Inspirace na jaro: Nejkrásnější cestičky a chodníčky pro vaši zahrádku

Během zimy máte čas pomýšlet na to, co na své zahradě v příští sezóně vylepšíte či změníte. Měly by být funkční, usnadňovat pohyb po zahradě a být spojkou s obytným prostorem. Zároveň však mohou být originální a udávat celkový vzhled a styl. K tomu vám pomůže i zajímavý výběr materiálu. Inspirace prostě není nikdy dost.

Když se zpoza oken díváte na svoji zahradu, možná vidíte pár nedokonalostí, které byste chtěli změnit. Zahradní cesty a pěšiny by měly mít svůj účel a smysl, aby vám umožňovaly pohodlně se přemisťovat na důležitá místa v zahradě a také, aby se po nich pohodlně chodilo. Dobře navržená a vybudovaná cesta totiž zlepšuje funkčnost každé zahrady.

Kudy cesty povedou

Než se pustíte do zvelebení své zahrady cestami, je lepší si pořádně a předem rozmyslet, kudy povedou. Vždy se řiďte tím, kudy nejvíce chodíte a neplánujte zbytečné kroutící se stezky. Ztížily byste si budování a jejich údržba by byla o dost složitější. Cestičky by neměly být ani příliš dlouhé, abyste se dostali k záhonkům co nejdříve, a zároveň by měly vést ke všem důležitým bodům v zahradě, jako jsou kompost, voda, sklep či zahradní domek. Cesty, které vedou okrasnou částí zahrady, můžete nechat klidně delší a různě klikaté, abyste se mohli kochat výhledem.

Aby zahradní cesty plnohodnotně plnily svou funkci, měli byste zvolit vhodný materiál. Zdroj: shutterstock.com

Pestrá nabídka materiálů

Aby zahradní cesty plnohodnotně plnily svou funkci, měli byste zvolit vhodný materiál. Surovin, z nichž můžete pěšinky budovat, je v současné době v nabídce přehršel. Od jednoduchých trávníkových cestiček až po kamenné, betonové, dřevěné, dlážděné či z mulče. Druh si vyberte podle stylu domu i celé zahrady. Důležité je, aby bylo vše v harmonii a souladu. Držte se pravidla, že méně je někdy více.

Každá cesta je jiná

Můžete se rozhodnout pro nezpevněné cesty, které jsou tvořeny hlavně pískem a malými kamínky. Potřebují mít drenážní vrstvu a hodí se většinou do větších zahrad či do prostoru ve stylu anglické elegance. Cestičky z kamínků a mulčů nekloužou a navozují přírodní atmosféru. V případě, že máte malé děti, nemusíte se obávat, že se při pádu zraní oproti dlažbě či betonu.

Další možností jsou zpevněné cesty, které tvoří betonová či keramická dlažba, dřevo i betonové desky. Zajímavé jsou i známé kočičí hlavy. Máte obavy, že by beton vypadal ve vaší zahradě rušivě a tvrdě? Tyto myšlenky s klidem hoďte za hlavu. V současné době se už vyrábí v zajímavých dekorech, které přesně napodobují přírodní materiály a od originálu byste je často nerozeznali. V případě, že se pro zpevněné cesty rozhodnete, nezapomeňte myslet na odtok dešťové vody, která by neměla stékat směrem k domu. V dešti a mrazu hodně kloužou, proto hrozí větší riziko úrazu, tak s tím předem počítejte.

Je libo štěrk?

Velmi oblíbeným materiálem je štěrk, protože není vůbec náročný na údržbu, nenarušuje kořeny rostlin, má dobrý odtok a je finančně nenáročný. Důležité je cestu ohraničit, aby se vám štěrk nerozlézal i do záhonů. Ke stabilnější chůzi použijte malé hranaté kameny. Myslete na to, že se nehodí do blízkosti vchodů a v místech, kde musíte v zimě odhazovat sníh. Nejprve odstraňte drnovou vrstvu, pak položte netkanou textilii, a nakonec cestu zasypejte zvoleným štěrkem. Použít můžete například drcený nebo mytý štěrk, hladké oblázky či drcený vápenec.

Dlažba či cihly vyžadují minimální údržbu

Jestliže toužíte po lehce formálnějších cestách, zvolte pevné materiály. Hodí se především na hodně využívané cesty. Jejich nevýhodou může být vyšší pořizovací cena a nutnost odborného položení. Je nutné, aby tento druh cest měl pevný, rovný a dobře odvodněný podklad z písku či štěrku.

Nášlapné kameny jsou vhodné všude tam, kde není příliš velký provoz. Zdroj: shutterstock.com

Chůzi po měkkém vám zajistí mulč

Zahradní cesty z mulče nedají moc práce a jsou levným podkladem. Nejenže vypadají přirozeně, ale zároveň výborně vyživují půdu. Když je mulče dostačující vrstva, neprorůstá jím obtěžující plevel. Jediné, co taková cesta potřebuje, je pravidelné doplňování, protože se poměrně rychle opotřebovává. Nehodí se proto do míst, kde je nadstandardně vysoký provoz.

Trávníkové zahradní cesty

Jedná se o nejpohodlnější povrch pro chůzi, jen vyžaduje dostatečnou a pravidelnou údržbu. Jakmile se o něj přestanete starat, brzy se můžete brodit v bahně či zarostlém bludišti. Trávníková cesta by měla být dostatečně široká, aby se na ní vešla sekačka a byla vizuálně oddělená od zbytku zahrady, k čemuž vám dopomohou různé kameny, cihly či obrubníky.

Aby zahradní cesty plnohodnotně plnily svou funkci, měli byste zvolit vhodný materiál. Zdroj: Shutterstock

Nášlapné kameny evokují exotiku

Nášlapné kameny jsou vhodné všude tam, kde není příliš velký provoz. V každém případě patří k nejrychleji realizovaným způsobům, jak vybudovat cestu. Použijte dostatečně velké a ploché kameny a položte je od sebe tak daleko, aby se po nich dalo pohodlně chodit. V tomto případě můžete uplatnit svůj výtvarný talent a tvořit designově zajímavé cesty z atraktivně vypadajících kamenů. Zkuste čtvercové i kulaté, které jsou k dispozici v mnoha různých barvách a texturách.

Zdroje: www.gardeningsoul.com, www.zahradybrada.cz, www.onekindesign.com