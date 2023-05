Žampiony: Ušetřete spoustu peněz a pěstujte si je sami, nic těžkého na tom není

Houby jsou chutným zpestřením jídelníčku i v době, kdy u nás zrovna houbařská sezóna nepanuje. Kromě přelomu léta a podzimu se musíte buď spokojit s nabídkou obchodních řetězců, anebo máte druhou, o něco kreativnější možnost. Vypěstujte si houby doma sami. Není to nic složitého. Žampiony vám kromě pochutnání přinesou i spoustu zdravotních benefitů, mají totiž fantastické účinky na lidské zdraví.

Žampiony jsou vděčnou houbou. V kuchyni mají velmi široké využití. Jejich velmi jemná chuť osloví i zapřísáhlé odmítače houbových pokrmů. Žampiony mají i pozoruhodný vliv na lidský organismus. Najděte doma kousek místa a pusťte se do jejich pěstování. Je to jednoduché a budete mít jistotu, že se vám na stůl dostanou skutečně čerstvé, zdravé a krásné houby.

Žampiony nabité vitamíny

Žampiony jsou mnohem víc než jen obyčejné houby. Pod bílým voňavým kloboučkem ukrývají spoustu látek, které mají blahodárné účinky na lidský organismus. Najdete v nich spoustu vitamínů a množství minerálních látek. Za zmínku stojí vitamín A a vitamíny skupiny B. Z minerálů jsou to pak draslík, fosfor, hořčík a zinek. Kromě toho jsou málo kalorické, ale zasytí dobře. Pokud je tedy nekonzumujete zrovna v trojobalu s tatarskou omáčkou, mohou vám pomoci i v redukci hmotnosti.

Mít na talíři vlastnoručně vypěstované žampiony je skvělé! Zdroj: Shutterstock

Pěstování bez problémů

Žampiony můžete pěstovat prakticky kdekoliv. Doma i na zahradě. Jak na to? Podívejte se v kratičkém videu:

Vskutku kdekoliv

Dobrou zprávou je, že žampiony nemusíte nutně pěstovat jen na zahradě. Zvolíte-li k pěstování žampionů k tomu určený substrát, úspěch je takřka zaručen. Klidně je můžete umístit přímo i doma, chce to jen zvolit vhodnou místnost.

Pro pěstování potřebují mít žampiony trochu specifické podmínky, daří se jim ve vlhku a teple. Nejvhodnější teplotní rozmezí pro pěstování žampionů je mezi 21 – 24 °C, což je ale dobrá zpráva, protože můžete žampiony pěstovat celý rok a je jedno, jestli to bude v garáži, ve sklepě nebo ve stodole.

Zeminu udržujte vlhkou, ale dejte pozor na přelití. Zdroj: Shutterstock

Jen tři věci

K pěstování zdravotního zázraku, jakým jsou žampiony, potřebujete jen tři základní věci, které lehce seženete v zahradnictvích nebo na internetu.

Žampionové podhoubí

Neobejdete se bez žampionového podhoubí, kompostového substrátu a krycí zeminy. Takzvanou žampionovou zahrádku koupíte přímo v obchodě. Manipulace s ní je jednoduchá a živiny, důležité pro růst hub, jsou namíchány v ideálním poměru. Jediné, co musíte udělat, je naříznout spodní část balení nožem tak, aby mohlo podhoubí prorůst substrátem.

Krycí zemina

Zhruba po čtrnácti dnech uvidíte, že zahrádka intenzivně pracuje, podhoubí je aktivní a žampionové aroma bude krásně cítit. Vůně čerstvých hub pro vás bude signálem, abyste zasypali substrát krycí zeminou. Po několika dnech bude podhoubí prorůstat i jím.

Správná vlhkost

Nezapomeňte udržovat zeminu přiměřeně vlhkou, rozhodně by jí neměla voda protékat až do substrátu. Nejlepší je tedy zeminu rosit. Když je vidět, že podhoubí prorostlo i zeminou, přesuňte svou žampionovou zahrádku na chladnější místo. Mělo by mít asi 18 °C. Přerušte zálivku. Obnovte ji až ve chvíli, kdy budou na zahrádce asi dva centimetry velké žampiony.

Zdroje: www.youtube.com, www.magazinzahrada.cz, www.sklizej.cz