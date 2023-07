Zasychají vašim rajčatům vrcholky? Na nic nečekejte a jednejte, jde vám o úrodu

Začala rajčata na záhonu, ve skleníku či fóliovníku náhle vadnout a zasychají jim vrcholky? Měli byste zpozornět. Dost možná se jedná o nějakou chorobu nebo škůdce. Právě teď rozhoduje o vaší úrodě.

Pěstování zeleniny všeho druhu je náročná práce. Navíc, pokud ji ztěžují nejrůznější škůdci a choroby. Ani rajčatům se záškodníci nevyhýbají. Pokud jste zaznamenali, že rajčata začala nekontrolovaně vadnout a zasychat, okamžitě jednejte. Velmi pravděpodobně je zasáhla velmi nebezpečná houba, která vás může připravit o úrodu.

Choroby rajčat jsou různé

Chorob se o vaše rajčata může pokoušet hned několik. Velmi časté jsou ty fyziologické, za něž může často nedostatečná výživa rostlinek. Co rajčatům nejlépe poskytnout, čím je přihnojovat, aby rostliny nestrádaly a měly krásně šťavnaté plody? Podívejte se na video:

Těmto rajčatovým neduhům se dá předcházet prevencí. Pak jsou ale také bakteriální, virové a houbové choroby, s nimiž už tak lehké pořízení není. Jestli jste zaznamenali, že rostliny začaly nekontrolovaně uvadat a zasychají, máte s největší pravděpodobností co dočinění s nebezpečnou houbou, Fusarium oxysporum.

Projevy hovoří jasně

Zákeřnost této choroby spočívá v jejím šíření. Začíná u kořenů, které napadá jako první a pokračuje směrem nahoru. Výsledkem je uvadající rostlina, která postupně umírá. Choroba je dobře viditelná i na stonku. Pokud jej rozříznete, přítomnost houby prozradí tmavé pruhy, které by tam za jiných okolností neměly co dělat. Houba se na rostlinu rozšíří z kontaminované půdy a špatná zpráva je, že v zemi může přežívat i několik let. Přenášet se může dokonce i infikovaným zahradním nářadím. Rozvoji pak velmi přispívá teplé počasí a rajčata postihuje častěji ve fóliovnících a sklenících.

Jakmile jsou rajčata houbou napadena, je potřeba se rostlin zbavit. Zdroj: Shutterstock

Fuzarióza dokáže zničit celou úrodu

Pokud máte podezření na chorobu, máme pro vás špatnou zprávu. Fuzarióza, jak se chorobě říká, je po napadení rostliny nezvratná a neexistuje na ni žádný postřik ani způsob, jak rostlinu zachránit. Projevuje se povislými a vadnoucími spodními listy, které navíc ztrácejí zelené barvivo. Houba ucpává cévy rostliny, čímž zamezí její výživě. Pokud stonky podélně rozříznete, kresby choroby si nelze nevšimnout. Pokud jsou vaše rostliny fuzariózou napadeny, budete je muset vytrhat i s kořeny a spálit. Půdu vydezinfikujte.

Náchylnější k houbové choroba jsou rajčata ve skleníku nebo ve fóliovníku. Zdroj: Profimedia.cz

Dbejte na prevenci

Proti zákeřné chorobě jednejte preventivně. Rajčata nikdy nepěstujte na stejném místě, zároveň omezte dusíkatá hnojiva. Použít preventivně můžete přípravek s názvem Polyversum, což je houba, která rostlinu obsadí a tím znemožní dalším houbám, aby se k rostlině přiblížily. Skleník a fóliovník pravidelně čistěte a dezinfikujte.

Zdroje: www.youtube.com, www.receptyprimanapadu.cz, hnojik.cz