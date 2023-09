Postarejte se v září o zahradu bez chemie a dodejte do půdy živiny přírodní cestou. Naše babičky využívaly obyčejné kopřivy, z nichž si připravovaly hnojivo s názvem jícha. Zkuste to jako ony, výsledek vás mile překvapí.

Chcete znát doslova zázračný elixír pro vaši zahradu, který s oblibou pravidelně využívaly naše babičky? Pokud vám rostou na zahradě či v blízkém okolí kopřivy, nasbírejte si je. Nemusí se jednat jen o nepříjemný plevel. Kromě toho, že jde o léčivou bylinu, z níž si můžete udělat například lahodný čaj, její obsažené cenné látky, stopové prvky a minerály se hodí i na zahradu. Stačí si vyrobit účinný výluh neboli tzv. kopřivovou jíchu. Budete tak mít po ruce organické hnojivo, které vás navíc nebude stát ani korunu.

Pokud chcete vědět o kopřivovém hnojivu více, podívejte se na toto video:

Co je to jícha a k čemu slouží

Jícha neboli zákvas je domácí přírodní hnojivo z rostlin, které se připravuje nejen z kopřiv, ale i z jiných rostlin. Tento druh hnojiva je vhodný pro všechny druhy rostlin a doplní jim veškeré potřebné látky. Obsahuje vysoké množství železa, draslíku, dusíku, fosforu či zinku a napomáhá tak přirozené obranyschopnosti rostlin.

close info Profimedia zoom_in Kopřivová jícha obsahuje spoustu železa, dusíku, fosforu, draslíku a prospívá jako výživa zejména listové zelenině.

Jak „eko“ jíchu vyrobit

Připravit si jíchu z kopřiv je velice snadné. Stačí si nasbírat čerstvé kopřivy a nakrájet je na menší kousky. Vybírejte vždy kopřivy bez květů, případně je předem odstraňte, protože by se vám mohly časem rozrůstat po záhonu. Připravené kopřivy vložte do 2/3 objemu nekovové nádoby, zalijte je odstátou vodou, aby byly všechny ponořené. Pak stačí nechat kopřivy kvasit po dobu 2 až 3 týdnů. Nádobu nezakrývejte, po celou dobu by měla být otevřená, aby mohl obsah dostatečně dýchat.

Směs byste měli jednou až dvakrát do týdne promíchat. Že je jícha hotová k použití poznáte dle toho, že se na hladině přestanou vytvářet bubliny a hnojivo začne poměrně nepříjemně zapáchat. Koncentrovaný výluh z kopřiv zřeďte v poměru 1:10 s vodou a používejte na zahradě zhruba jednou za měsíc. Funguje jako výborný povzbuzovač půdních mikroorganismů.

Jícha jako postřik

Připravený kopřivový výluh můžete na zahradě využít po rádném zředění i v podobě postřiku. Dokonale totiž likviduje některé škůdce jako například mšice.

close info Shutterstock zoom_in Připravený kopřivový výluh můžete na zahradě využít po rádném zředění i v podobě postřiku.

Recept na jíchu bez zápachu

Kopřivová jícha má kromě svých úžasných účinků jednu malou nevýhodu, a to poněkud nepříjemný odér. Chcete si vyrobit jíchu, která nepáchne? Jakmile bude hotová, nalijte do nádoby, která propouští světlo v poměru 1díl jíchy a 12 až 15 dílů vody. Tuto směs nechte stát pár dní na slunci a počkejte, až se vytvoří řasy. V tuto chvíli jícha již páchnout nebude.

Extra tip

Kopřivovou jíchu můžete obohatit i o účinky dalších druhů rostlin, jako jsou například přeslička, heřmánek, kostival, levandule, fenykl, meduňka, kostival nebo máta. Obsahují totiž také látky, které napomáhají, stejně jako kopřivy, zdravému růstu a obranyschopnosti rostlin.

