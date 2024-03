Chcete mít letos na zahradě krásné a zdravé pelargonie plné květů? Tak to byste měli vědět, jak by mělo vypadat jejich zalévání v zimě.

Odpočívají vám pelargonie ještě ve sklepě? Zazimování je důležité pro jejich regeneraci a odpočinek na další sezónu. Základem je správná a odpovídající péče, aby byly rostliny připraveny na jaro.

Vždy jen náležitá zálivka

Jednou z důležitých podmínek správného zazimování je i správná zálivka. Během tohoto období vyžadují pelargonie zálivku jen v malém množství, proto to s ní nikdy nepřehánějte. Zpočátku stačí rostliny zalévat jednou za týden a po zbytek období jen třikrát do měsíce. Nadbytek vody by mohl velice snadno způsobit vznik plísně.

Než na jaře pelargonie vysadíte, měli byste je pravidelně otužovat.

Žádné hnojení

Po celou dobu zazimování byste neměli pelargonie také hnojit. Podpoříte tak jejich regeneraci a odpočinek.

Dostatek světla

V zimním období by také neměly rostliny trpět nedostatkem světla. Uchovávejte je tedy ve světlých prostorách, nejlépe u okna. Ideální okolní teplota by se měla pohybovat mezi 6 až 10 °C.

Případné květy vylamujte

Pokud nastane situace, kdy začnou pelargonie během zimy kvést, měli byste květy vylámat, aby se zbytečně nevysilovaly. V takovém případě není od věci přemístit rostliny na chladnější místo.

Jak muškáty na jaře přesadit

Než na jaře pelargonie vysadíte, měly byste je pravidelně otužovat, aby později zvládly venkovní podmínky. Nikdy je nedávejte ven, dokud hrozí mrazy. Rostliny, které byly správně zazimované, by měly mít krásně zbarvené zelené listy.

Pelargonie vyndejte a přesaďte do větších nádob, nový květináč by měl mít alespoň o 5 cm větší průměr než původní. Použijte výživný substrát pro pelargonie či balkonové rostliny. Zcela jistě také zkraťte kořeny, rostlině tím do nové sezóny velmi prospějete.

Rostliny, které byly správně zazimované, by měly mít krásně zbarvené zelené listy.

Co dělat se skomírajícími rostlinami

Některé pelargonie mívají po zimě zažloutlé či oschlé spodní listy. V horších případech i zasychající stvol. Ale i tyto rostlinky lze ještě zachránit. Pomůže teplo a zálivka! Přeneste je do teplejší místnosti a dostatečně je zalijte. Následně je nůžkami zkraťte. Vždy odeberte celou suchou část a stříhejte až do zelené části stonku, který se do dvou týdnů zacelí.

