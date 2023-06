Nejjednodušší zahradní cesty a cestičky z písku a kamínků. Zvládne je i nešika

Zahradní cestičky zahradu zkrášlí a zároveň vám umožňují se po zahradě volně pohybovat. Kde a jak si je můžete vytvořit? Ty nejjednodušší zvládnete z písku nebo kamínků.

Ještě než se pustíte do práce, udělejte si plánek zahrady, podívejte se na její členění a uvědomte si, kudy se po zahradě nejčastěji pohybujete. A podle toho naplánujte cesty a cestičky. Hlavní by měla být příjezdová cesta k domu (případně ke garáži), která by měla být široká a rovná. Zbytek pěšinek volte podle vlastního přání.

Jedna by měla vést k záhonům, o které se pravidelně staráte. Druhá třeba k pergole, altánku nebo jezírku, které působí v zeleném prostoru jako jedno z lákadel k odpočinku. Další cesta by měla mířit k místu, kde máte třeba zásobu dřeva na otop. Šířku cestičky pak zvolte podle toho, jak často ji využíváte. Frekventovanější cestičky by měly mít šířku alespoň 1,2 metru. Občasně využívané pěšinky si vystačí jen s 0,6 – 0,8 metrem.

Jaký typ povrchu zvolit

Na výstavbu cesty můžete použít různé materiály. Od štěrku, dřevěných pražců, přírodního kamene, dlaždic až po betonové díly či cihly. Volba materiálu by měla být závislá na tom, jak je místo vytížené. Například cesty, které využíváte každý den (jako je třeba přístupová cesta k domu), by měly mít pevnější povrch se snadnou údržbou, proto se často dělají z dlažby. Určitě na ně není vhodné používat štěrk, písek nebo mulč, který ulpívá na botách a zanáší do bytu špínu. Vyhnout byste se měli i dřevěným pražcům, které jsou za deště kluzké a hrozí rizikem úrazu. Naopak pro občasné pěšinky je takový materiál bez problému vhodný.

Malé cestičky

Pěšinky na zahradě působí dekorativně a roztomile. Nicméně na malou zahradu se nehodí, protože vytváří jeden velký zmatek. Daleko lepší je zvolit jen jednu hlavní cestu, kterou můžete třeba osázet travinami či jinými okrasnými květinami. Naopak ve velké zahradě jsou cestičky žádoucí. Propojují vás s různými „styčnými body“ a chrání tak trávník před sešlapem.

Velmi hezky vypadají různě klikaté cestičky a obloučky, na jejichž trase jsou drobné dekorační předměty, případně lavička. Jejich romantickou atmosféru doplní jezírko, barevný keř nebo nádherný záhon osázený letničkami. Výhodou těchto pěšinek je, že si je můžete vytvořit poměrně snadno z písku nebo kamínků. Ušetříte tak čas, námahu a peníze. Navíc písek dodává pěšinkám příjemnou středomořskou atmosféru. Jak na to?

Zahradě sluší zatáčky nebo klikaté chodníčky. Zdroj: Profimedia

Pěšinky z kamínků

Ještě než začnete vytvářet cestičku, ošetřete její půdu herbicidy, které zamezí růstu plevelu. Pak cestičku vysypte směsí, kterou jste si namíchali z drobných kamínků a písku. Tloušťka první vrstvy by měla být zhruba 5 cm. Povrch důkladně ušlapejte a poté můžete už chodníček posypat vybranými kamínky. Jejich volba by měla být závislá na barevnosti vaší zahrady. Hezky vypadají třeba opuky, vrstevnaté pískovce, černá břidlice, vápence, čedič, žula nebo porfyr. Vede vaše cestička kolem trávníku? K zelené barvě výborně ladí pískovec nebo okrová barva kamene. Nakonec cestičku uhlaďte a případné nerovnosti zahlaďte pískem.

Písková záležitost

Pokud máte zahradu v přírodním stylu, můžete drobné cestičky vysypat drcenou kůrou, barevným mulčem nebo štěrkem. Okraje pěšinek můžete ozdobit dřevěnými špalíčky nebo nízkými palisádami. Velmi hezky působí i písčité pěšinky, které podtrhují romantický ráz zahrady. Aby bylo podloží stabilnější, je lepší provést drenáž. Počítejte s tím, že písek se časem „rozfouká“ a rozšlape. Proto je nutné ho občas dosypat. Ale to na kráse cestiček nic nemění.

