Zahradní cesty a cestičky z písku nebo kamínků jsou úchvatné a zvládne je každý

Máte chuť na zahradě na nějakou změnu? Celkovou dispozici rázem změníte novými cestičkami. Jednoduchá a atraktivní je zahradní cesta z písku nebo kamínků.

Cesty v zahradě by měly sloužit snadnému a pohodlnému pohybu, ale zároveň se jedná také o zásadní estetický prvek, který udává celkový vzhled a styl zahrady. Samozřejmě se můžete poradit se zahradním architektem, ale velice snadno si poradíte i malými zásahy naprosto sami a podle vlastní fantazie. Nedají vám téměř žádnou práci, spíš půjde o zábavu a potěšení.

Propojte důležitá místa

Při plánování nových cest myslete na to, že by měli propojovat všechna důležitá místa, po kterých se pohybujete. Měly by mít podle vašich potřeb adekvátní šířku, jejich údržba by měla být téměř bez práce, a hlavně by měly také dobře vypadat.

Rovné funkční cesty

V případě, že chcete pouze propojit frekventovaná místa a neměnit formální vzhled zahrady, jsou vhodnějším řešením přímé cesty. Nerozdělujte s nimi však nikdy velké plochy na miniaturní části, protože místo poklidné oázy byste měli na zahradě pocit zmatku. Rovné cesty vždy osázejte květinami nebo okrasnými trávami, budou mnohem malebnější.

Cesty z písku jsou velice jednoduché a vypadají velice efektně. Zdroj: Mick Harper / Shutterstock.com

Klikatá cesta sluší romantické zahradě

Při budování cesty si můžete pohrát s různými zatáčkami. Volte vždy raději velké oblouky, protože se vám budou nejen lépe dělat, ale dokonale podtrhnou i přítomnost jezírka či okrasného stromu. Po jejich okrajích se velice vyjímají mnohé barevné výsadby, dekorační předměty, ale i posezení s lavičkou.

Písek navodí přímořskou atmosféru

Cesty z písku jsou velice jednoduché a vypadají velice efektně. Navíc jsou absolutně ekonomicky nenáročné, protože vás vyjdou na pouhých pár korun. Nikdy však nezapomeňte udělat pečlivou drenáž A počítejte dopředu s tím, že budete muset písek časem dosypat nebo vyměnit. Má to však i své výhody, protože zase můžete mít cestu s novým vzhledem. Stačí jen využít jiný druh písku a v jiném odstínu.

Kámen dá zahradě energii

Kámen prostě na zahradu patří. Stačí jen posoudit, který druh kamene je z estetického i praktického hlediska nejvhodnější. Nejčastěji se používají opuky, vrstevnaté pískovce, zelená a černá břidlice, vápence, čedič, žula a porfyr. Vedle zeleného trávníku se velice vyjímá pískovcový žlutá a okrová barva kamene. Vždy však záleží na stylu a barevném ladění vaší zahrady.

Cesty a pěšiny by měly mít svůj účel a smysl. Zdroj: shutterstock.com

Cesty z drobného kamení

Než začnete vysyp dávat cestu kamínky, měli byste se o půdu postarat pomocí speciálních herbicidů, abyste zamezili případnému růstu plevelů. Nejprve položte jednu 5 cm vrstvu drobnějšího kamení, může být také smíchaný s pískem. Lehce ji udusejte a překryjte ji vrstvou vybraných kamínků. Když si vyberete oblázky, budete moci v létě po cestě chodit i bosky. Případné nerovnosti můžete zahladit ještě lehkým zasypáním štěrbin jemným pískem. A není od věci kombinovat různé druhy kamenů, které vám na cestách můžou vykouzlit nepřehlédnutelné ornamenty.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.prima-receptar.cz