani nebude bezpečné stříhání nebo řezání možné. Smiřte se s tím a zvolte vhodné rostliny již při výsadbě. Pokud je terasa dostatečně široká, můžete jí využít i jinak. Z vyvýšených míst bude dobře vidět do okolí. Zabydlete terasu a umístěte na ni lavičku nebo jiné posezení.

