Sedm nejčastějších závažných chyb na zahradě: Neděláte je také?

Nezáleží na tom, jestli jste zkušený a léty prověřený zahradník nebo úplný nováček. Ve chvíli, kdy zapomenete nebo nedodržíte některá základní a důležitá pravidla, pěstované rostliny vám o tom dají vědět. Některé zahradnické chyby vám zahrada prostě jen tak neodpustí. Proto buďte připraveni a vyvarujte se jich!

Každý z nás se někdy dopouští chyb. Avšak ne všechny hříchy jsou nám schopny rostliny akceptovat. Dejte si na ně raději pozor, aby vaší zahradě neublížily více, než je záhodno. Některé se dají napravit, jiné mohou rostliny nenávratně poškodit.

Jen odpovídající a kvalitní půda

Půda je základem celé vaší zahrady. Ujistěte se, že už na začátku sezóny máte adekvátní půdu, kterou ta či ona pěstovaná plodina bude potřebovat. Pokud plánujete oživit a osázet zahrádku i během léta, nezapomeňte vždy zeminu pořádně prokypřit a zrýt. Dostane do ní vzduch a zároveň se snadněji promísí s kompostem nebo hnojivy. Na menších plochách je možné použít ruční kultivátory nebo klasický rýč. Větší plochy vám půjdou snadněji upravit elektrickým nebo benzínovým kultivátorem, nebude to taková úporná dřina a práce vám půjde lépe od ruky. Během celého období kontrolujte, zda je půda správně písčitá, hlinitá nebo plná jílu. Tu písčitou vám snadno vždy vylepší kvalitní kompost. Do hlinité půdy lze přidávat štěpku nebo posekanou trávu. Velmi jílovité půdě zas prospěje přidání humusu či vápna.

Pokud plánujete oživit a osázet zahrádku i během léta, nezapomeňte vždy zeminu pořádně prokypřit a zrýt. Zdroj: profimedia.cz

Zahrada potřebuje dýchat

Zahradu můžete realizovat po částech, ale vždy podle předem připraveného konceptu. Jinak vznikne směska nesourodých koutů, které způsobí, že vám v zahradě není dobře a že se pobytu v ní podvědomě spíš bráníte. A nezapomeňte, že méně je někdy více! Nesnažte se nakoupit co možná největší množství rostlin, které zasadíte bez rozmyslu. Funkčnost jednotlivých rostlin i jejich rozmístění, je věda, na kterou si pozvěte klidně odborníka přes zahrady. V nepřeplácaném prostoru se bude lépe dýchat nejen vám, ale i vašim rostlinám.

Nedostatek světla může i zahubit

Bez slunečního světla vám některé rostliny prostě prospívat nikdy nebudou. Vytvořte si malou mapku, díky které budete mít celkový přehled, kde a v kolik hodin je na vaší zahradě stín či slunce. Podle toho vysazujte jednotlivé plodiny. Vyhnete se potížím s možným odumíráním nebo přesazováním.

Nesprávná zálivka

Úplně nejčastější chybou je příliš vláhy. V teplém letním počasí to rostliny zvládnou, protože se nadbytečná voda odpaří, ale během chladnějších měsíců to přináší akorát zbytečné problémy. Dochází k postupnému poškozování substrátu, který zároveň sesedá. V příliš velkém vlhku se navíc daří smutnicím, malým muškám, jejichž larvy poškozují kořenový systém. Ve chvíli, kdy zaléváte dlouhodobě více, než rostliny potřebují, dochází k postupnému poškozování kořenového systému. Rostlina může uhynout, protože její kořeny uhnijí a nebudou moci přijímat vláhu a živiny. Opačným problémem je naprostý nedostatek vláhy, rostliny po několikadenním strádání zcela uschnou.

Úplně nejčastější chybou je příliš vláhy. Zdroj: profimedia.cz

Dejte rostlinám tu správnou hloubku

Nejčastějším důvodem, proč některé rostliny odumírají, je nevhodně zvolená hloubka zasazení do země. Platí obecné pravidlo, že čím je semeno či kořen sazenice větší, tím hlouběji by se měly vložit do půdy.

Nenechte si plevel přerůst „přes hlavu“

Nemusíte být každodenní otrokem vytrhávání a likvidace nežádoucích rostlin, ale odstraňujte je pravidelně. Trpělivě vytrhávejte sebemenší plevelné rostliny. Často okopávejte a podřezávejte klíčící jednoleté plevely. Nepřipusťte, aby plevele vykvetly a vysemenily se.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.housebeautiful.com