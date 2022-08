Zahrada jako u babičky: 5 nejkrásnějších a téměř zapomenutých trvalek

Vzpomínáte na babiččinu zahrádku? Byla plná květin, krásně voněla a hrála všemi barvami. Kdepak, že ty kytky jsou?

Tak jako existují trendy v módě, jsou i mezi zahradními květinami. Dnešní rok patří hortenziím všech barev, ale v kurzu jsou i karafiáty, lisianthus, ranculus, růže a chryzantémy. Stále více lidí se ale vrací do vzpomínek na dětství a vyhledává i staré odrůdy květin, které bývaly ozdobou venkovských zahrádek. Jednak jsou odolné a barevné, ale hlavně – voní krásnými vzpomínkami.

Růže byly oblíbenou květinou venkovských předzahrádek. Zdroj: Profimedia

Know how venkova

Tajemství venkovských zahrádek spočívá v jejich pestrosti. Naši předkové neměli žádné zahradní architekty, kteří by jim pomáhali s úpravou venkovních ploch. Proto tehdy výběr květin byl nahodilý a spojoval různé odrůdy trvalek s planými rostlinami, což ve finále vytvořilo docela zajímavý přírodní vzhled zahrádek a předzahrádek. Základ těchto květinových oáz ale tvořily odrůdy s jednoduchými květy, které lákaly opylovače. Tahle „bzučící letka“ se nejen postarala o zdejší flóru, ale zároveň vnesla do venkovských zahrad život! Pokud se chcete inspirovat tímto konceptem, neměli by vám v záhonech chybět tyto rostliny:

Denivka (Hemerocallis sp.)

Jde o nenáročnou trvalku s nádhernými červenými, žlutými oranžovými zvonkovými květy. Pokud byste si ji chtěli nařezat do vázy, se zlou se potážete. Květy denivek totiž kvetou jen jediný den! Ale naštěstí denivka je plodná a jakmile některá její část odkvete, už nasazuje nová a nová poupátka. Květy denivek nejen ozvláštní vaši zahradu, ale díky tomu, že jsou jedlé, můžete je přidat jako dekorativní prvek do salátů či dezertů.

Denivka si vás získá svými zvonkovitými květy. Zdroj: Profimedia

Kohoutek věncový (Lychnis coronaria)

Mnozí pěstitelé tento druh považují za letničku, ale to je omyl. Kohoutek sice nemá dlouhou životnost, ale zato se velice rychle sám přesévá. Proto se může stát, že květinku objevíte každý rok na jiném místě zahrady. Tahle „hra na schovávanou“ může být pro někoho únavná. Ale zkuste kohoutkovi tuhle hravost odpustit. Odmění vás za to nádhernými růžovými nebo bílými květy. Kohoutek věncový je navíc odolný, snese přímé slunce, ale i dlouhodobější sucho. Proto je ideální do prérijních trvanlkových záhonů.

Kohoutek věncový je odolný a snese i silné slunce. Zdroj: Profimedia

Šalvěj hajní (Salvia nemorosa)

Na první pohled vám může připomínat levanduli, ale nenechte se zmást! Šalvěj hajní je rostlinka, která má spoustu odrůd, které se liší výškou (která čítá 20 – 90 centimetrů), ale i barvou květu. Šalvěj hajní není žádný troškař a vaši zahradu ozdobí hned několika barvami – od modré, fialové, karmínové, růžové až po čistě bílou. První květy se objeví už během května, pokud je při odkvětu odstraníte, rostlinka bude „remontovat“ a v menší míře vykvete znovu!

Šalvěj hajní si můžete splést s levandulí. Zdroj: Profimedia

Třapatka zářivá (Rudbeckia fulgida)

Tahle severoamerická odrůda je držák! Pokud jí dáte slunce, půdu bohatou na živiny a dobrou zálivku, vydrží vám i více než deset let. A to je i na trvalku dost! Třapatka kvete od srpna do října a vás (i kolemjdoucí) uhrane svými ostře žlutými květy s temným terčem. Nikdo takovou parádu nepřehlédne!

Třapatka zářivá kvete od srpna do října. Zdroj: Profimedia

Záplevák podzimní (Helenium autumnale)

Tenhle druh patří mezi čahouny. Jeho výška se pohybuje od 150 – 200 centimetrů. Ale nezlobte se na něj, když vám přeroste přes hlavu! Záplevák je prostě svéráz, který milují hlavně opylovači – včely, čmeláci, motýli. Kvete od června do září a vaši zahradu ozdobí červenými, oranžovými, žlutými či bronzovými tóny. Květy zápleváku podzimního mají zároveň zajímavou perokresbu ve formě pravidelných skvrnek či čárek, což odrůdě přidává na originalitě.

Záplevák podzimní je poměrně vysoká rostlina a může měřit skoro jako člověk. Zdroj: Profimedia

A jaké další květiny by se do vaší „venkovské“ zahrádky ještě hodily?

Rmen barvířský – Anthemis tinctoria

Krásnoočko přeslenité – Coreopsis verticillata

Krásnoočko velkokvěté – C. grandiflora

Třemdava bílá – Dictamnus albus

Řebříček obecný – Achillea millefolium

Řebříček tužebníkovitý – A. filipendulina

Hlaváček jarní – Adonis vernalis

Pupalka velkoplodá – Oenothera macrocarpa

Dobromysl obecná – Origanum vulgare

Plamenka latnatá – Phlox paniculata

Kakosty – Geranium sp.

Devaterník – Helianthemum sp.

Levandule lékařská – Lavandula angustifolia

Stračka – Delphinium elatum

Mavuň červená – Centranthus ruber

Mák východní – Papaver orientale

