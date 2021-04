Inspirace na nejkrásnější zahradní domečky na nářadí i pro děti

Vhodně zvolený zahradní domek by měl být nejen praktický, ale zároveň by měl do zahrady dobře zapadat. Zatímco do některých zahrad se hodí spíše domky méně nápadné, jindy je nejlepším řešením takový domek, který k sobě už z dálky přitáhne pozornost.

Připravili jsme pro vás inspiraci, jak se mohou zahradní domky stát atraktivní součástí vaší zahrady a zároveň co nejlépe sloužit svým majitelům. Jsou skvělým řešením pro menší zahrady, kam se nevejde altán nebo klasická pegola. Osvědčeným materiálem pro atraktivní zahradní domky je dřevo. Ať už ho ponecháme v jeho přírodní podobě a nebo zvolíme barevný nátěr, bude působit skvěle.

Zahradní domek může být i docela nenápadný, ale velmi praktický. Zdroj: Richard Evans / Shutterstock.com

Zahradní domek můžeme pořídit jako hotovou stavebnici, ale zruční kutilové se mohou pustit i do budování vlastními silami. Tak vznikne originální kousek, který bude pasovat na míru prostoru i požadavkům majitelů. Kdo se nechce pouštět do budování, může využít nejen domky z různých materiálů (dřevo, plech, plast), ale může sáhnout i po poněkud méně tradičním řešení. Tím může být i vhodně upravená maringotka.

Moderní maringotka umožní komfort i dokonalé splynutí s přírodou. Zdroj: Irk Boockhoff / Shutterstock.com

Samostatnou kapitolou jsou domečky, které jsou určené jako zázemí pro děti. Poskytnou jim soukromí a zároveň je budou inspirovat k hrám.

Zahradní domek pro děti doplněný skluzavkou. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com

Pro tento účel jsou naprosto ideální domky na pilířích, které snadno můžeme doplnit skluzavkou.

Vnitřní vybavení domečku závisí na tom, co všechno od něj potřebujeme. Někomu postačí jako prostor na skladování zahradního nářadí, jiní ocení, když mají pod střechou i prostorný stůl např. na přesazování květin a dostatek světla od oken. Výhodné bývá také prodloužení střechy, která tak poskytne i venku ochranu před nepříznivým počasím.

Venkovní posezení u zahradního domku. Zdroj: aurelie le moigne / Shutterstock.com

Pokud nemáme na zahradě prostor na terasu či pergolu, může právě zahradní domek posloužit jako příjemné zázemí pro zahradní posezení. Zahradní nábytek z něj snadno vyndáme a vše potřebné máme rychle při ruce.

Dokonale maskovaný zahradní domek. Zdroj: Anne-Britt Svinnset / Shutterstock.com

Vhodně zvolená výsadba může k domku přitáhnout pozornost návštěvníků zahrady a nebo ho učinit téměř neviditelným.