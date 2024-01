close info nnattalli

Kateřina Jelínková 21. 1. 2024 6:56 clock 3 minuty video

Móda vládne světu od nepaměti. Není to jen oblečení, ale vše, co nás obklopuje a my, jako lidé, na to máme vliv. Podívejme se proto, čím bychom se měli řídit v letošním roce na zahrádkách, pokud bychom chtěli jít s dobou.

Určitě už víte, že trendy barvou pro rok 2024 je broskvová, nebo-li Peach Fuzz a kdo by to chtěl ještě odborněji, pak jde o odstín PANTONE 13-1023. Známe také módní novinky v oblasti bydlení, životního stylu a dalších oblastí života. Jak jsou na tom ale zahrady? I tam samozřejmě můžeme jít s módou, nechme se tedy zasvětit do novinek pro letošní rok. Inspiraci na krásnou zahradu nabízí na youtube také DOMÁCÍ ZAHRADNÍK: Zdroj: Youtube Čas už se chýlí! Venku stále ještě panuje zima, ale všichni zahrádkáři již ve vzduchu cítí náznak pomalu se blížícího jara, a to jim jistě vlévá novou energii do žil. Již za několik týdnů znovu nadejde čas voňavé právě probuzené půdy, která dá podmínky pro život novým rostlinám. Tato představa je pro mnohé z nás víc než opojná. Právě nyní je tedy ten správný čas načerpat inspiraci pro letošní práce na zahradě. Sledujete trendy? Vlastní, eko, bio a s radostí Podle odborníků na tuto součást života naší společnosti bude i v tomto roce pokračovat trend návratu k větší soběstačnosti, tedy k pěstování vlastní zeleniny, o níž navíc dobře víme, jak a čím jsme ji hnojili. Finanční úspora a péče o vlastní zdraví bude zkrátka i letos na vrcholu žebříčku. Další výhodou tohoto přístupu k zahradničení je možný výběr domácích odrůd zeleniny (i okrasných rostlin), které dají větší jistotu úspěšné sklizně. close info Shutterstock.com zoom_in Jabloň na zahradě - i to může být pro někoho nová zkušenost a možnost, jak si vypěstovat vlastní ovoce Změny nás neminou Zahradníci obecně předpokládají, že se i zahrádkáři budou více orientovat na rostliny odolnější proti změnám klimatu. Ty se totiž v současnosti dotýkají i střední Evropy, a tak není na co čekat. Suchá léta, zimy s minimem sněhu (a tedy i vláhy), a naopak doba rychlého přívalu velkého množství srážek – to všechno čeká nejen nás, ale i naše zahrady. Proto je třeba začít již letos přemýšlet, které rostliny takovou změnu zvládnou bez větších problémů. Ven s pokojovkami Rok 2024 by podle specialisty měl být také rokem nových výzev na poli experimentů. Kdo říká, že by pokojové rostliny nemohly v letních měsících těžit ze slunečních paprsků v zahradě? Kalanchoe a další květiny, které jsme nyní zvyklí pěstovat hlavně v uzavřených prostorech si patrně najdou cestu na vzduch a světlo, které je potěší. Sladíte šaty se zahradou? Už na počátku jsme se zmínili o barvě roku, tedy broskvové. Její obliba se neodrazí jen v oblékání, ale jistě pronikne i do dalších oblastí našeho života, zahradničení nevyjímaje. Růže, denivky, tulipány, ale i pivoňky a další kvetoucí rostliny v této barvě mohou hrát na vaši rozzářené zahradě letos prim. Patříme do přírody I když se nejedná o novinku tohoto roku, tak ani letos nebudeme zapomínat na návrat přírody blíže k našim domovům. Vytváření bujněji zarostlých částí zahrady, vodních ploch (byť třeba jen malých) a třeba i vyšší seč udělají radost nejen vám, ale i samotné přírodě. Související články close Zahrada Kompostovat lze i v zimě, je k tomu však zapotřebí speciální kompostér video close Zahrada Dekorativní bodlák nadchne v každé zahradě. Máčka navíc nepotřebuje téměř žádnou péči video Zdroje: www.veranda.com, www.express.co.uk, www.westwing.cz

