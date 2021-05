Jaká jste zahradnice/zahradník podle horoskopu?

Kromě toho, že je máj lásky čas a asi každé znamení se s ní bude v nějaké formě potýkat, všechno začíná pomalu kvést. I proto je dobré zapracovat na svých zahradnických schopnostech. Budete je potřebovat. Jakému znamení to jde od ruky a kdo potřebuje ještě pořádně trénovat?

Beran

Berani jsou schopni všeho. Zahrádkaření jim absolutně nedělá problém. Odjakživa jsou velmi zruční a naučí se, co je potřeba. O Vánocích s chutí tvoří adventní věnce, o Velikonocích nezapomenou na sváteční košíčky a už v dubnu přemýšlí, jakou budou dělat v květnu májku. Na zahrádce jsou, kdykoli nemají pracovní povinnosti. Rádi pěstují bylinky, které pak hojně využívají u vaření.

Býk

Býk je spíše romantické znamení. Raději než na zahrádce, se pohybuje v kuchyni, kde tvoří pro svůj protějšek několikachodové menu. Pro potěšení partnera udělá ale cokoli. Klidně se i naučí zahradničit. K tomu, aby se tak stalo, potřebuje zkrátka motivaci.

Blíženci

Roztěkaní Blíženci preferují spíše město, než přírodu. Sem tam se projdou lesem, aby se neřeklo, ale okolí příliš nevnímají. Na rozdíl od ostatních je energií nabije spíše pulzující náměstí než procházka rozlehlými pláněmi. Péči o zahradu tedy přenechávají ostatním.

Rak

Raci pro rodinu udělají cokoli. Motivací je pro ně provozovat jakýkoli koníček s někým. Vztah k přírodě na rozdíl od Blíženců mají, takže jim to na zahrádce svědčí. Mají navíc tu vlastnost, že když se do něčeho pustí, chtějí to umět pořádně a tohle pravidlo platí i u pěstování bylinek.

Lev

Majetnický Lev se chce všechno naučit sám. Příroda ho příliš neláká, ale tím, že chce všechno umět, se do toho stejně časem pustí. Nepustí k tomu však nikoho jiného. Lev je velmi dominantní znamení, a to se projevuje úplně všude. Na zahradě bude mít zřejmě vlastní oddělený záhon.

Spořádaná Panna chce mít všechno na svém místě Zdroj: Hannamariah / Shutterstock.com

Panna

Spořádaná Panna chce mít všechno na svém místě. Její zahrada bude úhledná a každá vypěstovaná potravina bude mít dřevěný štítek. Jednotlivé záhony jsou u ní vždy pečlivě odděleny. Nepřichází v úvahu, že by nějaký zapomněla včas obdělat. Taková je Panna.

Váhy

Váhy jsou celý život na vážkách. Nedokážou se ani rozhodnout, jaké si mají koupit kalhoty, natož zda se do pěstitelství pustit nebo ne. Když už to udělají, neumí záhony uspořádat. Svět je pro ně plný otázek, na které neznají odpověď. Rozhodnout jim většinou pomůže druhý člověk.

Štír

Neposedný Štír k zahradě příliš netíhne. Raději obráží bary a užívá si života, než by zkoumal, kde mu co roste. Prakticky všechno mu zahyne. Vypěstovat květinu, která není do hodiny K.O. zvládne jen pod dohledem jiného člověka.

Střelec

Střelec by se v přírodě nejraději narodil, kdyby to šlo. Nejvíce času tráví mezi zelení a na zahrádce je jako doma. Využívá všechno, co mu dává. Čerstvými bylinkami ochucuje jídlo a z mrkve a další vypěstované zeleniny rád dělá polévky. Na zahradě mu nikdy nechybí kompost. Téma ekologie je mu velmi blízké.

Kozoroh se rád pohybuje mezi zelení. Lásku k přírodě v sobě má odjakživa Zdroj: archiv Flügger A/S

Kozoroh

I Kozoroh se rád pohybuje mezi zelení. Lásku k přírodě v sobě má odjakživa. Do péče o zahradu zahrnuje i to, jak zahrada vypadá. U Kozoroha počítejte se skalkou, jelikož miluje kameny. Sbírá je prakticky vždy a všude. Jeho zahrada bude vypadat jako z časopisu.

Vodnář

Vodnář se vždy stará jen o to, co je jeho. Pokud obdělává svoji zahrádku, bude ta nejkrásnější. Vypěstovaná zelenina vypadá jako z obchodu a ostatní jen blednou závistí. Když má ale Vodnář přiložit ruku k dílu u někoho jiného, zpravidla se vymluví, že nemůže.

Rybám, jak už název napovídá, nikdy nebude chybět na zahrádce jezírko Zdroj: Erik Steinebach / Shutterstock.com

Ryby

Rybám, jak už název napovídá, nikdy nebude chybět na zahrádce jezírko. Ryby se rády odlišují, takže jejich zahrada bude vypadat jinak, než u ostatních. Nikdy nezapomenou na sezení, protože káva s přáteli je pro ně ten správný start do celého dne.

Zdroje: www.prozeny.cz a living.iprima.cz