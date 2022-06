Neutrácejte za zahradní altán, vypěstujte ho z vrbového proutí: Roste bleskově

Chcete si na zahradě vlastníma rukama postavit zajímavý přístřešek, altánek nebo tunel? Žádný strach, nebudete potřebovat žádné stavební náčiní ani spojovací materiál. Zvládnete to za pomoci vrbového proutí.

Pomocí vrbových prutů lze na zahradě vytvořit velmi zajímavé prvky, a to nejrůznější altánky, domečky pro děti, tunely, oblouky nebo ploty. Pruty zapíchnete do země, vrba snadno zakoření, a poté je stačí různě ohýbat a tvarovat. Musíte však dodržet několik pravidel, abyste byli ve svém snažení úspěšní.

Vrba miluje slunce a vodu

Nejprve je nutné mít ten správný druh vrby, který dobře a rychle roste, je ohebný a může se snadno tvarovat. Opatřete si tedy vrbu košíkářskou (Salix viminalis), ze které můžete vytvářet i náročnější “stavby”. Daří se jí na slunném místě, půda by měla být vlhká, aby vrba dostatečně zakořenila a vaše stavba tak měla pevné základy. Pruty pořídíte ve speciálních obchodech či u zahradníků, kteří se na pěstování tohoto druhu vrby specializují. Určitě nepoužívejte nařezanou vrbu ze stromů v blízkosti potoků či rybníků.

Pruty by měly mít asi tři metry. Zdroj: Profimedia

Rovné výhony

Pro vytváření zahradních prvků z vrbového proutí potřebujete dvou až tříleté výhony, musí být rovné, nerozvětvené a stejně silné. Použijte je hned po nařezání, pokud se nemůžete pustit do práce okamžitě, pruty na několik dnů naskládejte do větší nádoby s vodou.

Snadno vytvoříte i takovýto přístřešek. Zdroj: Shutterstock

Pečlivá příprava

Neméně důležitý je výběr místa, slunce a vlhká zemina svědčí růstu, vyhýbejte se stanovištím, kam dopadá stín domu nebo místo pod stromy. Terén upravte tak, aby byl rovný, trávník musí být čerstvě posekaný, aby tráva byla co nejkratší a dejte pozor i na drny, které by vám mohly značně zkomplikovat práci.

Naplánujte si s dostatečným předstihem, jak bude vaše stavbička vypadat a nakreslete si pečlivě na zemi její půdorys. Následně vytvořte rýhy a díry do hloubky 50 cm, do které přidejte kompost a případně i mykorhizní houby a zapíchněte pruty. Zasypte zeminou, umačkejte, aby stály rovně a pak je propleťte do podoby, kterou potřebujete.

Úžasné jsou vrbové altánky. Zdroj: Shuterstock

Proplétejte a zastřihávejte

Následující dny, měsíce a roky už vás nečeká žádná náročná práce. Pruty začnou růst, takže je kontrolujte a proplétejte, aby se stavba zpevnila, je potřeba je i zastřihávat, a to zhruba dvakrát ročně. Vyplatí se opatřit půdu kolem prutů mulčem, který omezí růst plevele. Ze začátku dobře a často zalévejte, později stačí zálivky méně, ale nezapomínejte na ni, především, pokud dlouho neprší.

Tunely z vrbových prutů milují zejména děti. Zdroj: Profimedia

Zdroje: Blesk.cz, bealtainecottage.com