Automatické zavlažování pomocí PET lahví: Připravte se na zahradnickou sezónu!

Chcete, aby vaše zahrada byla plná květů a zdravých plodin bez toho, abyste se uběhali s konví? Pořiďte si na zavlažování náhradníka, kterým jsou obyčejné PET lahve. Jak na to?

Bez pravidelné zálivky by to na zahradě nešlo. Pravdou je, že je to někdy pěkná otročina a dřina. Vyhnout se tomu však můžete pomocí PET lahví, kdy je využijete jako jednoduchý zavlažovací systém. A nejen v záhonech, ale i v truhlících. Svůj drahocenný čas tak budete moci věnovat něčemu jinému a ne ustavičnému zalévání. Do lahví je možné přidat i hnojivo, které bude v postupných dávkách rostlině dopřáváno.

Jak jednoduše na umělé zavlažování pomocí PET lahve, se podívejte v tomto videu:

Samozavlažovací systém z PET lahví

Prázdné PET lahve se rázem mohou stát zásobárnou vody pro vaše rostliny, kdy si budou dokonce odebírat tolik vody, kolik budou v dané chvíli potřebovat. Voda se navíc snadno dostane až ke kořenům. Možná jste už tento samozavlažovací systém zahlédli u sousedů, je totiž v posledních letech čím dál více oblíbený. PET lahve můžete využít hned na několik způsobů.

Nejjednodušší metoda

Velice snadný samozavlažovací systém si zajistíte, když odříznete dno lahve a do víčka uděláte několik děr například rozžhavenou silnou jehlou či slabším hřebíkem. Takto připravenou lahev zatlačte hrdlem s děravou zátkou do zeminy vedle rostliny a nádobu naplňte vodou, kterou byste měli po čase doplňovat.

PET lahev vám ušetří práci se zaléváním. Proto je nevyhazujte. Zdroj: Shutterstock

Pořiďte si na PET lahev zavlažovací koncovku

V současné době si můžete pořídit nejen v kamenných obchodech, ale i na internetu zavlažovací koncovky s jehlou, které se dají našroubovat na PET lahve. Ušetříte si tak práci s propichováním víčka či stěn lahve a velmi dobře se s nimi manipuluje při zasouvání do půdy. Samozřejmě je opět nutné odříznout dno a naplnit nádobu vodou jako v předchozím případě.

Vložte PET lahev do půdy

Dalším způsobem využití je vložit láhev téměř celou do zeminy. Mělo by vykukovat pouze hrdlo lahve, kterým budete doplňovat vodu. Než to však uděláte, je nutné lahev na několika místech propíchnout, aby se voda k rostlině dostala. Díky tomuto způsobu se vláha dostane krásně ke všem kořenům.

Kapková závlaha z PET lahví

Pro větší prostory či vyvýšené záhony je ideální použít několik PET lahví. Seříznete u všech dno, nasadíte jednu na druhou a na závěr přidáte rozměrnější lahev s uříznutým hrdlem. Do PET lahví vypalte dírky a uložte je do půdy tak, aby měly lehký spád. Pomocí hadice pak naplňte celou sestavu vodou a uzavřete ji. Hrdlo první lahve je nutné nechat volné pro dolévání vody, zbytek zahrňte zeminou.

PET lahev rozříznete na dvě části a hrdlo nechte zavřené utaženým víčkem, do něhož udělejte dírku. Zdroj: Profimedia

PET lahev pro samozavlažování sazenic

PET lahev rozříznete na dvě části a hrdlo nechte zavřené utaženým víčkem, do něhož udělejte dírku. Protáhněte jí 20 cm provázek, která bude sloužit jako savý vodič vody. Proto by měl být z dostatečně savého materiálu. Velmi dobře poslouží i tkanička do bot.

Do spodní části PET lahve nalijte zhruba do poloviny vodu a vrchní části lahve s knotem naplňte zeminou. Pak se upraví délka knotu a zasadí se sazenice. Horní část následně umístěte do dílu s vodou tak, aby byl knot ponořený ve vodě a mohl ji nasávat a vést ke kořenům.

Zdroje: www.tropf-blumat.cz, www.region.rozhlas.cz, www.chalupari-zahradkari.cz