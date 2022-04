Zahrádka našich babiček: Milovaly srdcovku nádhernou, vlčí bob a hořící lásku

Pokud vzpomínáte na zahrádku své babičky, jistě vám utkvěly v paměti i nejrůznější druhy trvalek a květin, které na ní pěstovaly. Tři nejoblíbenější jsme vybrali, zkuste si je na zahradu pořídit i vy a vrátit se tak aspoň trošku do svých dětských let...

Mají i poetická jména: srdcovka nádherná, hořící láska a vlčí bob. Jejich společnými znaky jsou jejich výrazné a zářivé barvy a netradiční tvary květenství.

Srdcovka nádherná má růžovo bílé květenství. Výjimkou nejsou ani celobílé květy. Zdroj: Profimedia

Srdcovka nádherná

Neuvěřitelně krásnými květy ve tvaru srdíček se pyšní tato poměrně nenáročná trvalka, která bývala součástí mnoha zahrad. Pomalu se k blízkosti našich domů navrací, a to i proto, že nepotřebuje přílišnou péči. Samotný keř nedorůstá žádné závratné výšky, něco kolem 60 až 80 cm. Sazenici koupíte v zahradnictví, vysazuje se nyní na jaře nebo pak až na podzim. Má ráda vlhčí půdu s živinami, proto ji dopřejte uleželý kompost. Vyberte jí polostinné stanoviště a pravidelně ji zálevejte. Své jméno získala právem, od května do června vás bude těšit růžovobílými květy. Jakmile nastane horké léto, odkvétá, zatahuje se do země a když zežloutne a následně zhnědne, lze ji seříznout těsně u země. S nadcházející zimou se nemusíte bát, že nepřežije, její obrovskou výhodou je, že odolá mrazům, a to až do -34°C.

Lupina (vlčí bob) je nepřehlédnutelná. Zdroj: Profimedia

Vlčí bob

Pravým jménem lupina se nazývá tato buď letnička nebo trvalka, která je na zahrádce zcela nepřehlédnutelná. Vyšlechtěné kultivary září širokou paletou barev, od bílé, přes růžovou, žlutou, lososovou, červenou až po modrou a fialovou. Lupina je poměrně statná trvalka dorůstající něco kolem 100 cm a květ má tvar vzpřímeného hroznu. Pro svůj tvar a barvu je vlčí bob viditelný z dálky, kvete zhruba od poloviny června. Lupinu nenamnožíte dělením trsů a řízkování je komplikované, je tedy nejvhodnější vypěstovat si ji ze semen. Nyní je ten pravý čas, vysévat můžete až do června. Vybírejte místo v polostínu, zálivka nemusí být tak vydatná, zvládne i sušší dny.

Hořící láska je ozdobou každé zahrady. Zdroj: Profimedia

Hořící láska

Za tímto rozkošným názvem se skrývá trvalka kohoutek chalcedonský, který svou přezdívku získal podle zářivě červené barvy svých květů. Stejně jako výše zmíněné lupina a srdcovka patří i kohoutek mezi nenáročné trvalky, kvete od června do září, zvládne bez újmy suché počasí a na jednom místě vám vydrží dlouhá léta. Hořící lásku si nejlépe předpěstujte buď výsevem do nádob nebo od dubna ji můžete vysévat rovnou na záhony. Během hodně suchých dnů dopřejte více zálivky, občas přihnojte a odstraňte plevel. Jakmile rostliny povyrostou, hrozí ulomení, vyvažte je k opoře. Po odkvětu odstraňte květy, aby vás zase v červnu potěšila šarlatově zbarvenou korunkou.

Hořící láska kvete červeně. Zdroj: Profimedia



