Zapomenuté plody zahrad: Toto pěstovaly babičky. Je škoda, že my to už neděláme

Naše babičky se léčily převážně doma a to prostředky, které si samy vypěstovaly na zahrádkách. A byly zdravé jako řípa. Dnes je trendem vše řešit pomocí léků a jiných farmaceutických přípravků. Ne vždy je to ale nutné. Sáhněte raději opět po zapomenutých plodech našich zahrad.

Posilujte imunitu průběžně a nejen na podzim. Je důležité na to myslet i v průběhu léta a nepodcenit přípravu. Už naše babičky k tomu používaly nejrůznější plody ze svých zahrádek a nutno podotknout, že se jim nemoci obloukem vyhýbaly. Co tedy pěstovat na zahrádce, aby to prospělo našemu zdraví?

Jeřabiny

Plody plné vitamínů a superpotravina, která se používala už v historii. Mezi její nejznámější účinky patří snižování krevního tlaku, zlepšování pružnosti cév a hormonální rovnováhy. Jeřabina neboli také aronie obsahuje velké množství vitamínu C, který bude v podzimním období opět velmi důležitý.

Jeřabina neboli také aronie obsahuje velké množství vitamínu C Zdroj: Shutterstock.com / alenka2194

Jeřabiny navíc obsahují vitamíny E, K, B1, B2, B6, B9, A, P a celou řadu minerálních látek. Můžeme jmenovat například draslík, hořčík, vápník, železo a v neposlední řadě jód. Ten je důležitý pro funkci štítné žlázy.

Jeřabiny jsou také silný antioxidant, který se používá k posílení imunity a jako prevence proti chřipce a nachlazení. Ideální je i pro léčbu křečových žil a hemoroidů.

Rakytník

O rakytníku se ví, že jde o vitamínovou bombu a říká se o něm, že je to rostlina budoucnosti. Je plný vitamínu C a jedna bobulka prý postačí k doplnění denní dávky. Také posiluje organismus, což je především v dnešní době plné virů důležité.

V rakytníku naleznete i beta-karoten a vitamíny B1, B2, B6, D, E, F, K a P. Je také zdrojem nenasycených mastných kyselin omega-3, 6, 7 a 9.

O rakytníku se ví, že jde o vitamínovou bombu a říká se o něm, že je to rostlina budoucnosti Zdroj: Bozhena Melnyk / Shutterstock.com

Rakytník lze užívat i vnitřně. Stačí si dát každý den po ránu jednu lžíci stoprocentní rakytníkové šťávy a máte jistotu, že si na vás virózy nepřijdou. Jde také o skvělou alternativu pro děti, které navštěvují školkové či školní kolektivy. Posiluje totiž jejich imunitu. Konzumací rakytníku dále snižujete riziko infarktu.

Moruše

Moruše svými plody připomínají ostružiny, jsou velmi osvěžující a mají sladkou chuť. Dají se stejně jako maliny a ostružiny také zpracovávat. Nejen, že jsou tyto plody tedy sladké, ale jsou i velmi zdravé. Posilují obranyschopnost organismu, regulují krevní cukr a snižují vysoký tlak.

Šťáva z moruší mírní kašel, horečku i bolest v krku. Je skvělá pro uklidnění před spaním, odbourává totiž stres a pomáhá usnout. Studie také poukazují na její protirakovinové vlastnosti.