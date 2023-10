Skalky mohou být velmi krásné, ale také kýčovité. I s kameny se to musí umět, a hlavně je nutné nešetřit na rostlinách. Jak teď na podzim založit skalku?

Podzim je jako dělaný pro založení skalky

Namlsejte se pohledem na krásné skalničky v příspěvku Zahrady od Dany. Představí vám stálice skalek, které u nás báječně rostou a skvěle vypadají.

Zdroj: Youtube

Podzim je jako dělaný k založení skalky. Práce v chladnějším počasí s hlínou, kameny a rostlinami je nejen příjemná, ale i vhodná na sázení a přesazování či rozdělování rostlin. Do zimy zakoření a novou sezonu začnou v plné síle.

V případě větší skalky je však vhodnější nechat ji přes zimu ladem. Kameny, štěrk a půda si pěkně sednou a se sadbou můžete začít až na jaře. Tedy pokud to do té doby vydržíte.

A jak na stavbu skalky?

Jako u všeho na zahradě i v tomto případě je rozhodně důležité stanoviště. Skaličky vyžadují jen propustné půdy, ale také slunce, nač nesmíte zapomenout.

Skalka je nicméně prvek, který zabere místo, a to do všech stran, ale i na výšku. Snažte se ale vyvarovat haldy kamenů na jednom místě. Ideální je, pokud je skalka přirozenou součástí zahrady. Krásně vypadá v tarasu, ve svahu, ale lze ji samozřejmě vytvořit i kdekoli jinde. Ideálně by měla být mimo opadavé stromy, abyste si ulehčili práci s úklidem skalky.

Před samotným rozmístěním kamenů je třeba zbavit vybranou část zahrady drnu a připravit drenáž. Samozřejmě nutnost drenáže souvisí významně s velikostí tohoto prvku.

Pokud plánujete v předzahrádce pár kamenů, což vůbec není problém a klidně i taková skalka může být krásná, v malém měřítku stačí, že je skalka mírně nad úrovní, aby splňovala podmínky pro odtok vody.

close info Uhryn Larysa / Shutterstock zoom_in Založit skalku tak, aby vypadala přirozeně, dá práci.

Pohrejte si s kameny

Výběr kamenů je práce krásná, ale ne úplně lehká. Kameny by měly ideálně pasovat nejen do rázu zahrady, ale také k domu a jeho okolí. A to nejen co se týče materiálu, ale také barvy a velikosti.

Pamatujte, že kameny byste měli mít různých velikostí a žádná vámi zvolená možnost není špatně. Může jít o menší a středě velké kameny, které budou rozptýlené do šířky, ale také jen několik velkých a středně velkých kamenů, které budou mít funkci pohled poutajícího solitéru. Nicméně cílem není pole menhirů, ale co možná nejpřirozenější vzhled.

Dejte si s kameny záležet, nespěchejte a ideálně se k rozdělané práci několikrát vraťte. Lépe si uvědomíte, co chcete s kameny dělat a jak jinak je umístit. Na závěr okolí a místa mezi kameny dosypejte štěrkem a drobnějšími kamínky ve stejné barvě, aby se celý prvek propojil.

close info venars.original / Shutterstock zoom_in Protěž alpská (Leontopodium alpinum) je výjimečně krásná skalnička.

Na skalku patří skalničky

Ať už zvolíte to či ono, skalka není jen o kamenech, ale také o skalničkách. Ač je rozhodně dobré na nich nešetřit, dobře si osázení rozmyslete. Rostlina potřebuje také dostatek místa a krásné jsou především koberce rostlin, které vyplní mezery mezi kameny.

Mezi krásné a oblíbené skalničky patří rozchodníky a rozchodníkovce, stejně jako netřesky a netřeskovce. Projděte si množství jejich variant. Krásné jsou všechny, fascinující například temně rudé varianty.

Fantastický je také mechovec kostrbatý, který má jemné nenápadné až mech připomínající poléhavé lístky, ze kterých vrůstají stopky s kulatým květem. Jsou delikátní, a přitom tak efektní!

Na skalku určitě patří také saxifrága čili lomikámen, iberky i protěže. Barevné koberce květů zajistí plamenky, ale také tařice, šater nebo nízké trsy zvonků. Rozhodně je tedy z čeho vybírat.

Zdroje: hobbio.cz, zahradnickakucharka.cz