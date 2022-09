Zakrslé jehličnany vypadají v zahradě i na skalce fantasticky a jsou bez práce

Přemýšlíte, že byste si vysázeli zakrslé druhy jehličnanů? Teď je ta správná doba na to, abyste si vše dobře promysleli a na jaře šli na jistotu! Důležité je zohlednit hned několik faktorů.

Výběr vhodného „zakrslíka" nemusí být vždy úplně lehký úkol. Musíte počítat se správnou půdou, světlem nebo občasnou péčí. Například na prostředí si zakládá jedle. Pokud bydlíte ve městě, pak s jedlí rozhodně nepočítejte. Nesnese totiž znečištěný vzduch. Na druhou stranu jalovcům, cypřiškům nebo tújím to nevadí.

Smrček či borovice na malou zahradu

Nyní si projdete několika druhy zakrslých jehličnanů, kterým se daří na malé zahrádce. Jako prvním, velmi oblíbeným stromkem, je zakrslý konický smrček. Jeho maximální výška může dosahovat dvou a půl metru. Ještě menší, do jednoho metru, je ploše kulovitý smrk, který roste velmi pomalu. I bez případné péče si oba tyto druhy udrží svůj tvar. Jestliže si chcete vybírat z více barevných odstínů, pak vám vyhoví borovice kleč. Tento druh borovice je nenáročný, potřebuje pouze dostatek světla.

Zakrslý konický smrček může zdobit i ploty. Zdroj: Shutterstock

Do studenějšího podnebí se hodí jedlovec, který je odolný vůči mrazu. Dorůstá do výšky pouhých šedesáti centimetrů. Velmi okrasné jsou také kultivary jalovce, které mohou mít jehlice v barvě stříbřitě bílé, modravé až žluté. Pokud máte zálibu ve tvarování stromků, sáhněte po tisu červeném nebo tisu japonském v zakrslém tvaru.

Jehličnany do nádob

Pokud budete chtít mít zakrslé jehličnany v nádobě, musíte dbát na pravidelnou zálivku. Většinou se totiž stává, že tyto jehličnany nezmrznou, nýbrž uschnou. Pro podporu růstu použijte na konci vegetačního období hnojivo s vysokým obsahem draslíku a fosforu.

Neutrální a vlhká půda

Většině druhů jehličnanů vyhovuje neutrální až mírně kyselá půda. Jestliže máte půdu spíše zásaditou, pak vám tam dobře poroste pouze tis, borovice černá nebo smrk omorice. Nejlepší volbou pro jehličnany je mírně vlhká půda. Určitě ale nemáme na mysli přemokřenou půdu. Tu by snesly jen borovice bahenní či borovice vejmutka. V případě sušší půdy vám porostou jalovce, kosodřeviny, jedle ojíněná a smrk pichlavý.

Jalovci obecnému sušší půda vůbec neuškodí. Zdroj: J Need / Shutterstock.com

Sázejte od září do října

Výsadba jehličnanů začíná jarem, přesněji řečeno od března do května. Druhá vlna pak nastává na podzim, od začátku září do konce října. Když tento termín minete, máte možnost sázet ještě do poloviny listopadu v případě, že jehličnan bude mít kořenový bal. Vysazujte do stejné hloubky, v jaké byl stromek v květináči.

Drcená kůra jako mulč

Aby měl stromek dostatek vláhy, tak ho po vysazení důkladně zalijte a zasypte mulčem. Použijte drcenou kůru ve vrstvě asi pěti centimetrů. V zimě, až bude svítit slunce a nebude mrznout, občas jehličnany nezapomeňte zalít.

Zdroje: receptyprimanapadu.cz, abecedazahrady.dama.cz