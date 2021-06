Dovolená: Chytré tipy, jak zalévat květiny, když nebudete doma

Chystáte se na dovolenou a nemáte nikoho, kdo by vám doma zaléval květiny? Pak nezoufejte, existuje několik osvědčených rad a triků, kterými docílíte toho, aby měly dostatek vody, vláhy a v době vaší nepřítomnosti neuschly.

Zdroj: bydleni.instory.cz, www.prozeny.cz

Možná se bojíte, že když nebudete týden nebo dva doma, přijdete o svou zelenou džungli, kterou si už tolik let pěstujete. Možná jste už kvůli svým květinám nebyli nějaký ten rok na dovolené. A možná to letos napravíte, protože vám poradíme, jak zařídit, aby vaše květiny vypadaly po návratu z dovolené stejně, jako když jste na ni odjížděli.

Máte několik možností, jak udržet u vašich květin vláhu. Ti šikovnější si mohou třeba vyrobit svůj vlastní zavlažovací systém. Ten bude zalévat květiny bez ohledu na to, jestli jste doma nebo nejste. Vezměte kýbl, naplňte ho vodou po okraj a dejte na vyvýšené místo. Vložte do něj několik hrubých provázků tak, aby byly jejich konce vložené na dno a druhý konec zahrabejte do zeminy v květináči. Voda bude pravidelně stékat po provázku a bude vaše květiny zavlažovat.

Plastová láhev i provázek pomohou

Každý z nás má doma plastovou láhev, která vám se zaléváním ve vaší nepřítomnosti také pomůže. Do víčka udělejte za pomoci hřebíčku dírku, naplňte láhev vodou a zavřete ji. Otočte dnem vzhůru, zahrabejte co nejhlouběji do květináče se zeminou tak, aby byla stabilní a je to. Voda bude pomalu vytékat a vaše květiny tak dostanou pravidelný přístup tekutin. Tato metoda je vhodná spíše pro truhlíky.

Dnešní zalévání je mnohem jednodušší, ale je založené na stejném principu už staletí Zdroj: Profimedia

Pokud je nemůžete dát ven do stínu nebo pod nějaký strom, kdy by jim bylo lépe než v uzavřeném bytě, najděte pro ně doma alespoň co nejchladnější místnost nebo kout. Ideálně je dejte klidně na společnou chodbu a požádejte sousedy, aby je občas zkontrolovali. Možná se dokonce nabídnou, že vám je zalijí. Většině by totiž vadilo jít dovnitř do vašeho bytu, když ale budou na společné chodbě, neměl by to být problém.

Kaktusy i sukulenty vydrží bez vody dlouho

Pokud jedete na týden, bude stačit, když je v květináči na noc ponoříte do vody. Nasáknou totiž potřebnou vlhkost a týden by pak měly v klidu vydržet bez zalévání.

No a pokud na nic z toho nemáte čas, prostě je těsně před odjezdem pořádně nalijte a jejich listy osvěžte vodou z rozprašovače. Pokud nebudou vysloveně tropy, mělo by to stačit a květiny by měly přežít do vašeho návratu.

No a pokud na nic z toho nemáte čas, prostě je těsně před odjezdem pořádně nalijte Zdroj: alexkatkov / Shutterstock.com

Pamatujte, že takový kaktus nebo sukulenty vydrží dva týdny bez vody jako nic. Také orchideje to po nasátí vody do kořenů zvládnou a zůstanou svěží a krásné. Hodně vody ale potřebuje ibišek, voděnky, kala, citrusy, fuchsie, begonie a kapradí či masožravé rostliny.