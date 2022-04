Inspirace: Nejkrásnější zahradní chodníčky a cestičky. Téměř zadarmo a svépomocí

Které zahradní cesty a chodníčky se vám zdají nejkrásnější? Inspirujte se a vyberte nejlepší cestičku do vaší zahrady. Jde často o jednoduchá řešení, ze kterých ale váš zahradnický um vykouzlí překrásné cestičky a chodníky na zahradě i v okolí domu. Chodníčky mohou být docela prosté, zaleží na tom jak okolí osázíte.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.novinky.cz

Cestičky i chodníčky musejí být funkční

Cesty a chodníčky jsou všelijaké, než se vrhnete na odkopávání drnu, pořádně si promyslete, kudy povedou a k čemu budou sloužit. I když jsou například nášlapné kameny jistě krásné, nemusí se hodit na cesty, které jsou často využívané, vedou ke vstupním dveřím či ke garáži.

Cestičky kombinované se štěrkem nebo oblázky jsou krásné, ale ne všude se hodí. Zdroj: kawephoto / Shutterstock

Tam bude vhodnější udělat poctivou dostatečně širokou a rovnou cestu. Nevytvářejte zbytečné chodníčky, ale jen takové, po kterých budete skutečně chodit. V okamžiku, kdy si budete zkracovat cestu jinudy, je celá práce zbytečná. Dobrá cestička je nejen estetická, ale hlavně funkční.

Na chodníčky a cestičky zvolte vhodný materiál

Zvažte také materiál. Upotřebit se dají například cihly, které nejsou obvyklé. Nepodléhejte však dojmu, že stačí jen odkopat kousek drnu a do díry položit kámen, cihlu či dlaždici. Cesty by měly být hlavně takové, abyste po nich neklopýtali.

Cihly mohou posloužit také jako cestička. Zaleží na vás, jaký vzor zvolíte. Zdroj: Profimedia

Až budete vybírat materiál, myslete také na celkový dojem ze zahrady. Cesty by měly spojit nejen místo A s místem B, ale také celkový vzhled. To je především otázka vhodného materiálu, patrně takového, který se už jinde v zahradě či na domě objevuje.

Krásné jsou velké ploché kameny. Zdroj: Profimedia

Promyslete, jaké práce budou potřeba

Nač ještě myslet? Jestliže budete kopat, pak to nedělejte zbytečně znova. Myslete také na rozvody vody k zavlažování, elektřiny k osvětlení nebo na sloupky k částečnému zastřešení vstupu do domu. Pamatujte také na to, že možná bude nutné překonat změny ve výšce terénu.

Pamatujte na převýšení. Možná budou třeba schody. Zdroj: Bespaliy / Shutterstock

Nepůjde pak jen o cestu, ale také o případné schody či zpevnění a vytvoření tarasu. Zpevnění míst, kde jsou změny ve výšce terénu výraznější, je nejen vhodné, ale také dodá zahradě nový prvek, se kterým si můžete pohrát. Cesty mohou volně přecházet také do plácku k posezení nebo můžou být hravé, které vás zavedou do pohádkové džungle.