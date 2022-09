Proč zahradu nezalévat denně: Nedělejte zbytečné chyby a neničte rostliny

Zalévání zahrady je pro většinu zahradníků běžná rutinní záležitost. Víte však, že nemusíte zalévat každý den? Nedělejte zbytečné chyby! Mnohem efektivnější je dodávat vláhu méně často, ale důkladně.

Bez zalévání se neobejde žádná zahrada a je jedno, jestli k tomu využíváte vodu z vodovodu nebo klasickou dešťovku. Podstatné je, zda zaléváte správně a v dobrý čas, aby to všem pěstovaným rostlinám opravdu prospělo. Jak tedy zalévat, abyste vodou zbytečně neplýtvali a dosáhli jste kýženého efektu?

Méně je někdy více

Množství vody vždy záleží na druhu pěstované rostliny, každá má totiž jiné nároky. Avšak v případě běžných plodin není nutné běhat po zahradě s kropáčem či hadicí každý den. Mnohem důležitější je dělat správné kroky a zalévat důsledně a s rozumem.

Abyste zaručili všem rostlinám správný růst, myslete i na teplotu vody, kterou se chystáte zavlažovat. Zdroj: shutterstock.com

Okopávejte a mulčujte

Během zalévání by se voda měla dostat co nejvíce do hloubky, a proto je důležité nenechat půdu na povrchu ztvrdnout. Voda by nesmyslně stékala po povrchu, a přitom by se měla dostat alespoň do hloubky 20 až 25 cm i více. Proto je lepší pravidelně ztvrdlý povrch rozrušovat lehkým okopáváním a rozrušit případnou povrchovou krustu. Výborným pomocníkem je pro pěstované rostliny i vrstva vhodného mulče, skvěle poslouží posekaná tráva nebo sláma.

Vyhněte se prudkému slunci

Ze všeho nejlepší je zalévat brzy ráno, protože slunce ještě nemá takovou sílu jako během dne. Hned po ránu je ve vzduchu dokonce nejvíce vzdušné vlhkosti, a tudíž nedochází k tak velkému odpařování vody. Díky tomu se většina zálivky výborně vsákne do půdy.

Nejenže nemá smysl zalévat během dne, ale v horkých dnech to není moc efektivní ani večer, protože se z rozpálené půdy bude voda mnohem rychleji odpařovat, což může velice snadno zapříčinit nechtěný růst mnoha plísní. A víte, proč je ještě dobré vyhnout se zalévání za prudkého slunce? Kapky vody na rostlině by způsobily efekt lupy a došlo by k jejímu popálení.

Nebraňte se zalévání v dešti

Nezkušeným pěstitelům to možná může přijít divné. Ovšem zalévání v dešti je v pořádku, a dokonce budete ve výsledku šetřit vodou. Protože je půda vlhká, všechna voda ze zalévání se krásně vsákne do půdy a neodpaří se do vzduchu, jelikož je vzdušná vlhkost 100 %. Platí to samozřejmě v případě běžných letních deštíků. Jakmile se jedná o dlouhodobý setrvalý déšť, zalévat nemá smysl.

Ze všeho nejlepší je zalévat brzy ráno, protože slunce ještě nemá takovou sílu jako během dne. Zdroj: shutterstock.com

Teplota vody

Abyste zaručili všem rostlinám správný růst, myslete i na teplotu vody, kterou se chystáte zavlažovat. Vždy záleží na momentální teplotě půdy, kterou budete v danou dobu zalévat. Voda na zalévání by nikdy neměla být studenější než půda, proto se vždy snažte, aby byl rozdíl mezi teplotami co nejmenší.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.bocr.cz, www.cs.garden-zip.com