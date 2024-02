Únorová zahrada je stále v objetí zimy. Ale už se blýská na lepší časy – vstup do tohoto měsíce otevírají Hromnice, původně prastarý keltský svátek Imbolc. Je předělem mezi zimou a počínající vesnou.

Světla přibývá a příslib jara možná už ucítíte ve vzduchu. Můžete se těšit na novou sezonu, a nejen těšit, ale i zasít první budoucí úrodu. Je čas výsevů za okno i do skleníku či pařeniště. Můžete se při něm řídit i fázemi Luny, využít pomoc úplňku i jednotlivých hvězdných znamení.

1. ubývající Měsíc prochází znamením Vah, které jsou ve spojení především s květy rostlin. Můžete zkontrolovat, zda mají kvetoucí pokojovky vše, co potřebují. Dopřát jim orosení listů, otřít z nich případný prach.

2.-3. putuje ubývající Měsíc znamením Štíra, který působí především na listy rostlin. Je ideální čas pro péči o pokojové rostliny okrasné listem, o stálezelené rostliny na zahradě či balkoně. Především rostliny ve venkovních nádobách potřebují občas zalít i v zimě, pokud silně nemrzne, či naopak neprší.

4.-5. prochází ubývající Měsíc znamením Střelce, který obrací pozornost k rostlinám pěstovaným pro plody. Pokud teplota neklesá pod -5 °C, je vhodný čas k prořezávkám ovocných dřevin, včetně keřů nesoucích drobné ovoce. Pokud je budete pravidelně zmlazovat a prosvětlovat, budou zdravější a sklidíte více kvalitních plodů. Červené a bílé rybízy plodí nejvíce na dvou- až pětiletých, černé pak na dvou- až tříletých výhonech. Starší výhony můžete těsně u země odstranit.

Pokud teplota neklesá pod -5 °C, je vhodný čas k prořezávkám ovocných dřevin

6.–7. putuje ubývající Měsíc znamením Kozoroha. Toto se zemí spojené znamení je ideální pro práci s půdou. Pokud zahradu nepokrývá sněhová peřina, můžete připravovat záhony, budovat zahradní cestičky či ohrádky pro kompost. Je vhodná doba rovněž pro střih živých plotů z opadavých dřevin.

8-9. se ubývající Luna nachází pod vlivem Vodnáře, který ovlivňuje především kvetoucí rostliny. Je čas pro péči o kvetoucí pokojovky, zkontrolovat se vyplatí i přezimující pelargonie a další přenosné květiny. Vyžadují chlad, světlo a čerstvý vzduch – vlhký podporuje plísně, suchý svilušky.

10. února nastává novoluní ve znamení Ryb, čas obnovy a nových začátků. Je doba vhodná k řezu, a to především ozdravnému. Dřevinám prospěje odstranění suchých či nemocných větví, přestárlým zmlazení. Vhodný čas je i pro předcházení chorobám. Jednou z nejlepších prevencí je přilákat přičinlivé pomocníky – vyvěste ptačí budky, stávající vyčistěte.

11. čerstvě dorůstající Měsíc stále putuje vodním znamením Ryb. Opět nastává čas vhodný pro výsevy, a to především rostlin, které pěstujete pro chutné listy. Můžete si předpěstovat sazenice salátu a další listovou zeleninu. Časná sadba se bude hodit do skleníku, pařeniště i ven pod fólii nebo netkanou textilii. Při teplotě kolem 20 °C vyklíčí semínka za pár dní. Rostoucím sazeničkám poté vyhovuje 10 až 15 °C. Semena ovšem vyklíčí i přímo v pařeništi nebo skleníku. Při teplotě nad 5 °C přibližně za dva týdny, při 10 °C za týden.

V únoru nastává ten pravý čas pro výsevy listové zeleniny

12.-13. se dorůstající Luna nachází pod vlivem ohnivého a plodného Berana. Je čas pro výsev plodové zeleniny v teple za oknem. Papriky spolehlivě klíčí při teplotě 25 °C. Při růstu semenáčků může teplota klesnout, ale měla by se i nadále pohybovat kolem 20°C. Lilky a mochyně jsou na teplotu jsou ještě náročnější, ke klíčení je ideální přes 30 °C, 35° by však přesáhnout neměla. Sejte je do lehkého substrátu, který udržujte mírně vlhký, a zajistěte jim dostatek světla.

