Zářivky jsou v truhlících krásnější než muškáty. Pěstovat je zvládne i nešika

Kytky za oknem jsou jako šperk. Čím jsou barevnější, tím lépe. A jak rozzáří váš parapet taková zářivka neboli godécie?

Většina lidí si dává do oken muškáty. Jenže pak (někteří z nich) mají problém s jejich zazimováním. „U mě přežili jednu zimu, druhou už ne. Proto před trvalkami dávám přednost letničkám. Potěší mě celé léto a za rok koupím nové,“ říká paní Jana z Prahy, která si kvetoucími truhlíky zdobí svůj přízemní byt. Malá zahrádka za oknem jí evokuje kousek přírody v rušném velkoměstě a zároveň přináší i „zelenou bariéru“ mezi jejím domovem a ulicí.

Na videu uvidíte, jak pěstovat zářivku velkokvětou:

Vypadá jako azalka

Lidí, kteří dávají přednost letničkám, je víc. Důvodem není jen složité zazimování trvalek, ale i touha svůj květinový repertoár měnit. Pokud patříte mezi milovníky letniček, máme pro vás dobrý tip – zářivku velkokvětou! Tahle kráska vás na první pohled oslní svými velkými barevnými květy. A že jich má požehnaně! Barevná škála květů se pohybuje od bílé, růžové, červené až po dvoubarevný mix. Typickým znakem zářivky jsou kopinaté listy, které jí dodávají exotický vzhled. Není divu, že některým lidem připomíná vzhledem azalku.

Zářivka v nádobách vypadá nádherně. Zdroj: Shutterstock

Kvete celé léto

Zářivky dorůstají do výšky 30 až 40 centimetrů. Kromě toho, že ozdobí truhlíky a nádoby, ji můžete zasadit i do skupinové výsadby ke keřům či trvalkám na zahradě, svými květy vás bude těšit od června do srpna. Díky zajímavým květům se zářivka stane hvězdou i letních řezaných kytic. Proto neváhejte a utrhněte si pár květů i do vázy.

Godécie září nádhernými barvami. Zdroj: Shutterstock

Miluje slunce a humózní půdu

Zářivka se vysévá v polovině května (poté, co odezní přízemní mrazíky). Pokud byste to nestihli, můžete výsev zopakovat v červnu a prodloužit zářivkám květenství. Zaštípnete-li sazenicím hlavní vrchol, budou košatější a pokvetou o sto šest. Zářivce se bude dařit na slunném stanovišti, v propustné (humózní) půdě. Pokud budete chtít přilepšit hnojivy, buďte opatrní. Pokud dáte rostlince přípravek s obsahem dusíku, podpoříte růst jejích zelených částí, ale květenství zpomalíte.

Zdroje: www.sazenicka.cz, www.atlasrostlin.cz