Záplevák rozzáří vaši zahradu zlatými a oranžovými odstíny. Kvete celé babí léto

Znáte záplevák? Je to krásná rostlina, která potěší každého zahrádkáře! Určitě by se mohla vyjímat i na vašem záhonku. Kvete právě nyní a vydrží kvést až do podzimu.

Záplevák čili Helenium

Kdo jen vymyslel tak pěkné rostlině tak nehezké jméno! Záplevák čili Helenium je rostlina patřící k hvězdicovitým čili astrám příbuzným květinám. Ač barvami připomíná sluneční kotouč, ke svému latinskému názvu prý rostlina nepřišla díky podobnosti se sluncem, ale na počest Heleny Trojské.

Podívejte se na ně v tomto kratičkém příspěvku, který připravil kanál GrowVeg. No řekněte, není to nádherná květina, která by se do zahrady hodila i vám?

Odkud jsou a jak pěstovat zápleváky?

Zápleváků je přes 30 druhů, z nichž jsou mnohé trvalky, najdou se však také jednoletky a dvouletky. Navíc existuje nespočet odrůd, takže je skutečně z čeho vybírat. Zatímco trsnaté trvalky lze dobře množit právě rozdělením trsu každých pět let, letničky a dvouletky se zase dobře semení.

Záplevák je rostlina pocházející ze Severní a Jižní Ameriky, kde roste na vlhkých, ale dobře propustných půdách. Je to květina, která miluje slunce i dostatek živin, bez obou by totiž málo kvetla. Proto nezapomeňte na organická hnojiva a kompost, kterými můžete rostlinu přihrnout vždy mimo sezonu.

Záplevák podzimní (Helenium autumnale) je vyloženě pěkná rostlina. Zdroj: shutterstock.com

Až si budete vybírat konkrétní rostliny k sadbě či výsevu, pořádně se podívejte nejen na lákavé žluté, oranžové až rudé květy s výrazně vypouklým středem. Rostliny mohou být totiž docela nízké jen do 20 cm nebo také poměrně hodně vysoké až do 160 cm. Ty nejvyšší druhy mohou měřit až dva metry.

Zápleváky kvetou uprostřed léta, což je období, kdy mnohé jiné druhy už dokvetly a jiné podzimní ještě nenasadily na květ. Kvetení jim také poměrně dlouho vydrží a to až do podzimu.

U nás se pěstují jako okrasné květiny, ale anglický hovorový název „sneezeweed“ čili kýchací plevel napovídá, že se používaly sušené drcené lístky jako bylinkové kuřivo, které nutilo ke kýchání. Za jeho užíváním však nestálo žádné onemocnění nebo snad pokuřování zápleváku pro potěchu. Podrcené lístky se kouřily k vyhánění zlých duchů z těla!