14.-16. dorůstající Měsíc putuje znamením Býka. Využijte podporu, kterou toto rozvážné znamení nabízí, a směle si naplánujte nadcházející sezónu. Živlem Býka je země, můžete se tedy věnovat i rostlinám, které pěstujete pro kořeny a hlízy. Nechejte naklíčit brambory pro časnou sklizeň – položte je do vzdušných bedýnek nebo lísek tak, aby nahoru směřovalo co nejvíce oček. Dopřejte jim teplotou 5–15 °C a co nejvíce světla, aby vytvořily silné, zelené klíčky.

17.–18. prochází přibývající Měsíc znamením Blíženců, kteří posilují především kvetoucí rostliny. Pro předpěstování sazeniček můžete vysévat první vděčné letničky, jako jsou lobelky a petúnie. Především předpěstování lobelek je snadné a vyplatí se, pokud jimi hodláte osadit mnoho nádob. Drobounká semínka rozhoďte na substrát, přitlačte, ale nezasypávejte. Poté opatrně zavlažujte rozprašovačem. Nejlépe klíčí při teplotě 22 až 25 °C, poté by měla klesnout na 18 °C. Maličké semenáčky se poté, co povyrostou, přesazují po celých štipečcích.

Předpěstování lobelek je snadné a vyplatí se, pokud jimi hodláte osadit mnoho nádob

22.-23. dorůstající Měsíc prochází ohnivým znamením Lva. To spolu s blížícím se úplňkem vytváří ideální podmínky pro výsev plododárných rostlin. Můžete opět vysít papriky, lilky, nebo třeba měsíční jahody. Pokud je zasejete takhle časně, budete sladké voňavé plody sklízet již letos. Drobounká semena jen přitlačte k substrátu. Nejrychleji vyklíčí při teplotě 20 až 25 °C, později sazeničkám stačí teplota okolo 15°C.

24. nastává úplněk ve znamení Panny. Den přímo stvořený pro výsev kořenové zeleniny, s níž je toto znamení spojené. Mezi nejvděčnější patří otužilé ředkvičky, jejichž křehké bulvičky vás potěší již za měsíc. Pokud je půda ještě zmrzlá, přímo na záhony je sít nelze. Avšak do skleníku ano. A pokud nemáte skleník, založte si pařeniště – užitek přinese i to docela malé. Přes den ho vyhřeje slunce, při ochlazení v noci ho přikryjte dekou, slámou či rohoží. A vůbec nejlepší je vytápění hnojem, který nastelete pod vrstvu zeminy.

25.-26. Luna ubývá a stále se nachází v moci Panny. Ta posílí vaši sílu i trpělivost. Pokud to počasí dovolí, můžete vybudovat třeba suchou zídku, nebo novou ohrádku pro kompost. Je rovněž vhodný čas pro řízkování i přesazování pokojových rostlin a můžete začít i s jejich množením pomocí řízkování.

27.-28. se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Vah, které jsou propojeny především s květy rostlin. Postupně rozkvétají sněženky, rané krokusy, talovíny, lýkovce a těší srdce zahradníků. Pokud neprší ani netaje sníh, můžete těm vláhomilným dopřát zálivku a všem i mírné přihnojení. Také okrasné cibuloviny rychlené v nádobách potřebují péči – je třeba je zalévat opatrně, aby nežíznily, ale ani nestrádaly v příliš mokré zemině.

29. únor završí znamení Štíra, které prochází ubývajícím Měsícem. Věnujeme pozornost listům pokojovek, které jsou vyčerpané po dlouhé zimě, a prohlédněte pečlivě i jejich spodní stranu. Případné škůdce, mšice i svilušky, lze likvidovat zdravotně nezávadnými postřiky na bázi rostlinných olejů a lecitinu.

Únorové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

