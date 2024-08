Zázrak jménem syrovátka není jen řešení problému s plevelem. Je to také účinné domácí hnojivo, které si mnozí pochvalují. Jak je možné, že vyživuje plodiny, ale hubí plevel? Vše spočívá ve správném ředění!

Syrovátka je tekutina, která vzniká při výrobě mléčných výrobků, typicky sýra nebo tvarohu. Například také, když si tvaroh doma uděláte zahřátím mléka a vmícháním citronové šťávy.

Tvaroh zhrudkovatí a zhoustne v mírně zakalené, ale poměrně čiré tekutině, která je právě onou syrovátkou. Asi si říkáte, že tohle rozhodně nebudete podnikat pro potřeby vaší zahrádky. A ani nemusíte. Máte-li v blízkosti mlékárnu či přímo podnik produkující sýr, zjistěte si, zda nemůžete levně či zcela zdarma získat odpadní syrovátku.

Na to, jak zalévat zahradu syrovátkou, se můžete podívat v tomto videopříspěvku z YouTube kanálu Venison for Dinner.

Zdroj: Youtube

Proč je syrovátka vhodná pro přihnojování?

Jak to, že zalévání syrovátkou prospívá rostlinám, ale plevel by měla syrovátka hubit? Je to přece hnojivo a ne ledajaké! Syrovátka je rozhodně výživná a obsahuje veliký podíl dobře stravitelných proteinů. Mimochodem, právě syrovátka je hlavní surovinou proteinových drinků pro sportovce a kulturisty.

Co se týče rostlin, těm svědčí přítomnost vápníku, draslíku a hořčíku. Obsah mléčných kyselin, enzymů, i probiotik a cukrů je důležitý pro mikroorganismy v půdě, které se podílejí na rozkladných procesech a zpřístupňují tak živiny rostlinám. Zkušení zahrádkáři také tvrdí, že plodiny přihnojované syrovátkou jsou dokonce i chutnější.

Navíc kyselost syrovátky může také působit repelentně proti některým škůdců. Má se za to, že funguje dobře především proti mšicím nebo plísním.

close info Profimedia zoom_in Syrovátka se používá mnoha způsoby. Jako hnojivo i postřik proti nemocem a škůdců či jako likvidátor plevelných rostlin.

Syrovátka: Hnojivo nebo zabiják plevele?

Nicméně, jako každé správně hnojivo, i syrovátku je nutné ředit. Na přihnojování je vhodné ředit díl syrovátky 3 až 4 díly vody. V případě hubení plevelů se ale používá syrovátka neředěná. Je díky tomu agresivnější, respektive kyselejší, než mohou plevely zvládnout a proto hynou.

Navíc je tento způsob docela přírodní a využívá látky, která jinak půdě i rostlinám prospívá. Letos zlikvidujete plevel syrovátkou a příští rok budete mít pletí méně, ale půdu dobře vyživenou.

Zdroje: blog.cheesemaking.com, showingyouthewhey.com