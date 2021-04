Inspirace pro vaši zahradu: Nejkrásnější cestičky a zahradní chodníčky

Dřevo, kámen, cihly nebo beton – to jsou asi nejčastěji používané materiály na zahradní cesty a cestičky. Čeho si všímat při výběru materiálu, aby cesta nejen hezky vypadala, ale také sloužila našim potřebám?

Jak rozmanitým účelům slouží v zahradách cesty, napovídá jejich pojmenování. Většinou nemluvíme o chodníku, ale spíš o cestě, cestičce nebo pěšině. Jejich budování bychom neměli odkládat „až jednou“ bude čas nebo peníze, ale měli bychom se nad jejich podobou zamyslet už při samotném budování zahrady. Ideální situace je, pokud nám s jejich výběrem poradí zahradní architekt.

S vhodným umístěním zahradní cesty nám poradí zahradní architekt. Zdroj: Toa55 / Shutterstock.com

Vždyť cesta je velmi významným prvkem, který k sobě přitahuje pozornost. Zdaleka by neměla být pouze prvkem atraktivním na pohled. Neméně důležité je, aby dobře sloužila svému účelu. Proto bychom se i sami měli nad tím, co od ní očekáváme, zamyslet.

Zahradní cesty propojují důležitá místa zahrady. Zdroj: aceshot1 / Shutterstock.com

Připravili jsme pro vás inspiraci v naší fotogalerii. Uvidíte v ní nejen různé materiály, ale také tvary a provedení cest v zahradě.

Cesta nejen krásná, ale také praktická

Správná cesta v zahradě by měla nejen spojovat důležitá místa, ale měla by vhodně doplňovat dům i výsadbu. Tam, kde bude největší frekvence, by cesta měla být dostatečně široká a zpevněná. Méně frekventované pěšiny mohou být užší.

Zahradní cesty mohou mít různou šířku. Zdroj: Pablo77 / Shutterstock.com

Zvážit bychom měli nejen kolik nás bude stát pořízení cesty, ale také jakou bude vyžadovat údržbu. A to nejen co se týče případného zarůstání plevelů či oprav, ale i toho, jak se bude chovat při silnější průtrži mračen nebo v zimním období.

Venkovským zahradám sluší mlatové cesty. Zdroj: Mick Harper / Shutterstock.com

Například neodborně položená mlatová cesta se může z ozdoby zahrady stát velmi rychle po prvním větším dešti naší noční můrou.

Zahradní cesta ze starého dřeva a kamínků. Zdroj: sarayuth3390 / Shutterstock.com

Neméně důležité je vzít v úvahu také potřeby těch, kteří budou cestu nejčastěji užívat. Pro seniory se hodí povrch zpevněný bez nerovností. Speciálním typem cesty, který ocení především děti, jsou bosé stezky. Tam je střídání povrchového materiálu součástí záměru.

Nejkratší nemusí být nejlepší

Cesta v zahradě je významný prvek, který doslova přitahuje oči návštěvníka zahrady a vede je od jednoho místa k druhému. Zatímco někdy se hodí trasa co nejkratší, v řadě dalších případů může zvlnění pěšiny opticky prostor příjemně proměnit.

Zahradní cesta by měla dobře vypadat, ale také plnit svůj účel. Zdroj: Christine Bird / Shutterstock.com

Méně je někdy více

Materiálů, z kterých je možné zahradní cesty budovat, je celá řada. V zahradách ve venkovském se skvěle vyjímají cesty z nášlapných kamenů či kamenité nebo cihlové chodníky. Naopak k moderní architektuře se nemusíme bát ani volby betonových dlaždic.

Zahradní cesta by neměla být vzorníkem veškerého dostupného materiálu. Zdroj: Girlgirl / Shutterstock.com

Příliš bychom to neměli přehánět s barevností. Strakatý chodník vedle pestrého záhonu zahradu vizuálně spíše rozbíjí než by ji sjednocoval.

