Zazimovali jste muškáty včas? Nebo jsou vaše pelargonie někde ještě napůl suché a čekají na očištění a uskladnění? Zazimovat je můžete v novinách i květináči, jen záleží na tom, zda máte dost místa a také světla.

Zazimovali jste muškáty?

Zaskočila vás změna teplot? Dlouhý teplý podzim se zdál být docela bez konce, když se najednou objevila jinovatka a přípravy na advent. Možná že i vás vývoj počasí trochu zmátl a na zazimování muškátů nebyl čas. Šup s nimi dovnitř, jen aby rostliny nepomrzly. Teoreticky to stačí, prakticky je ale nutné věnovat se muškátům ještě trochu víc a připravit je na přezimování v co nejlepší kondici. Jak na to?

Jak vypadá v praxi příprava rostlin před zazimováním? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu „Urob si sám". Uvidíte, že to je poměrně jednoduchá disciplína, při které můžete použít i staré noviny a my vám za okamžik prozradíme, kdy se to hodí a kdy ne.

Zdroj: Youtube

Přezimování muškátů v květináči

Přezimováním muškátů rozhodně ušetříme na jarních sazenicích, ale jen o tom to určitě není. Žádný milovník zahrady a květin nechce živé a zdravé rostliny prostě zahodit, aby si na jaře vybral nové. Naše oblíbené rostliny si hýčkáme i dědíme po rodičích. S dobrou péčí přežijí několik zim, a ještě z nich bude řízků! Na to je ale třeba připravit rostlině vhodné podmínky.

Na přezimování muškátů v květináči je nutné umístit je na místo, kde je dostatek světla a teploty mezi 6 až 10 stupni. Typicky jde o vhodné místo na světlé chodbě, v zimní zahradě či zasklené lodžii, případně ve sklepě či dílně.

Rostliny zbavte suchých a nemocných listů a větévek. Celou rostlinu zkraťte na 3 až 4 listy od země. Můžete je nechat v květináči, ale celou zimu je nutné minimalizovat zálivku a vyčkat až do jara, kdy je pak možné rychle rostoucí květiny táhnoucí se za světlem řízkovat.

close info TTphoto zoom_in Pro zimování všech typů muškátů potřebujeme chladné prostředí (5–15 °C) a světlé místo. Jiná metoda je vhodná pro přezimování na tmavém místě.

Jak zazimovat muškáty v novinách?

Bohužel, ne všichni máme takové prostory pro přezimování, kam by se nám mohly všechny truhlíky a žardiny vejít. A co pak? Znáte trik s novinami? Právě ten se teď bude hodit.

Pokud je to i váš případ, směle použijte noviny. Stejně jako jste to mohli vidět ve videopříspěvku. Rostliny stačí jen zmenšit, vykopat, zbavit kořenový bal přebytečné hlíny, a pak jednoduše zabalit do kusu novin.

V novinách zabalené muškáty pokládejte naležato do přepravky nebo krabice. Muškáty takto přezimované je třeba chránit před vlhkem. Nezalévají se, ukládají na chladné, ale hlavně tmavé místo, díky čemuž zabírají i minimum prostoru.

